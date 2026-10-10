Tối 10/10, Chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan, Băng Cốc với sự tham gia của 77 thí sinh. Vượt qua nhiều ứng viên mạnh, đại diện Việt Nam - Hoa hậu Emoura Phạm lọt vào Top 5 chung cuộc và cán đích ở vị trí á hậu 4.

Emoura Phạm đăng quang Á hậu 4 Miss Grand International 2026.

Mở màn đêm chung kết, Emoura Phạm cùng các thí sinh xuất hiện trong trang phục đồng diễn. Giữa sân khấu, cô hô vang hai tiếng Việt Nam giàu năng lượng và catwalk đầy tự tin trong sự cổ vũ của khán giả.

Năm nay, lần đầu tiên Miss Grand International mở rộng Top 25 chung cuộc thay vì chỉ chọn Top 20 như các mùa giải trước. Nhờ màn thể hiện ấn tượng, Emoura Phạm xuất sắc là một trong 25 thí sinh tiến thẳng vào vòng tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, các người đẹp bước vào phần trình diễn trang phục áo tắm. Trên sân khấu, đại diện Việt Nam thu hút ánh nhìn với những bước catwalk uyển chuyển, cú hất tóc dứt khoát cùng ánh mắt cuốn hút, thể hiện sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu.

Emoura Phạm tại phần thi trình diễn áo tắm.

Với phong độ ổn định và sự thể hiện xuất sắc, Emoura Phạm được gọi tên vào Top 11, bước vào phần thi thuyết trình về hòa bình.

Emoura Phạm mặc chiếc đầm dạ hội từ thương hiệu JoliPoli của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư tại Miss Grand International 2026.

Tại đây, cô thể hiện sự tự tin và phong thái bản lĩnh. Emoura Phạm đã tạo nên một khoảnh khắc vô cùng lắng đọng khi kêu gọi toàn thể khán phòng im lặng trong 3 giây để cùng cảm nhận âm thanh của hòa bình.

Cô chia sẻ: "Âm thanh của hòa bình là một không gian không có tiếng súng, bom đạn hay sự sợ hãi. Ba giây im lặng đối với chúng ta có thể nhỏ bé, nhưng lại là giấc mơ của hàng triệu con người đang sống trong chiến sự. Nỗi đau không cần hộ chiếu, nước mắt không có quốc tịch và hòa bình không có biến giới". Đoạn kết phần thi càng thêm trọn vẹn khi Emoura Phạm cất tiếng hát Heal The World, biến bài nói thành một thông điệp chữa lành đầy sức lay động.

Emoura Phạm với màn thuyết trình gây ấn tượng.

Bước tiếp vào phần thi trình diễn trang phục dạ hội, Emoura Phạm một lần nữa tỏa sáng trong thiết kế đến từ thương hiệu JoliPoli của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư.

Chiếc đầm dạ hội thiết kế riêng cho hoa hậu Emoura Phạm tại đêm chung kết Miss Grand International 2026 được ê kíp hoàn thiện gấp rút trong vòng 2 ngày.

Trang phục được đính kết pha lê tỉ mỉ tỏa ra từ vòng eo, kết hợp cùng những viên đá lấp lánh trên nền vải xuyên thấu, tạo hiệu ứng rực rỡ theo từng chuyển động. Phần cổ trễ vai xẻ sâu cùng thiết kế ôm sát tôn lên đường nét quyến rũ, trong khi phần chân váy xòe rộng với tà đuôi dài thướt tha tạo nên vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy.

Emoura Phạm thuyết trình tại Top 11.

Sau đó, Top 11 tiếp tục bước vào phần thi ứng xử đầu tiên. Đại diện Việt Nam đã nhận câu hỏi từ ban giám khảo với nội dung: Bạn truyền cảm hứng cho bản thân và cho người khác bằng cách nào?

Hoa hậu Emoura Phạm tự tin trả lời bằng tiếng Anh: "Nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi đến từ cội nguồn, từ lịch sử và từ chính hình ảnh của người bà, người mẹ - những biểu tượng cho tinh thần bất khuất của dân tộc qua bao gian khó.

Mẹ tôi từng phải đi bộ hơn 10km mỗi ngày trong cơn đói chỉ để tìm kiếm tri thức, điều đó dạy cho tôi bài học sâu sắc về sức mạnh của sự kiên trì và tầm quan trọng của giáo dục. Tôi mang theo hành trang ấy để truyền cảm hứng tới cộng đồng. Tôi tin rằng khi chúng ta nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, chúng ta sẽ lan tỏa nguồn năng lượng tích cực ấy đến tất cả mọi người".

Emoura Phạm thuyết trình tại Top 5.

Sau phần ứng xử, Top 5 Miss Grand International 2026 được xác định. Người hâm mộ vỡ oà khi hoa hậu Emoura Phạm một lần nữa được gọi tên.

Bước vào vòng thi ứng xử cuối cùng, Top 5 nhận được câu hỏi chung từ ban giám khảo: Theo bạn, một người phụ nữ bản lĩnh cần sở hữu những phẩm chất nào?

Hoa hậu Emoura Phạm đã trả lời câu hỏi một cách lưu loát: "Tôi tin rằng một người phụ nữ bản lĩnh nên là một cầu nối để mang đến nhiều cơ hội hơn cho mọi người, tiếp thêm sức mạnh và giúp họ có thể hỗ trợ những người xung quanh. Đó cũng là lý do gia đình tôi và tôi khởi xướng dự án '100 cây cầu dân sinh'.

Tôi tin rằng giá trị của một người phụ nữ bản lĩnh không chỉ nằm ở những gì cô ấy đạt được, mà còn ở khả năng sẻ chia, quan tâm và tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Xây dựng những cây cầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần hỗ trợ các gia đình và cộng đồng còn nhiều khó khăn, đã trở thành sứ mệnh mà tôi luôn theo đuổi.

Emoura Phạm tại phần thi thuyết trình về Hòa bình.

Đến nay, dự án đã hoàn thành 18 cây cầu, trong khi cây cầu thứ 19 và 20 đang dần hoàn thiện. Tôi tin rằng mỗi cây cầu được xây dựng sẽ mở ra thêm cơ hội cho trẻ em đến trường, giúp các gia đình cải thiện sinh kế và đưa những ước mơ đến gần hơn với hiện thực.

Với tôi, một người phụ nữ bản lĩnh chính là người biết kết nối, sẻ chia và trao cơ hội cho người khác. Bởi đôi khi, sức mạnh của một người không chỉ được thể hiện qua những gì họ làm được cho bản thân, mà còn qua những giá trị họ mang lại cho cộng đồng".

Emoura Phạm tại phần thi trình diễn Dạ hội.

Chung cuộc, hoa hậu Emoura Phạm đạt danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International 2026. Các danh hiệu lần lượt thuộc về Guatemala (Á hậu 3), Hà Lan (Á hậu 2), Ecuador (Á hậu 1). Đại diện Tanzania - Jihan Mohin Dimack - giành ngôi vị hoa hậu.

Tân hoa hậu Jihan Mohin Dimack (30 tuổi, cao 1,75m, mang hai dòng máu Tanzania - Li-băng). Đây là lần đầu tiên đại diện đến từ châu Phi giành chiến thắng tại đấu trường nhan sắc này.

Top 5 Miss Grand International 2026.

Trong gần một tháng tham gia Miss Grand International 2026 tại Thái Lan, Hoa hậu Emoura Phạm đã không ngừng tỏa sáng. Đại diện Việt Nam gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự chuẩn bị chỉn chu trong mỗi lần xuất hiện, từ trang phục đến phong thái và cả tư duy.

Emoura Phạm không chỉ mang về niềm tự hào cho Việt Nam mà còn khẳng định vị thế của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế. Thành công của cô là minh chứng rõ ràng cho sự nghiêm túc, bản lĩnh và nỗ lực không ngừng nghỉ.