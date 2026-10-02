Emoura Phạm lọt Top 4 bình chọn Miss Grand International

Miss Grand International 2026 đang bước vào giai đoạn quan trọng tại Thái Lan, với sự tham gia của hơn 70 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Các người đẹp bắt đầu tiến sâu vào những phần thi, hoạt động quan trọng trên hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Hòa bình 2026.

Mới đây, Ban tổ chức Miss Grand International chính thức công bố kết quả bình chọn vòng 4 của hạng mục Country's Power of the Year. Theo đó, Emoura Phạm là đại diện Việt Nam đã lọt Top 4, cùng với các người đẹp đến từ Tanzania, Ecuador và Chile.

Emoura Phạm lọt Top 4 bình chọn Country's Power of the Year tại Miss Grand International 2026.

Kết quả này tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Trước đó, Emoura Phạm duy trì sự hiện diện đáng chú ý trong các hoạt động bình chọn trực tuyến của cuộc thi. Việc góp mặt trong Top 4 Country's Power of the Year cho thấy đại diện Việt Nam đang nhận được sự quan tâm nhất định từ khán giả.

Sau vòng bình chọn này, 4 thí sinh sẽ tiếp tục bước vào vòng tiếp theo để tìm ra người chiến thắng chung cuộc. Người giành chiến thắng sẽ nhận được suất vào thẳng Top 20 chung cuộc Miss Grand International 2026.

Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả Việt Nam bày tỏ sự hào hứng trước kết quả của Emoura Phạm. Nhiều người gửi lời chúc mừng và kêu gọi tiếp tục ủng hộ đại diện Việt Nam trong vòng bình chọn tiếp theo. Một số ý kiến kỳ vọng cô có thể tận dụng lợi thế bình chọn để giành tấm vé đặc biệt vào Top 20.

Khán giả chúc mừng Emoura Phạm, kỳ vọng đại diện Việt Nam đăng quang Miss Grand International 2026.

Trong thời gian tới, các người đẹp sẽ tiếp tục bước vào những hoạt động đáng chú ý như phỏng vấn kín, trình diễn trang phục dân tộc, bán kết và chung kết. Đây đều là những chặng quan trọng trong hành trình Miss Grand International 2026, khi các thí sinh có thêm cơ hội thể hiện bản lĩnh, phong thái và khả năng trình diễn trước ban giám khảo cũng như khán giả quốc tế.

Với Emoura Phạm, sự kỳ vọng của người hâm mộ đang ngày càng lớn. Đại diện Việt Nam liên tục xuất hiện trong các hoạt động của cuộc thi và nhận được sự chú ý nhờ phong thái tự tin, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cùng tinh thần chủ động trong các hoạt động giao lưu. Kết quả Top 4 Country's Power of the Year cũng tạo thêm động lực để cô tiếp tục duy trì phong độ trong những ngày thi tiếp theo.

Miss Grand International 2026 dự kiến còn nhiều hoạt động trước khi bước vào đêm chung kết diễn ra ngày 10/10 tại Thái Lan. Trong thời gian tới, Emoura Phạm sẽ tiếp tục tham gia các phần thi, hoạt động giao lưu và những chương trình đồng hành của cuộc thi.

Đây là giai đoạn quan trọng để đại diện Việt Nam duy trì phong độ, hoàn thiện kỹ năng sân khấu và tăng cường tương tác với khán giả quốc tế. Những màn xuất hiện tiếp theo được kỳ vọng giúp Emoura Phạm tiếp tục tạo dấu ấn trong hành trình tại Thái Lan, đồng thời hướng đến mục tiêu tiến sâu tại Miss Grand International 2026.