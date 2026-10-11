Emoura Phạm và sự tiếc nuối sau danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand 2026

Đại diện Việt Nam Emoura Phạm được trao vương miện Á hậu 4 Miss Grand International 2026. Ảnh: Trang cá nhân Emoura Phạm

Tối 10.10, chung kết Miss Grand International 2026 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Vượt qua nhiều thí sinh, đại diện Việt Nam Emoura Phạm xuất sắc góp mặt trong Top 5 và giành danh hiệu Á hậu 4.

Đây là thành tích đáng ghi nhận, đánh dấu sự trở lại của Việt Nam trong nhóm năm thí sinh dẫn đầu sau hai mùa giải liên tiếp không có đại diện đạt thứ hạng chung cuộc. Dẫu vậy, trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều khán giả vẫn bày tỏ tiếc nuối khi Emoura chưa thể tiến xa hơn.

Sự tiếc nuối ấy bắt nguồn từ hành trình thi đấu nhiều dấu ấn của đại diện Việt Nam, đặc biệt là khả năng trình bày, ứng xử và truyền tải thông điệp trên sân khấu quốc tế.

Trong phần thuyết trình về hòa bình tại vòng Top 11, Emoura gây chú ý bằng cách mở đầu khác biệt. Thay vì đưa ra những lời kêu gọi quen thuộc, cô đề nghị khán phòng giữ im lặng trong ba giây, rồi dùng chính khoảng lặng ấy để gợi mở ý nghĩa của hòa bình.

Với Emoura, hòa bình không chỉ là một khái niệm mà còn là cuộc sống không có tiếng súng, bom đạn và những lời kêu cứu giữa chiến tranh. Từ đó, cô nhắc đến nỗi đau của những người mẹ mất con, những đứa trẻ mất cha và sự mất mát không phân biệt biên giới hay quốc tịch.

Kết thúc phần thuyết trình bằng một đoạn ca khúc Heal the World của Michael Jackson, Emoura tạo nên phần trình diễn kết hợp giữa lời nói, cảm xúc và âm nhạc. Cách thể hiện giản dị nhưng có điểm nhấn giúp thông điệp của cô trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận.

Ở phần ứng xử Top 11, đại diện Việt Nam tiếp tục ghi điểm khi chia sẻ câu chuyện về mẹ và bà ngoại. Những khó khăn mà mẹ từng trải qua trên hành trình theo đuổi việc học trở thành nguồn động lực để cô nói về nghị lực, sự kiên trì và giá trị của giáo dục.

Đến vòng Top 5, Emoura sử dụng hình ảnh “cây cầu” để nói về người phụ nữ bản lĩnh, biết kết nối và nâng đỡ những người xung quanh. Đây cũng là ý tưởng cô từng đề xuất khi bổ sung chữ B thứ năm, Bridge, bên cạnh bốn tiêu chí của cuộc thi.

Sự nhất quán trong cách xây dựng thông điệp, từ câu chuyện gia đình đến trách nhiệm với cộng đồng, giúp Emoura thể hiện được cá tính riêng thay vì chỉ đưa ra những câu trả lời mang tính khuôn mẫu.

Không chỉ gây ấn tượng trong đêm chung kết, Emoura còn nhận được sự quan tâm từ những vòng thi trước đó. Cô lọt Top 10 bình chọn trước cuộc thi, dẫn đầu một hạng mục bình chọn khác và nhận 14 lượt lựa chọn từ các thí sinh trong vòng phỏng vấn kín khi được hỏi về người xứng đáng đăng quang ngoài bản thân họ.

Những tín hiệu tích cực này khiến người hâm mộ Việt Nam có thêm cơ sở để kỳ vọng Emoura sẽ cạnh tranh những vị trí cao nhất. Chính vì vậy, khi kết quả Á hậu 4 được công bố, không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối.

Bên cạnh những điểm sáng, hành trình của Emoura cũng có những thời điểm chịu áp lực, đặc biệt trong việc lựa chọn trang phục. Trước đêm bán kết ngày 7.10, ê-kíp đã thay đổi váy dạ hội chỉ khoảng sáu tiếng trước giờ diễn, sau khi các phương án trước đó nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Emoura Phạm (ngoài cùng bên trái) cùng các người đẹp trong Top 5 Miss Grand International 2026. Ảnh: Trang cá nhân Emoura Phạm

Sự điều chỉnh sát giờ cho thấy những khó khăn trong quá trình chuẩn bị hình ảnh. Tuy nhiên, không có đủ căn cứ để cho rằng yếu tố trang phục ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng cuối cùng của đại diện Việt Nam.

Thực tế, kết quả một cuộc thi sắc đẹp được quyết định bởi nhiều tiêu chí và sự đánh giá tổng thể của Ban giám khảo. Những phần thể hiện được khán giả yêu thích, thành tích bình chọn hay sự ủng hộ của các thí sinh khác không đồng nghĩa với lợi thế chắc chắn trong cuộc đua giành vương miện.

Bởi vậy, sự tiếc nuối dành cho Emoura Phạm không nên được nhìn nhận như sự phủ nhận danh hiệu Á hậu 4. Trái lại, điều đó phần nào cho thấy cô đã tạo được sức hút và khiến người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng của mình.

Khép lại Miss Grand International 2026, Emoura Phạm có quyền tự hào về thành tích đạt được. Quan trọng hơn, những dấu ấn từ cuộc thi có thể trở thành nền tảng để cô tiếp tục phát triển hình ảnh, tham gia các hoạt động cộng đồng và lan tỏa những thông điệp tích cực.