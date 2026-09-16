Emmy 2026: Zendaya 'xin vía' Oscar từ Halle Berry, chính chủ phản ứng ra sao?

Làng giải trí Hollywood ngày qua đổ dồn sự chú ý về lễ trao giải Emmy lần thứ 78 diễn ra tại nhà hát Peacock, Los Angeles. Zendaya vẫn một trong những ngôi sao thu hút lượng thảo luận lớn từ truyền thông quốc tế tại sự kiện.

Mỹ nhân sinh năm 1996 trở lại cùng đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series chính kịch mùa cuối Euphoria, với vai Rue Bennett. Đây là đề cử Emmy thứ sáu trong sự nghiệp của Zendaya. Đồng thời đây cũng là lần thứ ba cô được đề cử ở hạng mục diễn xuất chính cho Euphoria, sau hai chiến thắng vào năm 2020 và 2022. Với hai chiếc cúp này, Zendaya từng lập kỷ lục là nữ diễn viên trẻ nhất và diễn viên nữ da màu đầu tiên hai lần thắng hạng mục này.

Zendaya bổ sung một khoảnh khắc "xoay lưng xuất thần" vào BST.

Dù không đoạt giải năm nay, màn xuất hiện của Zendaya vẫn là tâm điểm chú ý, hút hàng chục triệu lượt tương tác mạng xã hội. Chủ đề nóng nhất vẫn đến từ phong độ thời trang ấn tượng của mỹ nhân Euphoria.

Zendaya thu hút ánh nhìn trên thảm đỏ trong thiết kế riêng từ nhà mốt Prada. Mẫu đầm xuyên thấu, xẻ cổ sâu được đính kết pha lê, sequin ánh bạc khắp thân váy. Loạt trang sức ngọc trai, kim cương từ Mikimoto và đồng hồ Rolex Lady - Datejust được "kiến trúc sư" Law Roach chọn để tô điểm cho vẻ ngoài sang trọng của nữ diễn viên.

Người hâm mộ để ý rằng Zendaya xuất hiện tại Emmy 2026 trong kiểu tóc tém. Chuyên gia tạo mẫu tóc Coree Moreno nói rằng họ có ý định tái hiện kiểu tóc pixie cổ điển theo hướng hiện đại, vẫn nữ tính nhưng có chút nổi loạn. Chuyên gia trang điểm Ernesto Casillas cho biết lớp make-up lấy cảm hứng trực tiếp từ phong cách thảm đỏ cuối thập niên 90.

Các tín đồ thời trang nhận ra diện mạo mới nhất của Zendaya gợi nhớ tới màn xuất hiện của Halle Berry tại buổi công chiếu Die Another Day năm 2002. Hai tạo hình có sự tương đồng ở cả tinh thần chủ đạo lẫn các chi tiết trang phục, làm tóc.

Trong các nội dung giao lưu với truyền thông sau đó, Law Roach xác nhận thông tin này. Nam stylist tiết lộ rằng đã tham khảo diện mạo, gửi lời tri ân tới sao nữ sinh năm 1966 qua màn biến hóa mới nhất của Zendaya.

Halle Berry là người phụ nữ da màu đầu tiên và duy nhất trong lịch sử giành chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar. Sao phim Monster's Bal cũng nhanh chóng phản hồi tích cực về màn cosplay của đàn em qua các story Instagram. "Nàng ấy nuốt chửng cả màn đêm" - Halle Berry chú thích.

Halle Berry từng có phát ngôn công khai tán dương Zendaya trong một sự kiện thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Sundance năm 2021. Cô thể hiện sự tự hào, đánh giá Zendaya là "hiện thân sống động" của sự thay đổi trong thành công của phụ nữ da màu ở Hollywood.

Hai nữ diễn viên đều là những gương mặt nổi bật của Hollywood. Halle Berry từng làm nên lịch sử tại Oscar 2002. Zendaya giữ kỷ lục ấn tượng tại Emmy. Sau màn cosplay mới nhất, nhiều khán giả đặt ngôi sao hy vọng, "xin vía" cho Zendaya tiếp bước đàn chị được chạm tay vào tượng vàng Oscar danh giá.