Eo biển Hormuz có thể mất vai trò thiết yếu trong 5 năm tới

Phát biểu tại sự kiện HSBC Future Forum ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) ngày 20-10, ông Elhedery cho rằng những gián đoạn hàng hải do xung đột với Iran đang thúc đẩy các quốc gia vùng Vịnh đầu tư vào hệ thống đường ống dẫn năng lượng tới các cảng, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Eo biển Hormuz.

Tàu thuyền hoạt động trên vùng biển gần eo biển Hormuz, nhìn từ bán đảo Musandam của Oman, ngày 12-10. Ảnh: Reuters

Trước khi hoạt động hàng hải bị gián đoạn, tuyến đường biển chiến lược này đảm nhận khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng được giao dịch trên toàn cầu. Theo lãnh đạo HSBC, việc phát triển các tuyến vận chuyển thay thế có thể giúp khu vực phục hồi và tiếp tục tăng trưởng, dù đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Ông cũng bày tỏ hy vọng xung đột sớm được giải quyết.

Theo báo cáo công bố ngày 19-10, HSBC cho biết khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Thổ Nhĩ Kỳ có các gói dự án hạ tầng trị giá 872 tỷ USD, thuộc danh mục dự án đang được lên kế hoạch hoặc chưa trao thầu với tổng giá trị 1.400 tỷ USD. Số liệu được HSBC dẫn từ MEED, đơn vị cung cấp thông tin thị trường xây dựng có trụ sở tại Dubai.

Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Afghanistan và Pakistan suy giảm 2,1% trong năm 2026, sau khi tăng trưởng 3,3% năm 2025, do tác động của xung đột. Kinh tế khu vực được dự báo phục hồi trong năm 2027, nhưng mức độ phục hồi sẽ không đồng đều.