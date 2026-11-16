ENHYPEN sẽ mang màn trình mang phong cách điện ảnh Hollywood đầu tiên đến 'MAMA'

ENHYPEN sẽ hợp tác cùng "bom tấn" Hollywood Dune: Part 3 để mang đến một sân khấu đậm chất điện ảnh tại 2026 MAMA AWARDS. Đây là lần đầu tiên, sân khấu điện ảnh của chương trình này kết hợp với một tác phẩm điện ảnh Hollywood sắp ra mắt.

Theo Warner Bros. Korea, vào ngày 16/11, Dune: Part 3 và nhóm nhạc ENHYPEN sẽ mang đến một sân khấu điện ảnh tại lễ trao giải 2026 MAMA AWARDS, diễn ra ở Kyocera Dome Osaka (Nhật Bản), vào ngày 20/11. Sân khấu điện ảnh này là sự kết hợp giữa các màn trình diễn K-pop và các yếu tố từ phim điện ảnh. Đây cũng là lần đầu tiên, mô hình này được thực hiện với một tác phẩm "bom tấn" Hollywood sắp ra mắt.

ENHYPEN, nhóm nhạc nổi tiếng với âm nhạc và phong cách trình diễn lấy cảm hứng từ hình tượng ma cà rồng, sẽ tái hiện vũ trụ của loạt phim Dune, với bối cảnh không gian bao la ngay trên sân khấu. Lễ trao giải 2026 MAMA AWARDS sẽ diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11. Sân khấu hợp tác đặc biệt này sẽ được trình làng vào ngày đầu tiên, đi kèm với một video chúc mừng từ dàn diễn viên của Dune: Part 3. Khán giả có thể theo dõi chương trình thông qua Mnet và Mnet Plus.

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Denis Villeneuve, Dune: Part 3 xoay quanh cuộc chiến và xung đột giữa Paul (do Timothée Chalamet thủ vai), người thừa kế quyền lực tuyệt đối và dần trở thành một bạo chúa với Chani (do Zendaya thủ vai), một nữ chiến binh sa mạc đứng lên chống lại anh. Phần cuối cùng của loạt phim này sẽ chính thức khởi chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 16/12, trở thành nơi đầu tiên trên thế giới công chiếu tác phẩm.

Sự hợp tác giữa Hollywood và K-pop không chỉ dừng lại ở sân khấu MAMA. Ca khúc mới With của nhóm nhạc nữ RESCENE sẽ xuất hiện trong phần danh đề cuối phim (end credits) của bộ phim hoạt hình Disney Hexed (phiên bản phụ đề và lồng tiếng tại Hàn Quốc). Đây là lần đầu tiên, một ca khúc của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được sử dụng trong phần danh đề cuối của một bộ phim Disney.

Video âm nhạc (MV) đầy đủ cho ca khúc With, sản phẩm hợp tác cùng bộ phim đã được phát hành vào ngày 12/11. MV đan xen giữa những thước phim về nhân vật chính trẻ tuổi đang khám phá các bí mật ẩn giấu trong một thế giới phép thuật, với hình ảnh các thành viên nhóm RESCENE. Thông điệp xuyên suốt MV là sự đồng hành cùng nhau tiến về phía trước, thể hiện qua khoảnh khắc các thành viên nắm chặt tay nhau.

Hexed kể về hai mẹ con phù thủy có cuộc sống bình thường, cho đến khi một cánh cổng bất ngờ đưa họ đến với một thế giới phép thuật. Phim do Jason Hand (đồng đạo diễn Moana 2), Josie Trinidad và Fawn Veerasunthorn (đồng đạo diễn Wish) cùng thực hiện.