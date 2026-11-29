Năm 2027 hứa hẹn tiếp tục đánh dấu bước tiến của Kpop trên thị trường âm nhạc quốc tế khi hàng loạt nghệ sĩ Hàn Quốc được xác nhận góp mặt tại những lễ hội âm nhạc lớn ở châu Âu và Mỹ Latinh. Đáng chú ý, ENHYPEN sẽ trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên đảm nhận vị trí headliner tại Mad Cool (Tây Ban Nha), trong khi Jihyo (TWICE) và RIIZE cũng ghi dấu ấn với những lời mời biểu diễn đặc biệt tại các sự kiện âm nhạc lâu đời.

Theo thông tin được The Korea Times đăng tải ngày 29/11, điểm đáng chú ý trong những lịch trình biểu diễn này là các nghệ sĩ Kpop không chỉ xuất hiện tại những sự kiện chuyên dành cho người hâm mộ Hàn Quốc như KCON hay các chương trình do đài truyền hình xứ kim chi tổ chức ở nước ngoài. Thay vào đó, họ được xếp vào đội hình chính thức của những lễ hội âm nhạc đa thể loại, nơi quy tụ đông đảo nghệ sĩ quốc tế và khán giả đến từ nhiều cộng đồng âm nhạc khác nhau.

Đây được xem là tín hiệu cho thấy Kpop đang từng bước mở rộng sức ảnh hưởng, vượt ra khỏi cộng đồng người hâm mộ vốn có để tiếp cận công chúng đại chúng tại những thị trường âm nhạc lớn.

ENHYPEN trở thành nhóm Kpop đầu tiên làm headliner tại Mad Cool

Tâm điểm của loạt thông tin lần này là ENHYPEN. Theo công ty quản lý Belift Lab, nhóm nhạc nam sẽ đảm nhận vị trí nghệ sĩ biểu diễn chính trong ngày thứ ba của lễ hội Mad Cool 2027, diễn ra từ ngày 7 đến 10/7 tại Madrid, Tây Ban Nha.

Với cột mốc này, ENHYPEN trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên được lựa chọn làm headliner tại Mad Cool. Đáng chú ý, nhóm hiện cũng là đại diện Kpop duy nhất xuất hiện trong đội hình nghệ sĩ được công bố cho mùa lễ hội năm sau, bên cạnh những cái tên đình đám như The Strokes, Tame Impala và nữ ca sĩ RAYE.

Ra đời năm 2016, Mad Cool là một trong những lễ hội âm nhạc lớn tại Tây Ban Nha, từng chào đón nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Metallica, Red Hot Chili Peppers, Dua Lipa và Olivia Rodrigo. Theo Belift Lab, sự kiện năm nay thu hút khoảng 200.000 lượt khán giả. Trước ENHYPEN, Jennie (BLACKPINK) cũng từng tạo dấu ấn khi trở thành nghệ sĩ Kpop duy nhất góp mặt trong đội hình kỷ niệm 10 năm của lễ hội vào tháng 7 vừa qua, với tư cách nghệ sĩ solo đảm nhận vị trí headliner.

Được thành lập thông qua chương trình tuyển chọn thần tượng I-LAND của Mnet năm 2020, ENHYPEN đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Trước khi có màn xuất hiện đáng chú ý tại Mad Cool, nhóm từng tham gia nhiều lễ hội âm nhạc lớn như Summer Sonic tại Nhật Bản và Coachella Valley Music and Arts Festival ở Mỹ.

Jihyo (TWICE) viết dấu mốc mới tại lễ hội âm nhạc lâu đời ở Chile

Không chỉ ENHYPEN, Jihyo - trưởng nhóm TWICE cũng chuẩn bị ghi dấu ấn riêng tại thị trường Mỹ Latinh. Theo công ty quản lý cá nhân EMITHAUS, nữ ca sĩ sẽ biểu diễn vào ngày 26/2 tại Viña del Mar International Song Festival, diễn ra từ ngày 22 đến 27/2 tại Chile. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ solo K-pop được ban tổ chức chính thức mời tham gia sự kiện âm nhạc này.

Được tổ chức lần đầu vào năm 1960, Viña del Mar International Song Festival là một trong những lễ hội âm nhạc nổi tiếng và có lịch sử lâu đời tại khu vực Mỹ Latinh. Dù Kpop sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại khu vực này, phải đến tháng 2 năm nay, lễ hội mới lần đầu tiên chào đón một đại diện của dòng nhạc Hàn Quốc, đó là nhóm nhạc nữ NMIXX.

Màn trình diễn sắp tới vì thế mang ý nghĩa đặc biệt đối với Jihyo nói riêng và nghệ sĩ Kpop nói chung. Nữ ca sĩ dự kiến thể hiện những ca khúc trong sự nghiệp solo, bao gồm Killin' Me Good - đĩa đơn chủ đề thuộc EP Zone phát hành năm 2023 cùng ca khúc Room.

Lịch trình này cũng đánh dấu giai đoạn hoạt động mới của Jihyo sau khi cô rời JYP Entertainment vào tháng 10, khép lại mối quan hệ kéo dài 21 năm với công ty kể từ khi gia nhập với tư cách thực tập sinh vào năm 2005. Sau đó, nữ ca sĩ thành lập công ty quản lý riêng mang tên EMITHAUS. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục là thành viên của TWICE. Nhóm hiện bước vào khoảng thời gian tạm nghỉ đầu tiên trong sự nghiệp kéo dài 11 năm sau khi hoàn thành chuyến lưu diễn thế giới gần nhất.

RIIZE tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường Mỹ Latinh

Một đại diện khác của Kpop góp mặt trong danh sách là RIIZE. Nhóm nhạc nam trực thuộc SM Entertainment sẽ biểu diễn trong ngày khai mạc lễ hội Tecate Pa'l Norte 2027, diễn ra ngày 26/3 tại công viên Parque Fundidora, thành phố Monterrey, Mexico.

Đáng chú ý, RIIZE là nghệ sĩ Kpop duy nhất được công bố trong đội hình biểu diễn của sự kiện năm sau. Tecate Pa'l Norte sẽ tổ chức mùa thứ 15 từ ngày 26 đến 28/3/2027. Theo SM Entertainment, lễ hội này thu hút hơn 100.000 lượt khách mỗi ngày. Trước đó, SEVENTEEN từng trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên đảm nhận vị trí headliner tại sự kiện vào năm 2025.

Ra mắt năm 2023, RIIZE nhanh chóng mở rộng phạm vi hoạt động quốc tế khi liên tục xuất hiện tại nhiều lễ hội âm nhạc lớn. Nhóm từng biểu diễn tại Lollapalooza ở Argentina, Chile và Brazil, Austin City Limits tại Mỹ cũng như Tecate Emblema ở Mexico. Bên cạnh lịch trình biểu diễn quốc tế, RIIZE dự kiến phát hành album phòng thu thứ hai trong quý I/2027.

KATSEYE tiếp tục khẳng định sức hút tại các lễ hội châu Âu

Bên cạnh những nghệ sĩ đến từ các công ty giải trí Hàn Quốc, KATSEYE cũng là cái tên đáng chú ý trong đội hình lễ hội âm nhạc quốc tế năm 2027. Nhóm nhạc nữ toàn cầu được thành lập bởi HYBE và Geffen Records theo mô hình đào tạo mà HYBE mô tả là phương pháp Kpop, đã được xác nhận đảm nhận vị trí headliner tại hai sự kiện lớn ở châu Âu.

Cụ thể, KATSEYE sẽ biểu diễn chính tại Sziget Festival ở Budapest, Hungary vào ngày 11/8, cùng ban nhạc Ireland Fontaines D.C. và nữ ca sĩ người Anh Lola Young. Đến ngày 24/8, nhóm tiếp tục đảm nhận vị trí headliner tại Edinburgh Summer Sessions ở Scotland. Đây cũng là lần đầu tiên KATSEYE biểu diễn tại quốc gia này.

Việc ENHYPEN, Jihyo, RIIZE và KATSEYE liên tiếp xuất hiện trong đội hình của những lễ hội âm nhạc lớn cho thấy K-pop đang có thêm nhiều cơ hội tiếp cận khán giả quốc tế theo cách thức mới. Thay vì chỉ dựa vào những sự kiện dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ, các nghệ sĩ Hàn Quốc ngày càng được đặt cạnh những tên tuổi hàng đầu của nhiều dòng nhạc khác nhau.

Đáng chú ý, một số dấu mốc mới được thiết lập sau khi Kpop đã có những lần xuất hiện đầu tiên tại chính các lễ hội này trong những năm gần đây. Điều đó cho thấy sự hiện diện của nghệ sĩ Hàn Quốc không còn đơn thuần là những màn thử sức mang tính thời điểm, mà đang dần trở thành một phần quen thuộc hơn trong bức tranh âm nhạc quốc tế.