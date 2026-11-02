Enfarm đưa AI nông nghiệp Việt lên trường quốc tế

Đồng sáng lập kiêm CEO Enfarm, Nguyễn Đỗ Dũng, nhận cúp từ ông Stefan Rouenhoff, Thứ trưởng Bộ Kinh tế và năng lượng Liên bang Đức và ông Roland Busch, Chủ tịch Ủy ban Châu Á – Thái Bình Dương của Hiệp hội Doanh nghiệp Đức, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Siemens. Ảnh: DNCC.

Chiến thắng quan trọng của Enfarm trên trường quốc tế

Được biết, Enfarm Agritech là doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp được thành lập tại Việt Nam, phát triển cảm biến đất, IoT, phần mềm nông nghiệp và trí tuệ nhân tạo chuyên biệt.

Sứ mệnh của Enfarm là giúp người nông dân làm giàu và ngành nông nghiệp phát triển bền vững.

Để giành chiến thắng tại 2nd AI Startup Award 2026, đại diện Việt Nam đã vượt qua bốn startup đến từ Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ và Trung Quốc, với số phiếu vượt trội.

Với Enfarm, chiến thắng tại Seoul không chỉ là một giải thưởng startup về AI trong lĩnh vực nông nghiệp, đây còn là sự ghi nhận của một cộng đồng gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và những tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới đối với một công nghệ được phát triển từ Việt Nam.

“Chiếc cúp rất đáng tự hào, nhưng điều quan trọng hơn là cánh cửa mà nó mở ra,” ông Nguyễn Đỗ Dũng, đồng sáng lập kiêm CEO Enfarm chia sẻ và nhấn mạnh, một công nghệ được phát triển từ những cánh đồng Việt Nam hôm nay có thể bước vào cuộc đối thoại với những tập đoàn quốc tế.

Ông Dũng tin rằng, AI chuyên biệt cho nông học có thể giúp đưa những tiến bộ tốt nhất của khoa học nông nghiệp đến từng nông trại, theo cách cá nhân hóa, an toàn và đủ rẻ để hàng triệu nông dân có thể tiếp cận. Qua đó, nông nghiệp phải tạo ra nhiều thực phẩm hơn đồng thời sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Đưa nông học cá nhân hóa đến hàng triệu nhà nông

Đối với hàng trăm triệu nông hộ nhỏ trên thế giới, những quyết định như bón bao nhiêu phân, tưới khi nào hay xử lý cây bệnh ra sao có ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và sinh kế. Trong khi đó, mỗi nông trại lại khác nhau về đất, thời tiết, giống cây, giai đoạn sinh trưởng và lịch sử canh tác.

Từ thực tế đó, Enfarm quan điểm “Nông học cũng cần được cá nhân hóa" nhằm đạt được hiệu quả phát triển tốt nhất cho người nông dân. Đây cũng chính là nền tảng của thế hệ công nghệ mới mà Enfarm đang phát triển.

Theo đó, công nghệ mà Enfarm mang đến cuộc thi là một nền tảng chuẩn bị được ra mắt - Famos, nền tảng nông học số ứng dụng AI nhằm giúp người nông dân hiểu tình trạng của chính nông trại mình và nhận được các khuyến nghị cụ thể: Cần làm gì? Khi nào? Và vì sao?

Famos được kết hợp nhiều lớp thông tin như đất, thời tiết, cây trồng, giai đoạn sinh trưởng, lịch sử canh tác và quan sát của người dùng. Bên trong Famos là Agos, công cụ AI chuyên biệt cho nông nghiệp do Enfarm phát triển.

Khác với các chatbot AI đa dụng, Agos được thiết kế riêng cho việc ra quyết định nông học.

Đặc biệt, với Enfarm, các thông số định lượng được xử lý bởi những mô hình chuyên biệt, sau đó khuyến nghị tiếp tục được kiểm tra bằng các quy tắc về cây trồng, đất, thời tiết và an toàn trước khi tới người sử dụng.

Khi thiếu dữ liệu, hệ thống được thiết kế để không tự tạo thông tin nhằm lấp khoảng trống. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng bởi trong nông nghiệp, một câu trả lời AI nghe có vẻ thuyết phục nhưng sai có thể gây thiệt hại cho cả một vụ mùa.

“Chúng tôi không muốn xây thêm một chatbot biết nói về nông nghiệp. Mục tiêu của chúng tôi là xây một hệ thống hiểu được bối cảnh của từng nông trại và biến dữ liệu cùng tri thức nông học thành những quyết định đơn giản, hữu ích và an toàn hơn cho người nông dân”, ông Dũng chia sẻ.

Bên cạnh đó, một khác biệt quan trọng của Enfarm là AI không được phát triển tách rời khỏi thực tế sản xuất.

Trước khi Famos và Agos được hình thành, Enfarm đã thương mại hóa các thiết bị cảm biến đất thông minh trực tiếp tới nông dân.

Đồng sáng lập, kiêm CEO Enfarm Nguyễn Đỗ Dũng chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: DNCC.

Đến nay, hơn 2.200 cảm biến Enfarm đã được triển khai ngoài thực địa chỉ trong vòng hai năm. Đây là một kết quả vượt trội so với hầu hết các sản phẩm IoT mới trong lĩnh vực nông nghiệp vốn có tốc độ tiếp nhận công nghệ chậm hơn so với các ngành khác.

Đáng chú ý, khoảng 90% khách hàng có thể tự lắp đặt thiết bị, không cần kỹ thuật viên Enfarm tới tận nơi. Tỷ lệ này cho thấy một sản phẩm IoT nông nghiệp tương đối phức tạp đã được đơn giản hóa đủ mức để chính người nông dân có thể sử dụng – yếu tố quan trọng nếu muốn công nghệ mở rộng tới hàng triệu nông hộ.

Quá trình triển khai hàng nghìn thiết bị cũng giúp Enfarm tích lũy kinh nghiệm thực tế về đất, cây trồng, hành vi canh tác và cách biến dữ liệu thành những quyết định hữu ích.

Chính nền tảng đó là cơ sở để Enfarm phát triển Famos và Agos. Theo đó, Famos được thiết kế để có thể hoạt động mà không cần cảm biến và không cần cả sóng điện thoại hay internet, với mục tiêu đưa nông học cá nhân hóa đến người nông dân ở những nơi xa xôi nhất với chi phí thấp, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người dân.