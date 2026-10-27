Emirates vận chuyển hơn 1,7 triệu lượt khách trên đường bay Hà Nội – Dubai

Emirates bắt đầu khai thác các chuyến bay chở khách đến Hà Nội từ năm 2016. Ảnh: Bnews phát

Trong năm tài chính 2025- 2026, hãng vận chuyển hơn 21.630 tấn hàng hóa xuất khẩu từ Hà Nội, tăng 57% so với năm trước.

Emirates bắt đầu khai thác các chuyến bay chở khách đến Hà Nội từ năm 2016, đưa thủ đô Việt Nam trở thành điểm đến hành khách thứ hai của hãng tại Việt Nam, sau Thành phố Hồ Chí Minh. Trong một thập kỷ, hãng cũng vận chuyển hơn 74 triệu kg hàng hóa trong khoang bụng máy bay trên các chuyến bay, góp phần kết nối hoạt động giao thương giữa miền Bắc Việt Nam với các thị trường quốc tế.

Theo Emirates, trong năm tài chính 2025-2026, hãng vận chuyển hơn 21.630 tấn hàng xuất khẩu từ Hà Nội, tăng 57% so với năm trước. Riêng giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8/2026, khối lượng hàng xuất khẩu đạt 10.700 tấn, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng vận chuyển chủ yếu gồm sản phẩm công nghệ cao, thiết bị công nghệ thông tin và điện tử.

Từ tháng 7/2026, Emirates SkyCargo triển khai dịch vụ thuê chuyến chở hàng định kỳ hằng tuần từ Hà Nội đến Chicago O’Hare. Hiện hãng khai thác 5 chuyến bay hàng hóa chuyên dụng mỗi tuần từ Hà Nội bằng máy bay Boeing 777-F, kết nối hàng hóa Việt Nam với các thị trường châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông và Tiểu lục địa Ấn Độ.

Về vận tải hành khách, Emirates hiện khai thác 21 chuyến bay mỗi tuần tại Việt Nam. Trong 10 năm qua, các điểm đến được hành khách khởi hành từ Hà Nội lựa chọn nhiều nhất gồm Dubai, Prague, Amsterdam, Paris, Madrid, Warsaw và Copenhagen.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm trước và cao hơn 17,8% so với năm 2019. Trong đó, hơn 17,8 triệu lượt khách đến Việt Nam bằng đường hàng không, chiếm 84,3% tổng lượng khách quốc tế.

Ông Wahid Albalooshi, Tổng Giám đốc Emirates tại Việt Nam, cho biết Hà Nội ngày càng khẳng định vai trò là cửa ngõ đối với du lịch, đầu tư và xuất khẩu của khu vực miền Bắc. Trong bối cảnh Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tăng cường hợp tác kinh tế, hãng hướng tới nâng cao kết nối hàng không giữa hai nước và với các thị trường quốc tế, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận các thị trường trọng điểm.

Quan hệ thương mại Việt Nam – UAE được thúc đẩy trong bối cảnh Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) giữa hai nước chính thức có hiệu lực từ ngày 3/2/2026, tạo khuôn khổ tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư song phương.

Hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa trên đường bay Hà Nội – Dubai là một trong những kênh kết nối Việt Nam với UAE và các thị trường quốc tế, phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương giữa các bên.