ĐNO - Với 9 nhóm tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, các thôn trên địa bàn Đà Nẵng phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể hơn về điều kiện sống, phát triển kinh tế và chất lượng môi trường. Trong khi mỗi địa bàn có xuất phát điểm và nguồn lực khác nhau, việc lựa chọn cách làm phù hợp, phát huy nội lực người dân đang trở thành nhiệm vụ quan trọng của chính quyền cơ sở.

Những tuyến đường mở rộng, công trình thủy lợi được tu sửa và nhà văn hóa chuẩn bị nâng cấp đang tạo chuyển biến tích cực tại nhiều làng quê Đà Nẵng. Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 đòi hỏi các địa phương rà soát từng hạng mục, ưu tiên đầu tư theo nhu cầu dân sinh và khả năng huy động nguồn lực.

Tuyến ĐH12 qua thôn Phước Bình (xã Nông Sơn) từng dẫn vào trụ sở UBND xã Sơn Viên cũ. Mặt đường bê tông hóa nhiều năm đã xuống cấp, xuất hiện ổ gà và nhiều điểm đọng nước. Từ kiến nghị của cử tri, tuyến đường dài gần 862m được nâng cấp, thảm nhựa trên nền đường cũ với tổng mức đầu tư gần 2,86 tỷ đồng.

Ông Châu Ngọc Sen, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phước Bình cho biết, việc nâng cấp mặt đường hoàn thành vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9/2026, giúp đi lại giữa Phước Bình, Trung Yên và các khu vực lân cận thuận tiện hơn.

"Trước đây đường đã được bê tông hóa nhưng do sử dụng nhiều năm nên xuống cấp, xuất hiện ổ gà và nhiều vị trí đọng nước. Sau khi bà con kiến nghị, địa phương đã quan tâm nâng cấp. Là trục đường chính kết nối các thôn, việc nâng cấp giúp đi lại, giao thương thuận tiện hơn nhiều. Người dân cũng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng việc góp ngày công, hiến cây cối, vật kiến trúc và bàn bạc công việc chung", ông Sen nói.

Con đường dẫn vào thôn Phước Bình được trải thảm nhựa khá khang trang. Ảnh: PHAN VINH

Cũng trên địa bàn xã, tuyến ĐH11.NS đi qua thôn Lộc Đông đang được đầu tư với tổng vốn phê duyệt 6,2 tỷ đồng, chiều dài hơn 2,2km. Tuyến đường bê tông này đã sử dụng hơn 20 năm, nhiều vị trí xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Bí thư Chi bộ thôn Lộc Đông cho hay, việc nâng cấp tuyến đường đã đáp ứng nguyện vọng của người dân sau nhiều lần kiến nghị, nhất là khi quy mô thôn thay đổi sau sáp nhập.

Điều ông Dũng trăn trở hiện nay là nhà văn hóa và các công trình chung của thôn. Trước đây, nhà văn hóa chỉ phục vụ khu dân cư hơn 300 hộ, nay toàn thôn có gần 800 hộ trong khi công trình đã xuống cấp, chật hẹp. Cổng chào do bà con đóng góp xây dựng hơn 30 năm trước cũng hư hại; chi bộ đang bàn phương án vận động nguồn lực để sửa chữa, xây dựng lại.

Cổng chào thôn Lộc Đông được bà con đóng góp xây dựng 30 năm trước, đến nay đã xuống cấp.

"Các cuộc họp dân, sinh hoạt đoàn thể cần không gian rộng rãi hơn, phù hợp với quy mô mới. Nhu cầu của người dân đã thay đổi theo quy mô thôn, đòi hỏi địa phương tiếp tục rà soát các hạng mục còn thiếu để có kế hoạch đầu tư phù hợp", ông Dũng chia sẻ.

[VIDEO] - Kỳ vọng của cán bộ thôn ở xã Nông Sơn về chương trình nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030:

Tại thôn Đại An (xã Thạnh Bình), một tuyến đường dẫn vào khu dân cư gồm 12 hộ được đầu tư mở rộng. Trước đây, mặt đường bê tông chỉ rộng khoảng 2m khiến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa gặp nhiều trở ngại.

Tuyến đường dài khoảng 623m được đầu tư nâng rộng mặt đường lên 3m, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân sống dọc tuyến. Ông Nguyễn Quang Tuyến, một người dân hưởng lợi từ công trình, cho biết bà con đã đồng thuận hiến đất mở đường với mong muốn có lối đi rộng rãi cho cả người lớn tuổi lẫn con cháu sau này.

Câu chuyện của ông Tuyến phản ánh tinh thần chủ động của người dân trong xây dựng hạ tầng địa phương những năm qua. Bà Phạm Thị Tuyết, Bí thư Chi bộ thôn Đại An cho biết, thôn đã được đầu tư 5 tuyến giao thông nông thôn.

Khi triển khai dự án, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, cây cối, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ và các bờ đá kiên cố để bàn giao mặt bằng. Những tuyến đường rộng rãi giúp việc vận chuyển nông sản, đi lại và sinh hoạt của người dân thuận lợi hơn trước.

"Khi Nhà nước đầu tư mở đường, người dân cùng hiến đất, cây cối, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng. Đến nay thôn đã được đầu tư 5 tuyến đường, bà con rất phấn khởi vì việc đi lại và vận chuyển nông sản thuận lợi hơn", bà Tuyết nói.

Từ thực tế các khu dân cư, ông Phan Hồng Phát, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình nhìn nhận nhu cầu đầu tư hạ tầng vẫn còn rất lớn. Xã có 15 thôn trên diện tích rộng hơn 100km², dân cư phân bố không đều. Theo số liệu địa phương, khoảng 17,51km đường xã đã xuống cấp, trong khi đường thôn mới bê tông hóa được 47,28/60,32km.

Thời gian qua, UBND xã Thạnh Bình đã đầu tư nhiều dự án hạ tầng nông thôn.

Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được tưới chủ động tại xã Thạnh Bình mới đạt khoảng 65%. Xã dự kiến rà soát từng thôn, ưu tiên các công trình thiết yếu, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn và phấn đấu đến năm 2028 có 15/15 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới thông minh.

"Với những địa bàn còn nhiều khó khăn, việc đầu tư phải gắn liền với hỗ trợ sinh kế, bảo đảm người dân có điều kiện duy trì kết quả lâu dài. Đồng thời cần tính toán kỹ chi phí duy tu, vận hành và nhu cầu thực tế của từng khu dân cư", ông Phát nhấn mạnh.

[VIDEO] - Lãnh đạo địa phương chia sẻ về việc huy động sức dân trong thực hiện chương trình nông thôn mới:

Các công trình giao thông, thủy lợi, văn hóa đã đầu tư là nền tảng thực hiện bộ tiêu chí thôn nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. Quyết định 148/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố quy định 9 nhóm tiêu chí về hạ tầng, kinh tế, nhân lực, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh, chuyển đổi số, môi trường, hệ thống chính trị, an ninh và quốc phòng. Mỗi thôn cần đối chiếu hiện trạng với từng chỉ tiêu cụ thể, xác định các phần việc còn thiếu để ưu tiên triển khai.

100% đường thôn, ngõ, xóm phải được cứng hóa và bảo trì. Tỷ lệ đất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động đạt tối thiểu 90% ở xã nhóm 1, 80% ở nhóm 2; nhóm 3 được đánh giá theo điều kiện thực tế của địa phương. Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn, ổn định tương ứng là 99%, 99% và 98%. Với nước sạch đạt quy chuẩn, các mức yêu cầu lần lượt là 80%, 70% và 40%, kèm quy định riêng về nguồn cấp nước tập trung.

Ông Trần Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Sơn nhận xét, việc phân định mức yêu cầu cho 3 nhóm xã là điểm mới đáng chú ý của bộ tiêu chí. Các chỉ tiêu được lượng hóa rõ hơn, giúp địa phương có căn cứ rà soát từng thôn và xác định thứ tự thực hiện. Là xã thuộc nhóm 1, Nông Sơn có nền tảng từ những năm xây dựng nông thôn mới trước đây, nhưng vẫn cần hoàn thiện hạ tầng và phát triển sinh kế để đáp ứng các yêu cầu mới.

Nông Sơn có lợi thế về kinh tế vườn, kinh tế trang trại, sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phát huy các thế mạnh này để nâng cao chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Đoàn, địa phương sẽ rà soát tiêu chí còn thiếu ở từng thôn, lập danh mục công trình cần triển khai để phân bổ nguồn lực hằng năm; phấn đấu đến năm 2029 hoàn thành mục tiêu xây dựng xã và các thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

"Việc lựa chọn công trình phải xuất phát từ nhu cầu dân sinh, đồng thời tính đến khả năng quản lý, duy tu sau đầu tư. Việc một hạng mục được phê duyệt kinh phí mới chỉ là bước khởi đầu; hiệu quả cuối cùng phải thể hiện rõ trong đời sống và sản xuất của người dân", ông Đoàn cho biết thêm.

[VIDEO] - Lãnh đạo xã chia sẻ về lợi thế của địa phương và mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới:

Thực hiện: PHAN VINH - TUYẾT TRINH