Emirates tăng tần suất khai thác tới Việt Nam

Emirates tăng cường hoạt động khai thác tại Việt Nam trong lịch bay mùa đông 2026 – 2027, đồng thời đẩy nhanh thời điểm khai thác chuyến bay thứ hai hằng ngày đến Hà Nội.

Theo đó, chuyến bay EK388/EK389 từ Dubai đến Hà Nội và ngược lại sẽ bắt đầu khai thác từ ngày 1/12/2026. Tại TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 1/11/2026, Emirates sẽ khai thác chuyến bay hằng ngày EK364/365 bằng máy bay A350, thay thế cho dòng Boeing 777 hiện đang được phục vụ cho chuyến bay này.

Tàu bay Airbus A350 của Emirates tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hoàng Anh

Việc mở rộng tần suất diễn ra trong bối cảnh thị trường hàng không quốc tế và khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam đang tiếp tục tăng trưởng. Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam đón 15,9 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động của Emirates, trong bối cảnh hãng triển khai lịch bay mùa đông với đà tăng trưởng số lượng đặt chỗ tích cực tại nhiều thị trường. Trong tháng 7 và tháng 8, Emirates đã phục vụ hơn 8,6 triệu hành khách, duy trì hệ số sử dụng ghế ở mức tích cực trên toàn mạng lưới. Hiện hãng đang khai thác khoảng 93% công suất so với thời điểm trước gián đoạn, trong khi nhu cầu tiếp tục tăng khi mùa du lịch đông đang đến gần.

Theo Emirates, nhu cầu đối với các sản phẩm du lịch cao cấp tiếp tục tăng, trong đó khu vực châu Mỹ ghi nhận mức tăng mạnh nhất về nhu cầu đối với hạng phổ thông đặc biệt trong mùa hè. Dubai tiếp tục giữ vai trò là một thị trường trọng điểm đón khách quốc tế. Chỉ tính riêng vào cuối tháng 8, hơn 500.000 hành khách đã đến Dubai trên các chuyến bay của Emirates, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Emirates cũng đang đẩy nhanh kế hoạch bổ sung đội bay và nâng cấp máy bay nhằm tăng công suất khai thác trên toàn mạng lưới. Kể từ tháng 1/2026, hãng đã tiếp nhận 18 máy bay, gồm 11 chiếc Airbus A350 và 7 chiếc Boeing 777 chở hàng, đồng thời dự kiến tiếp nhận thêm 6 chiếc A350 trước cuối tháng 12. Song song đó, hãng đã hoàn tất chương trình nâng cấp 104 chiếc máy bay, bao gồm 53 chiếc Boeing 777 và 51 chiếc Airbus A380.

Sau khi hoàn thành chương trình nâng cấp, Emirates hiện sở hữu 137 máy bay được trang bị hạng ghế phổ thông đặc biệt cùng các tiện nghi mới nhất. Hãng dự kiến nâng quy mô đội bay này lên 155 chiếc vào cuối năm nay. Hiện hạng phổ thông đặc biệt đã được triển khai trên các chuyến bay đến 90 điểm đến, và dự kiến sẽ mở rộng thêm tại nhiều thị trường trước cuối năm 2026.

Hệ thống kết nối cũng đang được nâng cấp song song với chương trình tân trang khoang hành khách; với 50 máy bay hiện nay của hãng được trang bị Internet trên không tốc độ cao Starlink.

Trong năm nay, hãng cũng giới thiệu nhiều tiện ích mới trên khoang hành khách, bao gồm tựa đầu U-Dream trên khoang Phổ thông của A350 và ghế của khoang phổ thông đặc biệt mới được trang bị vách ngăn tăng tính riêng tư. Ngoài ra, các phòng chờ thế hệ mới cũng đã được đưa vào hoạt động tại Munich, Frankfurt và Manchester.

Bên cạnh mạng lưới do Emirates trực tiếp khai thác, hành khách có thể tiếp cận thêm 1.750 thành phố thông qua 168 đối tác liên danh, liên tuyến và vận tải đa phương thức của hãng. Riêng thông qua mối quan hệ hợp tác với flydubai, hành khách đã có thể tiếp cận hơn 214 điểm đến độc đáo tại hơn 100 quốc gia, với hơn 4.600 lựa chọn kết nối qua Dubai, trong đó có những điểm đến được ưu thích như Kathmandu, Zanzibar, Krabi và Belgrade.