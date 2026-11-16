Emirates đạt lợi nhuận trước thuế 1,1 tỷ USD trong nửa đầu năm tài chính 2026-2027

Emirates đạt lợi nhuận trước thuế 1,1 tỷ USD. Ảnh: Emirates

Tập đoàn Emirates công bố kết quả tài chính nửa đầu năm, với lợi nhuận trước thuế là 4,1 tỷ AED (1,1 tỷ USD) trong sáu tháng đầu năm tài chính 2026-2027

Sau khi trừ chi phí thuế thu nhập, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn đạt 3,6 tỷ AED (1,0 tỷ USD), giảm 66% so với năm ngoái.

Với hiệu quả hoạt động, Tập đoàn đạt lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao EBITDA 12,5 tỷ AED (3,4 tỷ USD), giảm 41% so với mức 21,1 tỷ AED (5,7 tỷ USD) cùng kỳ năm ngoái, khi Tập đoàn thiết lập kỷ lục mới về lợi nhuận và doanh thu.

Doanh thu của Tập đoàn trong sáu tháng đầu năm tài chính 2026-27 đạt 66,2 tỷ AED (18,0 tỷ USD), giảm 12% so với mức 75,4 tỷ AED (20,6 tỷ USD) của năm ngoái.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn và hãng hàng không Emirates,Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, , cho biết: Tập đoàn vẫn đạt lợi nhuận trước thuế là 4,1 tỷ AED (1,1 tỷ USD) cho thấy nhu cầu từ hành khách vẫn duy trì ổn định, trong khi mảng vận tải hàng hóa đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh. Nhờ đó, doanh thu và dòng tiền vẫn ở mức khả quan, ngay cả khi giá nhiên liệu hàng không trên toàn cầu tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, gây áp lực lên chi phí và lợi nhuận.

So với ngày 31/3/2026, lực lượng lao động của Tập đoàn Emirates giảm 2% với tổng số là 128.237 nhân sự vào ngày 30/9/2026. Tuy nhiên, cả Emirates và dnata vẫn đang liên tục tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Sáu tháng đầu năm tài chính 2026-27 ghi nhận những thách thức đáng kể đối với hoạt động của Emirates, khi tình trạng hạn chế và đóng cửa không phận tại một số khu vực trong khu vực diễn ra gián đoạn đặt ra phép thử đối với sự linh hoạt trong điều hành khai thác của hãng, đồng thời các khuyến cáo du lịch từ chính phủ cũng làm thay đổi lựa chọn của hành khách và các tuyến bay.

Trong giai đoạn này, Emirates tập trung khôi phục mạng lưới và các điểm đến kết nối thông qua trung chuyển Dubai. Tính đến ngày 30/9, Emirates đã khôi phục hoạt động khai thác 91% mạng lưới đường bay trước thời điểm gián đoạn, với mạng lưới vận chuyển hành khách và hàng hóa trải rộng trên 150 sân bay tại 78 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong nửa đầu năm tài chính 2026-2027, Emirates SkyCargo mở rộng năng lực vận bằng việc tiếp nhận thêm 5 máy bay chở hàng Boeing 777 mới và đưa vào khai thác chiếc máy bay đầu tiên được chuyển đổi từ máy bay chở khách sang chở hàng. Bộ phận vận chuyển hàng hóa đã mở rộng mạng lưới bay chở hàng với hai điểm đến mới là Almaty và Trịnh Châu; triển khai các dịch vụ bay chở hàng chuyên biệt đến hơn 15 điểm đến hiện có của Emirates; và tăng tần suất bay đến một số thị trường trọng điểm, trong đó có khu vực Viễn Đông.

Lợi nhuận trước thuế của Emirates trong nửa đầu năm tài chính 2026-2027 đạt 3,7 tỷ AED (1,0 tỷ USD), giảm so với mức kỷ lục 11,4 tỷ AED (3,1 tỷ USD) cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của Emirates đạt 3,3 tỷ AED (903 triệu USD), giảm 66%.

Doanh thu của Emirates, bao gồm thu nhập hoạt động khác, đạt 56,9 tỷ AED (15,5 tỷ USD), giảm 13% so với mức 65,6 tỷ AED (17,9 tỷ USD) của năm ngoái. Kết quả doanh thu của hãng có được nhờ nhu cầu đi lại ổn định tại các thị trường, đặc biệt là ở các khoang hạng cao cấp của Emirates, cùng sự đóng góp vững chắc từ mảng vận chuyển hàng hóa.