ENGIE hoàn tất thu xếp tài chính để mở rộng pin lưu trữ Hazelwood

Ngày 16/10/2026, Tập đoàn năng lượng ENGIE công bố hoàn tất thu xếp tài chính cho dự án mở rộng hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin Hazelwood (Hazelwood BESS 2) tại bang Victoria, Australia. Dự án được triển khai trên khu vực nhà máy nhiệt điện than Hazelwood trước đây, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi hạ tầng năng lượng truyền thống sang các công nghệ phục vụ năng lượng tái tạo.

Theo thông cáo của ENGIE, dự án Hazelwood BESS 2 sẽ bổ sung hệ thống pin lưu trữ có công suất 150 MW và dung lượng 300 MWh. Sau khi hoàn thành, tổng quy mô của hệ thống Hazelwood dự kiến đạt 300 MW/450 MWh, trở thành một trong những cơ sở lưu trữ năng lượng quan trọng tại bang Victoria.

Việc hoàn tất thu xếp tài chính là cột mốc quan trọng để dự án chuyển sang giai đoạn xây dựng. Tuy nhiên, ENGIE chưa công bố giá trị khoản tài trợ, cơ cấu nguồn vốn hoặc số tiền đã giải ngân.

Mở rộng dung lượng lưu trữ gấp ba lần

Hazelwood BESS được phát triển tại thung lũng Latrobe, bang Victoria, trên khu vực nhà máy điện than Hazelwood đã ngừng hoạt động từ năm 2017.

Giai đoạn đầu của dự án được đưa vào vận hành ngày 14/6/2023, với công suất 150 MW và dung lượng lưu trữ 150 MWh. Công trình do ENGIE hợp tác với Eku Energy và Fluence phát triển.

Hệ thống sử dụng 342 mô-đun pin Fluence, có khả năng lưu trữ điện và cung cấp trở lại hệ thống trong những thời điểm nhu cầu tiêu thụ tăng cao. Đây cũng là dự án pin lưu trữ quy mô lớn đầu tiên tại Australia được phát triển trên địa điểm của một nhà máy điện than đã ngừng hoạt động.

Với giai đoạn mở rộng, công suất phát điện tối đa của toàn bộ hệ thống sẽ tăng từ 150 MW lên 300 MW, trong khi dung lượng lưu trữ tăng từ 150 MWh lên 450 MWh.

Như vậy, công suất của hệ thống dự kiến tăng gấp đôi, còn khả năng tích trữ điện năng tăng gấp ba lần so với giai đoạn đầu.

Hệ thống pin lưu trữ Hazelwood được xây dựng trên khu vực nhà máy nhiệt điện than cũ tại bang Victoria, Australia. Ảnh: ENGIE.

Riêng Hazelwood BESS 2 được thiết kế với thời lượng lưu trữ tương đương hai giờ khi phát ở công suất định mức 150 MW. Điều này cho phép hệ thống bổ sung khả năng điều tiết điện năng trong những thời điểm nhu cầu sử dụng điện biến động.

Theo kế hoạch, Sungrow sẽ cung cấp công nghệ pin lưu trữ cho giai đoạn mở rộng, trong khi Elecnor đảm nhận các hạng mục hạ tầng phụ trợ và công trình liên quan.

ENGIE xác nhận các hợp đồng chủ chốt đã được ký kết. Hoạt động xây dựng dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2026 và dự án đặt mục tiêu vận hành thương mại từ năm 2028.

Bà Laura Caspari, Giám đốc điều hành phụ trách năng lượng tái tạo và pin lưu trữ của ENGIE tại Australia và New Zealand, cho biết nhu cầu đối với các hệ thống lưu trữ đang gia tăng, đặc biệt nhờ khả năng tích trữ điện mặt trời có chi phí thấp vào ban ngày và cung cấp điện trong những khung giờ cao điểm buổi tối.

Theo đại diện ENGIE, việc mở rộng Hazelwood cũng góp phần bổ sung nguồn điện linh hoạt trước thời điểm nhà máy điện than Yallourn dự kiến ngừng hoạt động.

Tận dụng hạ tầng điện than cũ để phát triển năng lượng sạch

Một trong những điểm đáng chú ý của Hazelwood BESS 2 là khả năng tận dụng lợi thế hạ tầng sẵn có tại khu vực từng vận hành nhà máy điện than.

Theo thông tin giới thiệu dự án của ENGIE, Hazelwood có khả năng tiếp cận khoảng 1.600 MW công suất truyền tải không còn được sử dụng sau khi nhà máy điện than ngừng hoạt động.

Đây là lợi thế đáng kể đối với việc phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn, bởi khả năng tiếp cận hạ tầng truyền tải là một trong những yếu tố quan trọng khi xem xét địa điểm đầu tư.

ENGIE cho rằng việc tận dụng địa điểm và cơ sở hạ tầng hiện hữu có thể tạo điều kiện mở rộng công suất lưu trữ để đáp ứng nhu cầu thị trường điện.

Bên cạnh phát triển hệ thống pin lưu trữ, doanh nghiệp vẫn đang triển khai các hoạt động phục hồi môi trường tại khu vực Hazelwood.

Theo cập nhật ngày 16/10, quá trình đánh giá tác động môi trường đối với dự án phục hồi khu mỏ đã tiến đến giai đoạn công khai hồ sơ để lấy ý kiến.

Điều này cho thấy việc chuyển đổi một địa điểm sản xuất điện than sang phục vụ năng lượng sạch không chỉ liên quan đến đầu tư công nghệ mới mà còn gắn với các yêu cầu về phục hồi môi trường và quản lý hạ tầng sau khi nhà máy ngừng hoạt động.

Dự án Hazelwood cũng phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của các hệ thống lưu trữ năng lượng trong quá trình chuyển đổi cơ cấu nguồn điện.

Khi tỷ trọng điện gió và điện mặt trời gia tăng, pin lưu trữ có thể hấp thụ một phần điện năng dư thừa trong những thời điểm sản lượng phát cao, sau đó cung cấp trở lại hệ thống khi nhu cầu tăng hoặc sản lượng năng lượng tái tạo suy giảm.

Đối với Việt Nam, mô hình Hazelwood mang lại kinh nghiệm tham khảo trong việc nghiên cứu chuyển đổi công năng các cơ sở nhiệt điện than khi kết thúc vòng đời vận hành.

Tuy nhiên, khả năng áp dụng cần được đánh giá dựa trên điều kiện thực tế của từng địa điểm, bao gồm hiện trạng đất đai, yêu cầu phục hồi môi trường, năng lực đấu nối, chi phí đầu tư và cơ chế vận hành hệ thống lưu trữ trên thị trường điện.

Việc ENGIE tiếp tục đầu tư mở rộng Hazelwood cho thấy những địa điểm từng phục vụ sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch có thể tiếp tục đóng vai trò trong hệ thống năng lượng, nếu đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, môi trường và hiệu quả kinh tế.