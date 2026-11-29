ENHYPEN tiếp tục khẳng định sức hút tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc và Nhật Bản khi liên tiếp dẫn đầu các bảng xếp hạng album lớn với sản phẩm mới nhất. Đáng chú ý, nhóm vừa thiết lập cột mốc đáng tự hào khi toàn bộ 19 sản phẩm âm nhạc phát hành tại hai thị trường này đều từng vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Oricon Daily của Nhật Bản.

Theo bảng xếp hạng Oricon được công bố ngày 28/11 (dữ liệu tính đến ngày 27/11), album single ngoại truyện THE SIN : PARALLEL WORLD của ENHYPEN đã tiêu thụ 105.522 bản trong ngày đầu tiên phát hành tại Nhật Bản. Thành tích này giúp nhóm lập tức debut ở vị trí No.1 trên Oricon Daily Singles Ranking.

Với kết quả trên, ENHYPEN chính thức nâng tổng số sản phẩm âm nhạc phát hành tại Hàn Quốc và Nhật Bản từng đạt vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Oricon Daily lên con số 19. Đây là dấu mốc cho thấy phong độ ổn định của nhóm tại thị trường Nhật Bản, đồng thời phản ánh sức mua đáng kể từ cộng đồng người hâm mộ.

Không chỉ tạo dấu ấn tại Nhật Bản, THE SIN : PARALLEL WORLD còn ghi nhận doanh số mở màn ấn tượng tại quê nhà. Trong ngày đầu tiên phát hành tại Hàn Quốc (23/11), sản phẩm bán ra 708.868 bản, nhanh chóng chiếm giữ vị trí No.1 trên bảng xếp hạng album hàng ngày của Hanteo Chart.

Bên cạnh thành tích doanh số vật lý, ca khúc chủ đề I Want You cũng ghi nhận những kết quả tích cực trên các nền tảng nhạc số quốc tế. Bài hát vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại 4 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời xuất hiện trên bảng xếp hạng tại tổng cộng 31 thị trường.

Phiên bản remix mang tên I Want You (ENHYPEN Remix) cũng nhận được sự hưởng ứng từ khán giả quốc tế. Với bản phối được xây dựng dựa trên những màu sắc âm nhạc riêng của các thành viên, ca khúc đạt No.1 iTunes Top Songs tại 4 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Philippines, Indonesia, Saudi Arabia và Chile. Ngoài ra, sản phẩm còn góp mặt trên bảng xếp hạng tại 19 thị trường khác nhau.

Trong khi đó, ENHYPEN vẫn đang tích cực quảng bá màn trở lại trên các chương trình âm nhạc tại Hàn Quốc. Nhóm liên tục thay đổi phong cách trình diễn và trang phục nhằm mang đến những màu sắc mới mẻ cho ca khúc chủ đề I Want You.

Ngày 27/11, các thành viên xuất hiện trên chương trình Music Bank của đài KBS2 với điểm nhấn là phụ kiện khăn quàng cổ trong phần trình diễn. Đến ngày 28/11, nhóm tiếp tục góp mặt tại Show! Music Core của đài MBC trong những bộ trang phục chỉn chu, kết hợp áo khoác đen, tạo nên hình ảnh trưởng thành và lịch lãm hơn.

Theo lịch trình, ENHYPEN sẽ tiếp tục hoạt động quảng bá trên sân khấu âm nhạc Hàn Quốc với màn xuất hiện tại chương trình Inkigayo của đài SBS vào ngày 29/11.

Những thành tích liên tiếp từ doanh số album, thứ hạng trên các bảng xếp hạng trong nước lẫn quốc tế cho thấy sức hút đáng kể của ENHYPEN sau màn trở lại với THE SIN : PARALLEL WORLD. Đặc biệt, việc cả 19 sản phẩm đều từng chạm đến vị trí số 1 trên Oricon Daily tiếp tục củng cố vị thế của nhóm tại thị trường Nhật Bản - một trong những thị trường âm nhạc quan trọng đối với các nghệ sĩ Kpop.