Ngày 28/11, công ty chủ quản BELIFT LAB chính thức xác nhận ENHYPEN sẽ góp mặt trong đội hình biểu diễn của lễ hội âm nhạc “Mad Cool by Zurich 2027”. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10/7 tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Theo lịch trình công bố, nhóm sẽ khuấy động sân khấu chính vào ngày 9/7 (theo giờ địa phương), tức ngày thứ ba của chuỗi lễ hội.

Đáng chú ý, ENHYPEN không chỉ là đại diện K-pop duy nhất có tên trong danh sách nghệ sĩ năm nay mà còn đi vào lịch sử khi là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên đảm nhận vị trí diễn chính tại sự kiện danh giá này. Đứng chung dàn nghệ sĩ chủ chốt với nhóm là những tên tuổi đình đám của làng nhạc thế giới như ban nhạc rock từng đoạt giải Grammy The Strokes, dự án âm nhạc Tame Impala cùng nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh RAYE, người từng lập kỷ lục với sáu chiến thắng tại lễ trao giải BRIT Awards.

Ra đời lần đầu vào năm 2016, Mad Cool nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những lễ hội âm nhạc quy mô và uy tín nhất xứ sở bò tót. Chỉ tính riêng kỳ tổ chức năm nay, sự kiện đã thu hút khoảng 200.000 khán giả tham dự, tiếp nối truyền thống quy tụ những tinh hoa của các dòng nhạc rock, indie, pop và nhạc điện tử. Sân khấu Mad Cool từng là điểm hẹn của hàng loạt huyền thoại và ngôi sao hạng A như Metallica, Red Hot Chili Peppers, Dua Lipa, Olivia Rodrigo hay Muse. Việc góp mặt tại một không gian âm nhạc đa sắc màu như vậy mở ra cơ hội vàng để ENHYPEN tiếp cận tệp khán giả đại chúng mới, vượt ra ngoài khuôn khổ người hâm mộ truyền thống.

Lời mời từ Madrid là quả ngọt tiếp theo trong hành trình chinh phục các sân khấu lễ hội quốc tế của 7 chàng trai. Trước đó, ENHYPEN đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại SUMMER SONIC (Nhật Bản) và Liên hoan Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley (Mỹ). Trong năm nay, nhóm cũng vừa khuấy động sự kiện CAMPO MARTE 26 tại Mexico – lễ hội chào mừng Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026 tại khu vực Bắc Mỹ. Chuỗi màn trình diễn bùng nổ từ châu Á sang châu Mỹ đã tạo bước đệm hoàn hảo cho cuộc đổ bộ của nhóm tại thị trường châu Âu.

Bên cạnh các đại nhạc hội, sức hút của ENHYPEN tại lục địa già còn được chứng minh qua doanh số vé ấn tượng của chuỗi hòa nhạc cá nhân. Trong khuôn khổ chặng châu Âu thuộc chuyến lưu diễn thế giới “ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'” đi qua các thành phố lớn gồm Milan, Paris, Amsterdam, Berlin và London, sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả địa phương đã buộc ban tổ chức phải mở thêm một đêm diễn tại Berlin và một đêm tại London để đáp ứng nhu cầu.

Song song với các kế hoạch lưu diễn quốc tế đầy tham vọng, ENHYPEN hiện đang tích cực quảng bá tại thị trường nội địa cho đĩa đơn phụ THE SIN : PARALLEL WORLD, vừa phát hành vào ngày 23/11 vừa qua. Ca khúc chủ đề “I Want You” mang màu sắc lãng mạn, khắc họa sức hút bản năng và sợi dây liên kết định mệnh giữa hai tâm hồn đồng điệu, đang tạo nên điểm nhấn cuốn hút cho các sân khấu trình diễn hiện tại của nhóm.