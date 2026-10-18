Eminem lên tiếng khi bị chỉ trích vì hợp tác với đồng minh thân cận của ông Trump

Hôm 16/10, Kid Rock phát hành album mới mang tên Halfway 2 Jesus, trong đó có ca khúc Heal My Faith với sự góp giọng của Eminem. Sự xuất hiện của rapper đình đám đến từ Detroit nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ.

Nguyên nhân nằm ở sự đối lập trong lập trường chính trị của hai nghệ sĩ. Eminem từng công khai chỉ trích Tổng thống Donald Trump thông qua âm nhạc, trong đó có ca khúc Campaign Speech. Trong khi đó, Kid Rock lại được biết đến là một trong những nghệ sĩ ủng hộ ông Trump nhiệt thành nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ.

Việc Eminem tham gia dự án mới của Kid Rock vì thế khiến một bộ phận khán giả bất ngờ, thậm chí đặt câu hỏi về ý nghĩa đằng sau màn hợp tác này.

Không lâu sau khi album được phát hành, Eminem đã trực tiếp phản hồi trên mạng xã hội. Nam rapper nhấn mạnh quyết định góp giọng không đồng nghĩa với việc đứng về phía một quan điểm chính trị cụ thể.

"Không phải là chọn phe, chỉ đơn giản là muốn làm nhạc cùng người bạn cũ của mình. Cầu nguyện cho tất cả chúng ta", Eminem viết.

Phát ngôn ngắn gọn cho thấy nam nghệ sĩ muốn tách biệt mối quan hệ cá nhân với những tranh luận chính trị đang bao quanh màn kết hợp. Thay vì xem đây là một tuyên bố về lập trường, Eminem coi dự án như cơ hội làm việc cùng người bạn đã gắn bó nhiều thập kỷ.

Trong cuộc phỏng vấn với Billboard, Kid Rock cũng chia sẻ thêm về mối quan hệ giữa hai người. Theo nam ca sĩ, họ đã là bạn bè suốt 40 năm và những khác biệt về quan điểm không khiến tình bạn này đổ vỡ.

"Chúng tôi là bạn bè suốt 40 năm. Tôi thực sự không muốn lôi kéo anh ấy vào thế giới chính trị của mình", Kid Rock cho biết.

Anh nói thêm rằng cả hai đôi khi có trao đổi về chính trị, nhưng chủ đề này không chiếm vị trí quá lớn trong những cuộc trò chuyện. Họ vẫn có nhiều điểm chung, đồng thời đủ thoải mái để đùa vui về những vấn đề mà mỗi người không đồng tình.

Kid Rock cho rằng chính sự tôn trọng khác biệt ấy là lý do anh đề nghị Eminem viết một đoạn rap cho ca khúc Heal My Faith.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những tranh luận về chính trị có thể ảnh hưởng đến cách công chúng nhìn nhận các mối quan hệ trong giới giải trí. Tuy nhiên, với Eminem và Kid Rock, ít nhất theo những chia sẻ của cả hai, sự khác biệt trong quan điểm không nhất thiết phải trở thành rào cản đối với tình bạn hay hoạt động sáng tạo nghệ thuật.