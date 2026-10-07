Emoura Phạm diễn Trang phục dân tộc nổi bật ở Miss Grand International

Miss Grand International 2026 đang diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của đông đảo người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Chiều nay, hơn 70 thí sinh chính thức bước vào phần thi National Costume, một trong những hoạt động được mong chờ khi tạo cơ hội để các đại diện quảng bá nét đẹp văn hóa, truyền thống của quê hương trên sân khấu quốc tế.

Trong phần thi National Costume, Emoura Phạm xuất hiện trên sân khấu với thiết kế mang tên Vinh Quy Bái Tổ. Đại diện Việt Nam trình diễn tự tin, toát lên thần thái quyền lực nhưng vẫn giữ nét trẻ trung, cuốn hút trong từng bước catwalk.

Đại diện Việt Nam tại phần thi National Costume của Miss Grand International 2026.

Trang phục Vinh Quy Bái Tổ được xây dựng từ hình ảnh những chú ngựa giấy gắn liền với nghề thủ công truyền thống, qua đó gửi gắm ý niệm về sự thành đạt và đạo lý hướng về nguồn cội. Thiết kế đồng thời khai thác cảm hứng từ tranh dân gian Giám Mã, sử dụng các gam màu đậm chất Á Đông để làm nổi bật tinh thần văn hóa Việt và những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trên sân khấu Miss Grand International, Emoura Phạm thể hiện sự chủ động trong cách trình diễn, đồng thời chú trọng việc làm nổi bật những chi tiết đặc trưng của thiết kế. Thần thái của người đẹp nhận được sự chú ý khi cô vừa thể hiện nét uy nghi, vừa tạo cảm giác gần gũi và phù hợp với tinh thần trẻ trung của cuộc thi.

Ngay sau phần thi, màn trình diễn của Emoura Phạm nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Trên mạng xã hội, người hâm mộ Việt Nam dành lời khen cho đại diện nước nhà về phong thái trình diễn cũng như cách cô giới thiệu hình ảnh văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Sau gần một tháng tranh tài, Emoura Phạm đang bước vào những phần thi cuối và quan trọng của Miss Grand International 2026. Trong chặng đường vừa qua, đại diện Việt Nam liên tục xuất hiện trong các hoạt động của cuộc thi và cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho hành trình chinh phục chiếc vương miện.

Phần thi của Emoura Phạm nhận sự ủng hộ từ nhiều khán giả Việt.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật là Turner Katherine Margaret và tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông từ năm 15 tuổi.

Quá trình học tập và sinh sống trong môi trường quốc tế giúp Emoura Phạm có lợi thế về ngoại ngữ, giao tiếp và khả năng thích nghi. Những kỹ năng này được cô thể hiện xuyên suốt các hoạt động tại Miss Grand International 2026, từ giao lưu với các thí sinh đến tham gia những phần thi và hoạt động bên lề.

Tại cuộc thi năm nay, Emoura Phạm gây chú ý với sự đầu tư chỉn chu, thái độ nghiêm túc nhưng vẫn hòa đồng và chủ động kết nối với nhiều thí sinh. Bên cạnh ngoại hình, cô còn thể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tư duy và sự linh hoạt trong các hoạt động chung.

Emoura Phạm được khán giả kỳ vọng đạt thành tích cao tại Miss Grand International 2026.

Hành trình của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026 vì thế nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả Việt Nam. Người hâm mộ kỳ vọng cô tiếp tục giữ phong độ trong những chặng cuối, đồng thời có thể đạt thành tích cao và hướng đến mục tiêu mang về chiếc vương miện Miss Grand International thứ hai cho Việt Nam.