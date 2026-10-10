Endeavor huy động 320 triệu USD, nâng tổng tài sản quản lý vượt 850 triệu USD

Endeavor Catalyst đã hoàn tất huy động Endeavor Catalyst Fund V với quy mô 320 triệu USD, đưa tổng tài sản đang quản lý vượt 850 triệu USD. Đây là quỹ thứ 5 của Endeavor Catalyst kể từ khi thành lập vào năm 2012.

Đến nay, Endeavor Catalyst đã giải ngân hơn 500 triệu USD vào 469 khoản đầu tư, bao gồm các vòng rót vốn tiếp theo. Danh mục hiện tại của quỹ trải rộng 437 công ty tại 44 thị trường. Trong số này có 83 công ty đạt mức định giá từ 1 tỷ USD trở lên. Quỹ cũng ghi nhận 39 thương vụ thoái vốn, trong đó có 15 thương vụ diễn ra từ đầu năm 2025.

Endeavor huy động thành công 320 triệu USD, nâng tổng tài sản quản lý vượt 850 triệu USD.

Sau 14 năm, quy mô quỹ tăng gần 10 lần. Trong đó, Fund I ra mắt năm 2012, với 32 triệu USD, đầu tư vào 48 công ty. Đến Fund II năm 2017, quy mô quỹ tăng lên 83 triệu USD, với 78 công ty. Fund III năm 2019 đạt 134 triệu USD, với 110 công ty.

Năm 2022, Fund IV huy động được 288 triệu USD, đầu tư vào 171 công ty. Với Fund V, quy mô huy động tiếp tục tăng lên 320 triệu USD.

Endeavor Catalyst tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp do những nhà sáng lập thuộc mạng lưới Endeavor Entrepreneur dẫn dắt, thông qua hình thức đồng đầu tư cùng các quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư tăng trưởng hàng đầu thế giới.

Chiến lược này hướng đến những doanh nghiệp có tiềm năng mở rộng quy mô toàn cầu nhưng được xây dựng bên ngoài các trung tâm đầu tư truyền thống như Thung lũng silicon.

Theo Endeavor Catalyst, hoạt động đầu tư gần đây ghi nhận sự sôi động ở các lĩnh vực công nghệ chuyên sâu, AI nền tảng và hạ tầng điện toán đám mây. Quỹ cũng quan tâm đến các doanh nghiệp AI do những nhà sáng lập giàu kinh nghiệm phát triển.

Châu Âu đang là thị trường tăng trưởng nhanh nhất của quỹ. Trong nửa đầu năm 2026, quỹ thực hiện 12 khoản đầu tư mới tại khu vực này. Mỹ Latinh là khu vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục.

Trong quý cuối năm 2026, Endeavor Catalyst dự kiến giải ngân thêm 25-30 triệu USD từ Fund V.

Endeavor là mạng lưới doanh nhân toàn cầu, tập trung tìm kiếm, tuyển chọn và hỗ trợ những nhà sáng lập có tiềm năng xây dựng doanh nghiệp tăng trưởng vượt trội bên ngoài Thung lũng silicon và Trung Quốc.