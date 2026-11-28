Milan quyết tâm chiêu mộ Endrick.

Theo La Gazzetta dello Sport, Chủ tịch Gerry Cardinale quyết tâm đưa Endrick về San Siro bất chấp sự phản đối từ HLV Jose Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không muốn Real Madrid bán bất kỳ cầu thủ nào giữa mùa giải, đặc biệt là tiền đạo sinh năm 2006.

Real Madrid chi 47,5 triệu euro chiêu mộ Endrick từ Palmeiras vào hè 2024. Hợp đồng giữa hai bên có thời hạn đến tháng 6/2030. Tuy nhiên, chân sút Brazil chưa tìm được chỗ đứng vững chắc tại Bernabeu. Anh mới ghi 8 bàn và có 2 kiến tạo sau 48 lần ra sân.

Trong nửa cuối mùa giải trước, Endrick được cho Lyon mượn và nhanh chóng tạo dấu ấn với 8 bàn thắng cùng 8 kiến tạo sau 21 trận. Phong độ này giúp anh trở thành mục tiêu hàng đầu của AC Milan, bên cạnh sự quan tâm từ AS Roma.

Ban lãnh đạo Real Madrid dự kiến gặp gỡ đại diện của Endrick để trao đổi về tương lai cầu thủ này. Đáng chú ý, công ty Roc Nation Sports đang quản lý cả Endrick lẫn Vinicius và có mối quan hệ tốt với giới chủ AC Milan.

Cơ hội ra sân hạn chế là lý do khiến Endrick cân nhắc tìm kiếm bến đỗ mới. Anh mới thi đấu 160 phút cho Real Madrid mùa này, trong khi có tới 248 phút qua 6 trận cùng tuyển Brazil từ tháng 9 đến tháng 11.

Sự cạnh tranh tại Bernabeu càng trở nên khốc liệt khi Kylian Mbappe, Vinicius, Diomande, Arda Guler, Brahim Diaz, Gonzalo Garcia, Jude Bellingham và Rodrygo đều nằm trong kế hoạch nhân sự. Rodrygo dự kiến trở lại đầu năm 2027 sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng hồi tháng 3.