ĐNO - Những khu vườn được cải tạo, sản phẩm làng quê được chế biến và vùng sản xuất hình thành liên kết đang mở thêm hướng sinh kế cho người dân nông thôn. Bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030 đòi hỏi mỗi nơi có mô hình kinh tế hiệu quả, sản phẩm đặc trưng và nguồn nhân lực phù hợp.

Tại làng Đại Bình (xã Nông Sơn), rau sen vốn là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của người dân địa phương. Tuy nhiên, do đặc tính nhanh hư hỏng sau thu hoạch, khó bảo quản và vận chuyển xa, đầu ra của loại rau này chủ yếu chỉ quanh quẩn trong vùng.

Năm 2021, chị Trần Thị Kim Liên (thôn Khánh Bình, xã Quế Phước) bắt đầu nghiên cứu chế biến rau sen thành trà nhằm kéo dài thời gian bảo quản nguyên liệu và đưa sản phẩm vươn ra thị trường rộng lớn hơn. Thời gian đầu, chị liên tục thử nghiệm các phương pháp sao, sấy nhưng nhiều lần sản phẩm vẫn chưa đạt yêu cầu.

"Hai năm đầu, tôi gặp khó khăn. Thứ bảy, Chủ nhật cũng không nghỉ, ngày nào cũng đi lấy rau về thử nghiệm, sao rồi sấy. Rau sen nhiều nước, để lâu dễ ẩm, bốc nóng, không xử lý kịp là hư. Sau nhiều lần làm thử, tôi gửi trà cho những người có kinh nghiệm ở Thái Nguyên đánh giá để hoàn thiện", chị Liên kể.

Khi chủ động được kỹ thuật, chị đầu tư gần 500 triệu đồng mua máy sấy lạnh, máy nghiền và máy đóng gói tự động. Giữa năm 2024, trà rau sen Đại Bình - Kim Liên chính thức ra mắt thị trường, sau đó được công nhận OCOP 3 sao. Hiện mỗi tháng, cơ sở tiêu thụ gần 50kg trà thành phẩm với giá bán lẻ 60 - 70 nghìn đồng/gói, có mặt tại các hội chợ, một số siêu thị địa phương và các kênh trực tuyến.

Từ sản phẩm hiện có, chị Liên dự định nghiên cứu thêm snack rau sen, rong biển sấy kết hợp rau sen và bánh làm từ bột rau sen. Để mở rộng sản xuất, cơ sở cần duy trì nguồn nguyên liệu ổn định, bảo đảm chất lượng và phát triển kênh tiêu thụ phù hợp.

Ông Lê Văn Ni, Trưởng phòng Kinh tế xã Quế Phước cho biết, địa phương có lợi thế nông - lâm nghiệp, đang định hướng phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Xã khuyến khích chuyển đổi dần rừng nguyên liệu chu kỳ ngắn sang rừng trồng gỗ lớn, tận dụng phụ phẩm trồng trọt làm thức ăn chăn nuôi và xử lý chất thải thành phân hữu cơ.

"Quế Phước đã thành lập 14 tổ khuyến nông cộng đồng để hỗ trợ kỹ thuật, phát triển kinh tế hợp tác và kết nối thị trường. Đây là tiền đề rất lớn để kịp thời phát hiện và hỗ trợ các mô hình kinh tế nông thôn giàu tiềm năng", ông Ni cho biết.

[VIDEO] - Định hướng của xã Quế Phước trong thực hiện chương trình nông thôn mới thời gian tới:

Tại tổ 12, thôn Bình Xá (xã Thăng Phú), đường giao thông nội đồng trước đây vốn là lối đất nhỏ hẹp trên bờ vùng, nay đã được bê tông hóa bằng nguồn vốn nông thôn mới. Ông Võ Trọng Khoa, một người dân trong thôn chia sẻ, con đường mới giúp bà con đi lại sản xuất, thu hoạch và vận chuyển nông sản thuận tiện hơn.

Trong sản xuất nông nghiệp, địa phương đã hình thành mô hình liên kết lúa giống tương đối rõ nét. Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Chánh ký hợp đồng liên kết với doanh nghiệp trên diện tích 126ha, thu hút 306 hộ tham gia. Vụ Đông Xuân 2025 - 2026, vùng liên kết đạt sản lượng 880 tấn lúa giống, tổng giá trị sản xuất ước đạt khoảng 6,2 tỷ đồng.

Theo UBND xã Thăng Phú, hợp tác xã còn cung ứng dịch vụ thủy nông, cơ giới hóa, giống cây trồng và hỗ trợ tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Việc nhiều hộ cùng tham gia một phương án sản xuất giúp khắc phục phần nào tình trạng manh mún, nhỏ lẻ trong các khâu kỹ thuật và thị trường.

Ông Hồ Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, Thăng Phú hiện có 3 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2023. Bên cạnh liên kết lúa giống, địa phương có 3 sản phẩm OCOP 3 sao được công nhận năm 2024, gồm bún khô Thành Mỹ, cao chè vằng miền Trung và tiêu thơm đặc sản Bình Quế. Xã đã xây dựng kế hoạch phát triển OCOP giai đoạn 2026 - 2030, tiếp tục chú trọng chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ.

Tuy nhiên, địa phương vẫn chưa đủ hồ sơ minh chứng để xác nhận các mô hình nông nghiệp công nghệ cao đáp ứng đầy đủ yêu cầu cấp xã. Do điều kiện phát triển giữa các thôn có sự chênh lệch, việc lựa chọn mô hình phải căn cứ thực tế vào diện tích canh tác, cơ cấu cây trồng, vật nuôi và khả năng liên kết.

"Trong năm 2026, xã phối hợp tập huấn cho 100 hội viên về thành lập hợp tác xã, 17 người về quản trị và tiếp thị sản phẩm OCOP, 4 người về bán hàng trực tuyến và 40 hộ về chăn nuôi lợn an toàn sinh học. Những nội dung này cần tiếp tục được hướng dẫn sau tập huấn, giúp người dân áp dụng hiệu quả vào sản xuất, quản lý và tiêu thụ nông sản", ông Dũng cho biết thêm.

[VIDEO] - Lãnh đạo xã Thăng Phú chia sẻ về việc khắc phục khó khăn trước mắt trong thực hiện chương trình nông thôn mới thời gian tới:

Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 xác định phát triển kinh tế nông thôn là một trong 9 nhóm nội dung đánh giá trọng tâm. Mỗi thôn cần có ít nhất một mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình kinh tế xanh hoặc kinh tế tuần hoàn hoạt động hiệu quả.

Cùng với đó là ít nhất một sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên còn thời hạn công nhận, hoặc sản phẩm nông nghiệp, nông thôn, làng nghề đặc trưng, đặc hữu hoạt động kinh doanh có lãi trong năm đánh giá.

Nông nghiệp hữu cơ là một trong những tiêu chí cần được ưu tiên đầu tư trong nhóm tiêu chí về kinh tế nông thôn. Ảnh: PHAN VINH

Với kinh tế vườn, chỉ tiêu cũng được lượng hóa chi tiết theo từng nhóm xã. Đối với hộ có vườn liền thửa từ 1.000m² trở lên, tỷ lệ chỉnh trang, cải tạo phải đạt tối thiểu 95% tại thôn thuộc xã nhóm 1, 90% ở nhóm 2 và 85% ở nhóm 3. Việc cải tạo phải gắn với bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, loại bỏ cây tạp và bám sát định hướng sản xuất của địa phương.

Một nội dung quan trọng khác là tỷ lệ hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, tương ứng tối thiểu 65%, 55% và 40% theo 3 nhóm xã. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ phải đạt ít nhất 45%, 40% và 30%.

Những con số ấy đòi hỏi các địa phương tổ chức đào tạo gắn với sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân ngay tại mô hình và khuyến khích các hộ chia sẻ kinh nghiệm. Với hợp tác xã, năng lực quản trị, xây dựng phương án kinh doanh và khả năng duy trì hợp đồng tiêu thụ sẽ quyết định mức độ phát huy hiệu quả.

Quyết định 148 của UBND thành phố Đà Nẵng ưu tiên việc nâng cao năng lực cho các hợp tác xã để phát huy hiệu quả những mô hình kinh tế. Ảnh: PHAN VINH

Chuyển đổi số cũng có những nội dung sát thực với kinh doanh nông thôn. Mỗi thôn phải có tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức ít nhất 4 hoạt động hướng dẫn người dân hằng năm về chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng phải được trang bị Internet cáp quang, Wi-Fi. Tuy nhiên, những điều kiện ấy chỉ phát huy hiệu quả khi người sản xuất biết sử dụng điện thoại thông minh, ghi chép thông tin hàng hóa, giới thiệu sản phẩm đúng thực tế và quản lý đơn hàng.

Khả năng phát triển sinh kế trong giai đoạn mới còn tùy thuộc vào sự kết nối giữa hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn. Nguồn lực hỗ trợ cần ưu tiên cho mô hình đã xác định được đầu ra, có người trực tiếp vận hành và có khả năng tự duy trì sau khi kết thúc chính sách. Việc đánh giá từng tiêu chí ở cấp thôn vì vậy phải dựa vào sản phẩm thực tế, kết quả kinh doanh và mức cải thiện đời sống của người dân.

Thực hiện: PHAN VINH - TUYẾT TRINH