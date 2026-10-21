Enterprise Cup 2026: Đội vô địch giành vé đến Thượng Hải

Đội vô địch hạng mục Enterprise Cup 2026 sẽ có cơ hội tới Thượng Hải (Trung Quốc) để tham dự Standard Chartered Shanghai 10KM Run. Ảnh: BTC

Enterprise Cup 2026 được giới thiệu từ lễ công bố giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 hồi tháng 7, hướng tới cộng đồng doanh nghiệp với mục tiêu thúc đẩy lối sống lành mạnh, tăng cường sự gắn kết nội bộ và khơi dậy tinh thần chinh phục thử thách thông qua thể thao.

Theo thể lệ, mỗi doanh nghiệp được đăng ký tối đa hai đội, mỗi đội gồm 5 thành viên, thi đấu ở cự ly 10km vào ngày 8-11. Các vận động viên xuất phát cùng những người tham gia cự ly 10km của giải chạy. Thành tích chung cuộc của mỗi đội được xác định bằng tổng thời gian hoàn thành của cả 5 thành viên.

Ông Nguyễn Trí Mẫn - Giám đốc Chiến lược - DHA Việt Nam giải đáp về đường chạy cho các runner. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của Enterprise Cup 2026 là cơ hội giao lưu, kết nối quốc tế dành cho đội chiến thắng. Đội vô địch sẽ nhận chuyến đi 4 ngày 3 đêm tới Thượng Hải (Trung Quốc) để tham dự Standard Chartered Shanghai 10KM Run, một trong những giải chạy thuộc hệ thống Standard Chartered Marathon toàn cầu.

Thông qua hạng mục này, các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ có cơ hội tranh tài, nâng cao sức khỏe và xây dựng tinh thần đồng đội mà còn được tiếp cận cộng đồng chạy bộ quốc tế, mở rộng giao lưu và kết nối vượt ra ngoài phạm vi doanh nghiệp.

Bà Trịnh Như Quỳnh - Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương Hiệu Standard Chartered Việt Nam phát biểu tại buổi họp. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi họp kỹ thuật, bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu, Standard Chartered Việt Nam, cho biết: “Cúp Doanh nghiệp được xây dựng từ niềm tin rằng những kết nối có ý nghĩa sẽ tạo nên những cơ hội phát triển bền vững. Chúng tôi mong muốn mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam một sân chơi không chỉ thúc đẩy tinh thần đồng đội và lối sống năng động mà còn mở ra cơ hội kết nối với cộng đồng chạy bộ toàn cầu thông qua hệ sinh thái giải chạy Standard Chartered trên khắp thế giới”.

Theo bà Trịnh Như Quỳnh, đây cũng là cách Ngân hàng Standard Chartered hiện thực hóa thông điệp “Superconnector for Prosperity”, hướng tới kết nối con người, doanh nghiệp và cộng đồng để cùng phát triển, xây dựng sự thịnh vượng bền vững.

Không đơn thuần là cuộc tranh tài về sức bền và tốc độ, Enterprise Cup còn hướng tới tạo dựng môi trường giao lưu, hợp tác giữa các doanh nghiệp. Thông qua hoạt động thể thao, các thành viên có cơ hội tăng cường sự thấu hiểu, phát huy tinh thần đồng đội và cùng hướng tới những mục tiêu chung.

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 sẽ diễn ra ngày 8-11. Ảnh BTC

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 sẽ diễn ra ngày 8-11. Được tổ chức thường niên từ năm 2018 bởi Công ty Đức Hương Anh (DHA Vietnam), giải là sự kiện chạy bộ có cung đường đi qua nhiều di sản, địa danh nổi tiếng của Thủ đô, trong đó có hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tuyến phố cổ.

Cung đường được các chuyên gia của Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS) chuẩn hóa. Giải gồm các cự ly marathon 42,195km, bán marathon 21,0975km, 10km và 5km, đáp ứng nhu cầu tham gia của nhiều nhóm vận động viên.

Việc đưa Enterprise Cup vào chương trình giải năm nay góp phần mở rộng đối tượng tham gia, đưa thể thao trở thành cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm động lực để người lao động duy trì thói quen vận động, xây dựng môi trường làm việc năng động và tăng cường kết nối trong cộng đồng.