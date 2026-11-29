ENHYPEN tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Hàn Quốc và Nhật Bản khi đứng đầu các bảng xếp hạng album lớn ở cả hai quốc gia với sản phẩm âm nhạc mới nhất. Nhóm cũng nối dài kỷ lục của mình trên bảng xếp hạng Oricon của Nhật Bản, với tất cả 19 sản phẩm phát hành tại hai thị trường này đều từng đạt vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng theo ngày.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Oricon công bố ngày 28/11 (dữ liệu ngày 27/11), đĩa đơn ngoại truyện THE SIN : PARALLEL WORLD của ENHYPEN đã bán được 105.522 bản ngay trong ngày đầu phát hành tại Nhật Bản, qua đó giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn hằng ngày (Daily Singles Ranking) của Oricon.

Với thành tích này, tất cả 19 album mà ENHYPEN từng phát hành tại Hàn Quốc và Nhật Bản đều đã vươn lên vị trí dẫn đầu trên các bảng xếp hạng hàng ngày của Oricon. Kết quả mới nhất này tiếp nối chuỗi thành tích ấn tượng của nhóm tại thị trường Nhật Bản, đồng thời nối dài đà doanh số mạnh mẽ tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Trước đó, vào ngày 23/11, ngày đầu tiên phát hành tại Hàn Quốc, THE SIN : PARALLEL WORLD đã đạt doanh số 708.868 bản và lập tức chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album hàng ngày của Hanteo Chart.

Sản phẩm mới nhất của ENHYPEN cũng tạo được dấu ấn trên các bảng xếp hạng nhạc số toàn cầu. Ca khúc chủ đề I Want You đã đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại 4 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời góp mặt trong bảng xếp hạng tại tổng cộng 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy sức lan tỏa của ca khúc vượt xa khỏi các thị trường chính của nhóm.

Phiên bản phối lại I Want You (ENHYPEN Remix) cũng thu hút sự chú ý trên quốc tế. Với dấu ấn từ gu âm nhạc riêng của từng thành viên, ca khúc này đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại 4 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Philippines, Indonesia, Ả Rập Xê Út và Chile. Bài hát cũng xuất hiện trên bảng xếp hạng tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần củng cố thành tích nhạc số ấn tượng cho sản phẩm lần này.

Trong khi đó, ENHYPEN vẫn đang tiếp tục các hoạt động quảng bá cho lần trở lại này trên các chương trình âm nhạc Hàn Quốc, mang đến những hình ảnh và màn trình diễn đa dạng cho ca khúc chủ đề mới nhất. Vào ngày 2711, nhóm đã xuất hiện trên chương trình Music Bank của đài KBS2, nơi các thành viên sử dụng khăn quàng cổ như một phần trong màn trình diễn của mình. Sang ngày hôm sau, nhóm tiếp tục góp mặt trên chương trình Show! Music Core của đài MBC với trang phục chỉn chu kết hợp cùng áo khoác đen, tạo nên một phong thái trưởng thành và tinh tế hơn. ENHYPEN dự kiến ​​sẽ tiếp tục các hoạt động quảng bá trên các chương trình âm nhạc bằng việc xuất hiện trong chương trình Inkigayo của đài SBS vào ngày 29/11.