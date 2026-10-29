Emily ra mắt album 'TWINFLAME', gửi mật thư rủ hội Chị Đẹp tái hợp

Huyền Baby và Hạnh Sino góp giọng trong ca khúc Gì Em Cũng Biết thuộc album TWINFLAME của Emily, gợi nhắc về nhóm nhạc teen B.Sily. Chia sẻ với Hoa Học Trò Online về lần trở lại phòng thu cùng người bạn thân, hai Chị Đẹp cho biết đã gần như đồng ý ngay khi nhận được lời mời từ giọng ca Mượn Rượu Tỏ Tình.

Chị đẹp Hạnh Sino và Huyền Baby gửi lời chúc đến album đầu tay của Emily.

Huyền Baby và Hạnh Sino bày tỏ: "15 năm trôi qua rồi, khi nhận được "mật thư" từ chị Emily trong group kín của ba chị em là: "Huyền và Hạnh ơi, chị đang chuẩn bị có một bài hát, Hạnh và Huyền tham gia cùng với chị được không?" thì các chị em đã gần như đồng ý luôn, không phải suy nghĩ nhiều nữa. Đây là một cơ hội để ba chị em có thể tái hợp lại, giống như ôn lại kỷ niệm sau 15 năm của nhóm nhạc B.Sily".

Emily chia sẻ tại sự kiện về quyết định ra mắt album đầu tay ở thời điểm hiện tại, đồng thời gửi gắm thông điệp không bỏ cuộc đến các bạn trẻ.

Từ lời mời trong nhóm trò chuyện riêng, Emily, Huyền Baby và Hạnh Sino cùng góp giọng trong ca khúc Gì Em Cũng Biết thuộc album TWINFLAME. Đây cũng là dịp để ba nữ nghệ sĩ gặp lại nhau trong một dự án âm nhạc sau thời gian dài hoạt động cá nhân.

Bên cạnh ca khúc có sự góp giọng của Huyền Baby và Hạnh Sino, album TWINFLAME gồm 8 ca khúc, phát triển từ dự án đĩa đơn OSCAR. Emily lấy cảm hứng sáng tác từ chặng đường 10 năm gắn bó với rapper BigDaddy, qua đó kể lại những giai đoạn khác nhau trong một mối quan hệ.

Emily hạnh phúc bên "Bố Bự" trong ngày ra mắt album đầu tay.

TWINFLAME, có thể hiểu là "ngọn lửa đôi", xoay quanh câu chuyện tình yêu qua góc nhìn của Emily. Các ca khúc lần lượt đề cập đến những giai đoạn của một mối quan hệ, từ lúc mới quen, những rạn nứt do sự thiếu chín chắn đến quá trình thấu hiểu nhau.

Ảnh: NVCC.

Trong quá trình thực hiện album, Emily hợp tác với các nghệ sĩ, nhà sản xuất trẻ như dangrangto, VSTRA, Tridminh và Saabirose. Sự tham gia của các cộng sự thuộc thế hệ Z là một khía cạnh đáng chú ý trong dự án, bên cạnh câu chuyện tình yêu được Emily khai thác xuyên suốt 8 ca khúc.

Ảnh: NVCC.