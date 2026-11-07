Emery: 'MU ở cùng đẳng cấp Barcelona'

HLV Emery đánh giá cao MU. Ảnh: Reuters.

Aston Villa chuẩn bị làm khách trên sân MU vào tối 8/11 sau thất bại 0-3 trước Barcelona tại Champions League giữa tuần. Đây là thử thách không nhỏ với thầy trò Emery, đặc biệt khi nhà cầm quân 55 tuổi chưa giành chiến thắng trong 11 lần hành quân đến Old Trafford.

Dù vậy, Emery vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ khi đặt MU ngang hàng với Barcelona. "Chúng tôi thất bại trước Barcelona bởi phải đối đầu với đội bóng ở đẳng cấp cao nhất Champions League. MU cũng ở cùng đẳng cấp với Barcelona. Họ là một CLB tuyệt vời", Emery nhấn mạnh.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận MU chưa duy trì được sự ổn định tại Ngoại hạng Anh, nhưng tin rằng đội bóng này đủ khả năng trở lại mạnh mẽ. Ông cũng hy vọng sự hồi sinh của thầy trò Michael Carrick sẽ không bắt đầu trong cuộc đối đầu sắp tới.

Emery được xem là một trong những ứng viên tiềm năng cho ghế HLV trưởng MU nếu Carrick không thể đáp ứng kỳ vọng. Tuy nhiên, khả năng chuyển đến Old Trafford đang giảm đáng kể khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiến gần thỏa thuận gia hạn với Aston Villa. Hợp đồng hiện tại của ông còn thời hạn đến năm 2029.

Cựu HLV Arsenal xác nhận: "Tôi đã có cuộc gặp rất tốt với Chủ tịch Nassef Sawiris. Mọi thứ đều tích cực. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi để thống nhất những nội dung đã bàn bạc thành một bản hợp đồng".

Ngoài ra, Emery còn đặt tham vọng đưa Aston Villa trở thành ứng viên cạnh tranh chức vô địch Champions League. Ông viện dẫn chức vô địch Ngoại hạng Anh bất ngờ của Leicester năm 2016 và hành trình vào chung kết Champions League của Dortmund để khẳng định bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ. Sau khi giúp Aston Villa giành Europa League mùa trước, Emery tin đội bóng vẫn còn nhiều dư địa phát triển.