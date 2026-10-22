Emily sau nhiều năm chung sống với Big Daddy

Vài ngày trước khi Oscar ra mắt, Emily thu hút sự chú ý khi đăng tải những dòng nhật ký viết tay trên mạng xã hội. Cô kể về mối quan hệ sau chia tay: “Có một điều lạ là sau khi chia tay, bọn mình vẫn là bạn, vẫn chơi chung hội. Chúng mình vẫn thỉnh thoảng gặp nhau trong buổi đi chơi chung”.

Chia sẻ này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn chuyện tình cảm giữa Emily và Big Daddy gặp trục trặc. Nam rapper sau đó để lại bình luận dưới bài đăng của vợ, phần nào khiến những suy đoán của khán giả lắng xuống. Câu trả lời rõ ràng hơn xuất hiện khi nữ ca sĩ giới thiệu Oscar - ca khúc lấy cảm hứng từ khoảng thời gian xa cách giữa cô với chồng trong quá khứ.

Sản phẩm không chỉ kể lại một giai đoạn trong chuyện tình của cặp nghệ sĩ mà còn đánh dấu màn trở lại của Emily với tư cách ca sĩ solo sau 11 năm.

11 năm Emily lùi về phía sau

Emily sinh năm 1989, được chú ý sau khi chiến thắng cuộc thi Miss Audition năm 2007. Đến năm 2010, cô và Big Daddy cùng tham gia Ladykillah, nhóm nghệ sĩ underground có ảnh hưởng trong cộng đồng yêu rap và R&B thời điểm đó.

Cả hai từng góp giọng trong nhiều ca khúc được khán giả đại chúng biết đến như Xin anh đừng, Ngọn nến trước gió, Dừng lại nhé, Tình yêu màu nắng hay Về nhà ăn Tết…

Tuy nhiên, Emily dần ít xuất hiện với vai trò ca sĩ solo. Đầu năm 2019, vào dịp mùng 1 Tết, cô và Big Daddy bất ngờ công khai chuyện đã kết hôn và có hai con chung. Thông tin nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả, đồng thời khiến mối quan hệ vốn được giữ kín của cặp nghệ sĩ trở thành tâm điểm chú ý.

Cùng năm, cả hai phát hành Mượn rượu tỏ tình. Với giai điệu tươi sáng, ca từ mang màu sắc tán tỉnh, “thả thính” và hình ảnh tình tứ của hai nghệ sĩ trong MV, ca khúc nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, giúp tên tuổi Emily và Big Daddy được chú ý trở lại.

Sau thành công này, Emily vẫn tham gia hoạt động âm nhạc nhưng phần lớn xuất hiện trong các sản phẩm kết hợp với chồng, như Ngõ chạm, Yêu nắm... Trong khi đó, Big Daddy liên tục mở rộng sự hiện diện trên thị trường, góp mặt ở các chương trình như King of Rap, Rap Việt và Anh trai “say hi”.

Sự chênh lệch về mức độ xuất hiện khiến hình ảnh của hai người ngày càng khác biệt. Big Daddy duy trì hoạt động trước công chúng, còn Emily có giai đoạn tập trung nhiều hơn cho gia đình và hỗ trợ công việc của chồng. Vì vậy, Oscar không đơn thuần là một ca khúc mới mà còn là cơ hội để nữ ca sĩ khẳng định lại vị trí độc lập sau thời gian dài ít phát hành sản phẩm riêng.

Emily và Big Daddy công khai kết hôn cách đây 7 năm. Ảnh: FBNV.

Theo Emily, Oscar lấy cảm hứng từ cách cô và Big Daddy ứng xử sau khi chia tay trong quá khứ. Thời điểm đó, họ luôn tỏ ra hờ hững như thể bạn bè dù vẫn còn tình cảm với đối phương. Hình tượng “Oscar” được dùng để miểu tả một cách dí dỏm “diễn xuất” của cả 2 vào thời điểm đó.

Emily mở rộng câu chuyện về những tổn thương và tiếc nuối trong tình yêu. Theo cô, những trải nghiệm tưởng như tiêu cực có thể trở thành động lực trưởng thành. Nữ ca sĩ mong muốn câu chuyện trong bài hát truyền tải thông điệp rằng những vấp ngã hay khoảng lặng trong tình yêu không hoàn toàn vô nghĩa, nếu mỗi người biết cách nhìn nhận và bước tiếp.

Emily gặp khó giữa cuộc đua nhạc Việt

Về âm nhạc, Oscar lựa chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, thiên về kể chuyện thay vì tạo cao trào. Phần ca từ có những hình ảnh ẩn dụ lãng mạn, trong đó nổi bật là câu hát: “Nước mắt đúc thành tượng vàng”. Chi tiết này liên kết trực tiếp với tên bài hát, biến những tổn thương trong quá khứ thành biểu tượng cho sự trưởng thành và sự kiên trì, chung thủy.

Giai điệu mềm mại, dễ nghe cùng cách triển khai tương đối đơn giản giúp ca khúc giữ được không khí tình cảm, lãng mạn xuyên suốt. Giọng hát ngọt ngào của Emily phù hợp với tinh thần bài hát, nhưng chất giọng khá mỏng khiến phần thể hiện của cô thiếu điểm nhấn. Ca khúc chưa tạo được bước chuyển đủ mạnh về cảm xúc, đặc biệt ở những đoạn cần đẩy cao trào.

Vì thế, Oscar có ưu điểm ở câu chuyện và màu sắc lãng mạn, nhưng phần âm nhạc chưa thực sự nổi bật. Ca khúc tạo cảm giác dễ nghe hơn là một màn trở lại đủ sức định hình diện mạo mới cho Emily.

Oscar đạt khoảng 56.000 lượt xem sau 2 ngày đăng tải. Đây là mức khởi đầu tương đối khiêm tốn nếu đặt trong bối cảnh thị trường nhạc Việt đang liên tục xuất hiện những sản phẩm mới từ các nghệ sĩ có lượng người nghe lớn như RHYDER, MCK hay Hoàng Thùy Linh...

Emily trở lại với dự án album được đầu tư. Ảnh: FBNV.

Lượt xem ban đầu chưa thể phản ánh toàn bộ sức sống của một ca khúc, nhưng con số này cho thấy Oscar chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa rõ rệt. Sản phẩm có lợi thế từ câu chuyện tình cảm được công chúng quan tâm, song sự chú ý dành cho đời tư không đồng nghĩa với việc khán giả sẽ tiếp tục nghe nhạc.

Sau nhiều năm ít hoạt động solo, Emily đứng trước bài toán không đơn giản: làm thế nào để chuyển sự tò mò về mối quan hệ với Big Daddy thành sự quan tâm dành cho âm nhạc của riêng cô. Oscar đã đưa ra một câu chuyện có tính cá nhân và cảm xúc, nhưng chưa cho thấy sự đột phá đủ lớn trong giai điệu, cách xử lý giọng hát hay cấu trúc bài hát.

Tuy nhiên, đây chỉ là bài mở màn cho album sắp phát hành của Emily. Do đó, việc nữ ca sĩ có thể bùng nổ hay không vẫn nằm chủ yếu ở những ca khúc còn lại.