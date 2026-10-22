Eo biển Hormuz có thể mất vị thế chiến lược trong 5 năm tới

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Xung đột đã làm nổi bật mức độ phụ thuộc lớn của thế giới vào tuyến đường thủy chiến lược này, nơi trước đây trung chuyển 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao dịch trên toàn cầu. Tình hình buộc các quốc gia vùng Vịnh phải chuyển hướng nguồn lực sang phát triển các đường ống dẫn năng lượng đến cảng biển. Theo ông Elhedery, những khoản đầu tư này sẽ giúp khu vực ứng phó tốt hơn với những tác động tiêu cực từ cuộc xung đột.

“Chúng tôi nhận thấy khu vực này có khả năng phục hồi và tiếp tục tăng trưởng. Điều đó sẽ đòi hỏi rất nhiều vốn đầu tư”, CEO HSBC phát biểu tại sự kiện HSBC Future Forum ở Dubai.

“Tất nhiên, chúng tôi mong muốn và hy vọng cuộc xung đột sẽ được giải quyết... Nhưng có lẽ trong 5 năm tới, eo biển Hormuz có thể sẽ không còn cần thiết nữa”, ông nói thêm.

Theo báo cáo của HSBC công bố hôm 19/10, khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai các gói dự án riêng lẻ trị giá 872 tỷ USD, nằm trong danh mục các dự án cơ sở hạ tầng đường ống với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.400 tỷ USD nhưng chưa được trao thầu. Báo cáo này dẫn dữ liệu từ MEED, nền tảng thông tin thị trường về ngành xây dựng có trụ sở tại Dubai.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát gần đây của HSBC với hơn 1.600 lãnh đạo doanh nghiệp và khoảng 820 nhà đầu tư tổ chức toàn cầu cho thấy họ vẫn đánh giá vùng Vịnh là điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Tuy nhiên, sau khi tăng trưởng 3,3% trong năm 2025, Ngân hàng Thế giới tuần trước dự báo khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Pakistan sẽ suy giảm kinh tế mạnh, ở mức 1,3% trong năm nay do chiến tranh. Tình hình dự kiến sẽ được nối tiếp bằng đà phục hồi mạnh mẽ nhưng không đồng đều trong năm 2027.

Ông Elhedery là một trong những lãnh đạo ngành tài chính toàn cầu dự kiến tham dự hội nghị đầu tư thường niên quan trọng nhất của Ả Rập Xê-út vào tuần tới. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị hoãn đến năm 2027 vào hôm 19/10, sau các cuộc tấn công gây thương vong tại Riyadh do lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, tiến hành.