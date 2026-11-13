EmbedIT và VNFITE hợp tác nâng cấp năng lực công nghệ cho khối BFSI Việt Nam

Ngày 11/11/2026 vừa qua tại TP. HCM, EmbedIT - nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trực thuộc Tập đoàn PPF (Châu Âu), và Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE - nền tảng công nghệ kết nối vốn có trụ sở tại Hà Nội, đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU), hướng đến tối ưu vận hành, chuẩn hóa tuân thủ pháp lý và nâng cao năng lực quản trị rủi ro cho ngành tài chính số.

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG – NỀN TẢNG CHO LỘ TRÌNH HỢP TÁC CÔNG NGHỆ

Ngay sau lễ ký, EmbedIT và VNFITE khởi động quá trình đánh giá hệ sinh thái công nghệ hiện hữu, tập trung vào hiệu quả vận hành kiến trúc, tuân thủ quy định pháp lý, an toàn dữ liệu và khả năng tích hợp AI. Hai bên đồng thời triển khai khảo sát chi tiết (Discovery) đối với Nền tảng Chấm điểm Rủi ro (Risk Scoring as a Service) và Nền tảng Quản lý và Hỗ trợ Thu hồi Nợ (Debt Collection Platform).

Chia sẻ về giai đoạn này, ông Jan Cenkr, CEO EmbedIT, cho biết: “Chúng tôi bắt đầu bằng việc rà soát hệ thống để bảo đảm các giải pháp công nghệ phù hợp với hiện trạng vận hành. Với kinh nghiệm triển khai các nền tảng tài chính quy mô lớn tại nhiều thị trường quốc tế, EmbedIT mong muốn kết hợp năng lực công nghệ đã được kiểm chứng với sự am hiểu hệ sinh thái kết nối nguồn vốn tại Việt Nam của VNFITE, cùng phát triển những giải pháp đáp ứng nhu cầu thực tiễn”.

Ông Jan Cenkr, CEO EmbedIT và Ông Mai Ngọc Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc VNFITE tại buổi ký kết MoU

Về phía VNFITE, Ông Mai Ngọc Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc VNFITE, nhấn mạnh: “Trong lĩnh vực công nghệ tài chính, tốc độ phải song hành với kỷ luật quản trị và an toàn hệ thống. Chúng tôi lựa chọn EmbedIT vì tin tưởng vào kinh nghiệm quốc tế đã được chứng minh, đồng thời kỳ vọng quá trình khảo sát và tư vấn sẽ tạo nền tảng để VNFITE mở rộng dịch vụ an toàn, minh bạch và bền vững”.

KẾT HỢP NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ VÀ LỢI THẾ THỊ TRƯỜNG BẢN ĐỊA

Trên cơ sở kinh nghiệm triển khai các nền tảng tài chính tại nhiều thị trường quốc tế của EmbedIT và sự am hiểu hệ sinh thái tài chính nội địa của VNFITE, hai bên hướng đến phát triển các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu và đặc thù vận hành tại Việt Nam.

Trọng tâm hợp tác đầu tư đầu tiên là Nền tảng Chấm điểm Rủi ro như một Dịch vụ (Risk Scoring as a Service), ứng dụng phân tích dữ liệu và nhận diện hành vi để hỗ trợ các tổ chức BFSI đánh giá rủi ro tín dụng, phát hiện gian lận và nâng cao chất lượng ra quyết định, đặc biệt với nhóm khách hàng có lịch sử tín dụng hạn chế.

Song song đó, hai bên cùng đầu tư phát triển Nền tảng Quản lý và Hỗ trợ Thu hồi Nợ (Debt Collection Platform), hỗ trợ phân nhóm, theo dõi khoản nợ, quản lý cam kết thanh toán và đánh giá hiệu quả thu hồi, góp phần tối ưu vận hành. EmbedIT và VNFITE cũng xem xét phát triển nền tảng kết nối bên mua và bên bán nợ, phù hợp với nhu cầu thị trường và quy định pháp lý.

Đại diện EmbedIT và VNFITE cùng chúc mừng bước khởi đầu cho quá trình phối hợp triển khai các giải pháp công nghệ tài chính

Ở cấp độ hệ sinh thái, hai bên hợp tác tư vấn công nghệ dài hạn trong các lĩnh vực kiến trúc hệ thống, quản trị dữ liệu và tự động hóa. EmbedIT phát huy kinh nghiệm tư vấn, triển khai công nghệ quốc tế, trong khi VNFITE đóng góp góc nhìn về thị trường và nhu cầu nội địa để cùng hoạch định lộ trình chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng phù hợp.

Thông qua hợp tác, EmbedIT và VNFITE hướng đến nâng cao hiệu quả đánh giá tín dụng, quản lý nợ và kiểm soát rủi ro, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tài chính phù hợp với đặc thù thị trường Việt Nam.

EmbedIT là nhà cung cấp dịch vụ Công nghệ Thông tin định hướng tương lai, thành viên của Tập đoàn PPF (Châu Âu). Với hơn 25 năm kinh nghiệm, EmbedIT chuyên thiết kế, phát triển và vận hành các nền tảng tài chính quy mô lớn, phục vụ hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, EmbedIT đặt trụ sở tại TP.HCM với mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm công nghệ chiến lược của khu vực Đông Nam Á. Tìm hiểu thêm tại: https://www.embedit.com/vi

Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE (VNFITE Financial Technology JSC) là doanh nghiệp công nghệ tài chính có trụ sở tại Hà Nội. VNFITE tập trung phát triển các giải pháp và nền tảng số kết nối nhu cầu vốn, hướng tới mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua công nghệ minh bạch, an toàn và hiệu quả cho người dùng Việt Nam. Tìm hiểu thêm tại: https://vnfite.com.vn