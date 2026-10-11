Emoura Phạm đoạt Á hậu 4 Miss Grand International

Tối 10/10, đại diện Việt Nam Emoura Phạm xuất sắc lọt top 5 và giành danh hiệu Á hậu 4 tại Miss Grand International 2026. Trong đêm chung kết diễn ra ở Bangkok, Thái Lan, người đẹp ghi dấu ấn với phần thuyết trình về hòa bình giàu cảm xúc cùng câu trả lời ứng xử gắn với dự án xây cầu cho người dân miền Tây. Vượt qua gần 80 thí sinh, đại diện Tanzania Jihan Dimachk đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Phần ứng xử truyền cảm hứng

Đáng chú ý tại phần thi ứng xử dành cho top 5, Emoura Phạm nhận câu hỏi về những phẩm chất cần có ở một người phụ nữ quyền lực và có khả năng truyền cảm hứng. Thay vì nói về danh tiếng hay thành công cá nhân, đại diện Việt Nam lựa chọn hình ảnh cây cầu để thể hiện quan điểm của mình.

Emoura Phạm giành danh hiệu á hậu 4 Miss Grand International 2026: Ảnh: MGI

Theo người đẹp, một phụ nữ bản lĩnh không chỉ biết vượt qua khó khăn mà còn cần trở thành cầu nối, giúp những người xung quanh có thêm cơ hội, sức mạnh và điều kiện để phát triển. Cô nhấn mạnh rằng giá trị của một người phụ nữ còn nằm ở khả năng kết nối cộng đồng và trao quyền cho những người cần được giúp đỡ.

Để minh họa cho thông điệp, người đẹp Emoura Phạm giới thiệu dự án xây dựng 100 cây cầu tại quê hương, do gia đình cô khởi xướng. Chương trình hướng đến các khu vực thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, nơi nhiều gia đình còn gặp khó khăn trong việc đi lại và tiếp cận những điều kiện sống cơ bản.

Theo chia sẻ của đại diện Việt Nam, dự án đã hoàn thành 18 cây cầu, trong khi cây cầu thứ 19 và 20 đang gần hoàn thiện. Cô kỳ vọng những công trình này sẽ giúp trẻ em đến trường an toàn, tạo điều kiện để người dân thuận lợi hơn trong sinh hoạt, lao động và phát triển kinh tế.

Với Emoura Phạm, xây cầu không đơn thuần là xây dựng một công trình giao thông mà còn là cách mở ra những cơ hội mới cho cộng đồng. Câu trả lời giúp cô kết nối thông điệp về nữ quyền, tinh thần trách nhiệm xã hội với một dự án cụ thể, gắn liền với quê hương Việt Nam.

Từ trái qua gồm người đẹp Guatemala, Ecuador, Hà Lan, Tanzania, Việt Nam. Ảnh: MGI

Danh hiệu hoa hậu thuộc về người đẹp Jihan Mohin Dimachk, người Tanzania. Cô 30 tuổi, cao 1,75 m, mang hai dòng máu Tanzania và Lebanon. Trước đây, cô từng tham gia cuộc thi Miss Universe 2016 nhưng chưa đoạt thành tích cao. Vị trí Á hậu 1 đến 3 lần lượt gọi tên các người đẹp của Ecuador, Hà Lan, Guatemala. Emoura Phạm khép lại cuộc thi với vị trí Á hậu 4.

Một trong những phần thi đáng chú ý của Emoura Phạm tại cuộc thi năm nay là bài thuyết trình về hòa bình. Đại diện Việt Nam lựa chọn cách mở đầu bằng câu hỏi: "Bạn có nghe thấy không? Đó chính là âm thanh của hòa bình".

Sau câu hỏi, cô dành ba giây im lặng để khán giả cảm nhận thông điệp mình muốn truyền tải. Theo Emoura Phạm, khoảng lặng tưởng chừng bình thường trong cuộc sống hằng ngày lại là điều xa xỉ đối với hàng triệu người đang sống giữa chiến tranh và xung đột.

Từ đó, người đẹp nhắc đến những mất mát mà chiến tranh gây ra, đặc biệt là nỗi đau của những người mẹ mất con và những đứa trẻ phải lớn lên trong bất ổn. Cô cho rằng đau thương không bị giới hạn bởi biên giới, quốc tịch hay ngôn ngữ.

"Nỗi đau không cần hộ chiếu. Nước mắt không mang quốc tịch, và quyền được sống trong hòa bình không nên có bất kỳ ranh giới nào", cô nhấn mạnh.

Thông qua bài thuyết trình, Emoura Phạm kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi các thế hệ có thể sống trong an toàn, không phải đối diện với những mất mát do chiến tranh gây ra. Phần thể hiện cũng cho thấy sự nhất quán trong thông điệp của cô: hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là trách nhiệm chung của mỗi người.

Hành trình nhiều dấu ấn tại Miss Grand International 2026

Trước khi giành danh hiệu Á hậu 4 quốc tế, Emoura Phạm đã đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 vào tối 31/7 tại Tp.HCM, vượt qua 29 thí sinh. Cô đồng thời giành giải Thuyết trình về hòa bình, một thành tích cho thấy thế mạnh ở khả năng trình bày và truyền tải thông điệp xã hội.

Ngày 18/9, cô lên đường sang Thái Lan dự thi với sự chuẩn bị của ê-kíp gồm hơn 40 trang phục. Trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu, đại diện Việt Nam lọt top 10 bình chọn Pre-Arrival và dẫn đầu bình chọn Grand Day Experience, đồng thời là đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong top 10 của hạng mục này.

Hành trình của Emoura Phạm không hoàn toàn suôn sẻ. Tại lễ khai mạc tối 23/9, cô gặp sự cố vấp ngã khiến vương miện bật ra. Tuy nhiên, người đẹp nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục phần trình diễn và nhận được sự chú ý từ khán giả quốc tế.

Ngày 24/9, màn trình diễn kết hợp hát và nhảy trên nền ca khúc Espresso của Sabrina Carpenter giúp cô lọt top 15 phần thi Tài năng. Trong quá trình chuẩn bị cho các vòng thi tiếp theo, cô cũng duy trì lịch tập luyện cường độ cao.

Ở vòng phỏng vấn kín, Emoura Phạm nhận được 14 lượt bình chọn từ các đối thủ cho câu hỏi ai xứng đáng đăng quang nếu bản thân họ không chiến thắng. Đây là số lượt cao nhất trong nhóm thí sinh được nhắc đến ở phần bình chọn này, cho thấy cô nhận được sự ghi nhận từ những người cùng tham gia cuộc thi.

Tại đêm bán kết ngày 7/10, ê-kíp của đại diện Việt Nam quyết định thay đổi trang phục dạ hội khoảng sáu tiếng trước giờ diễn. Thiết kế cuối cùng là đầm đuôi cá nền lưới màu da, nổi bật với họa tiết phượng hoàng đính pha lê đỏ, cam và vàng ánh kim. Trong phần thi trang phục dân tộc, cô trình diễn thiết kế "Vinh quy bái tổ" của tác giả Phạm Minh Mẫn, được thực hiện với sự tư vấn của nhà thiết kế Ivan Trần.

Với danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International 2026, Emoura Phạm khép lại hành trình quốc tế bằng dấu ấn từ khả năng trình diễn, tư duy ứng xử và những thông điệp hướng đến cộng đồng. Trong khi đó, chiến thắng của Jihan Dimachk đưa đại diện Tanzania lên ngôi hoa hậu của mùa giải năm nay.

Mùa giải năm nay cũng nhiều biến động. Cuộc thi ban đầu dự kiến tổ chức tại Ấn Độ nhưng được chuyển về Thái Lan chỉ vài tuần trước ngày thí sinh tập trung, theo ban tổ chức là do phía chủ nhà không đáp ứng tiêu chuẩn. Cuối tháng 9, Tổ chức Miss Grand International thông báo Thái Lan sẽ đăng cai mùa thứ 15 năm 2027 thay cho Việt Nam như công bố trước đó. Đầu tháng 9, ông Nawat Itsaragrisil vẫn khẳng định Việt Nam giữ quyền đăng cai nhưng ban tổ chức chưa công bố lý do thay đổi.

Emoura Phạm, tên tiếng Việt Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000, mang 2 dòng máu Việt - Anh, sang Mỹ học từ năm 15 tuổi và tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất. Tối 31/7, cô vượt 29 thí sinh để đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 tại Tp.HCM, kèm giải Thuyết trình về hòa bình.