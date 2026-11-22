Từ những căn nhà cũ nát đến chương trình an sinh đặc thù

Chiến tranh dẫu đã lùi xa, nhưng những hậu quả, hệ lụy, mất mát do nó gây ra mãi còn dai dẳng. Di chứng chất độc hóa học vẫn hiện diện trong nhiều gia đình, kéo dài qua nhiều thế hệ, để lại những khó khăn về sức khỏe, sinh kế và điều kiện sống.

UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố vào tháng 6/2026. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong số đó, không ít người là con đẻ của cán bộ, chiến sĩ từng tham gia kháng chiến, dù đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều thiếu thốn. Vì thế, một mái nhà xuống cấp, không bảo đảm an toàn trước mưa bão, không đơn thuần là nỗi trăn trở về vật chất, mà cũng là niềm lo thường trực của những gia đình vốn đã gánh chịu nhiều thiệt thòi.

Xuất phát từ yêu cầu chăm lo tốt hơn đời sống người có công và thân nhân, thành phố Đà Nẵng đã triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát dành riêng cho nhóm đối tượng đặc thù này.

Lãnh đạo Quân khu 5, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng và chính quyền địa phương bàn giao nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã Sông Kôn sáng 16/11. Ảnh: QUANG CƯỜNG

Bao năm qua, bà Hồ Thị Loan (sinh năm 1966, xã Thu Bồn) ngày ngày miệt mài bên những bộ quần áo do xóm giềng, người thân gửi sửa. Mang di chứng chất độc da cam/dioxin khiến việc đi lại, vận động gặp nhiều khó khăn, bà chọn nghề may vá nhỏ làm kế sinh nhai. Một mình nuôi con gái, cuộc sống của hai mẹ con luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Có lúc, bà phải nhờ cậy sự hỗ trợ từ người thân mới lo trọn việc học hành cho con. Căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, mái tôn gỉ sét, dột nát mỗi khi mưa xuống nhưng bà đành bất lực vì không có kinh phí sửa chữa.

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“Giấc mơ về một căn nhà ấm cúng được tôi ấp ủ từ khi con gái còn nhỏ. Nhưng sức khỏe yếu kém, lại cảnh đơn chiếc nên tôi chẳng tích lũy được gì để xây nhà”

Bà HỒ THỊ LOANXã Thu Bồn

Ước mơ ấy trở thành hiện thực khi gia đình bà Loan được UBND xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã đưa vào diện ưu tiên hỗ trợ xóa nhà tạm. Trước tình trạng căn nhà xuống cấp nặng, dột nát nhiều nơi qua khảo sát thực tế, chính quyền địa phương đã quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng để bà sửa chữa, giúp hai mẹ con có nơi ở an toàn, ổn định hơn.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân đi khảo sát tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: TRÂM ANH

Tương tự, trong ngôi nhà mới còn thơm mùi sơn, anh Alăng Ke (thôn Ra Nuối, xã Sông Kôn) chia sẻ, những ngày các cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an cùng đoàn viên thanh niên góp sức dựng nhà là thời gian đông vui và hạnh phúc nhất.

Là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân lại bị khuyết tật vận động, cuộc sống của anh Ke gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình anh phải nương náu trong căn nhà tạm đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn trước mưa nắng nhưng chưa có điều kiện sửa chữa.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, UBND TP. Đà Nẵng đã hỗ trợ 60 triệu đồng để gia đình anh xây nhà mới. Nguồn kinh phí hỗ trợ cùng sự chung tay của lực lượng quân sự, công an và đoàn viên thanh niên đã giúp gia đình anh Ke sớm có nơi ở kiên cố, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố vào tháng 10/2026. Ảnh: THÀNH CÔNG

Ngày 11/6/2026, UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai chương trình. Kết quả rà soát ban đầu cho thấy, toàn thành phố có 144 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thuộc diện được hỗ trợ. Đây đều là những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở đã xuống cấp.

Ngay từ đầu, thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần sự phối hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng, từ cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở, Mặt trận, các đoàn thể đến lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư. Việc hỗ trợ không chỉ dừng lại ở cấp kinh phí mà phải gắn với khảo sát thực tế, vận động hộ gia đình, huy động nhân lực và tổ chức thi công phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Điểm đáng chú ý là chương trình hướng đến nhóm thụ hưởng mang tính đặc thù. Bên cạnh tiêu chí về nhà ở, việc xác định đúng đối tượng, điều kiện hưởng chính sách và hoàn cảnh thực tế của từng hộ là yêu cầu quan trọng xuyên suốt quá trình triển khai.

Video Ông Trần Danh Tiến (xã Thu Bồn) bày tỏ sự cảm ơn khi được hỗ trợ xây dựng nhà mới.

Quân đội giữ vai trò "chủ công"

Ngày 22/9/2026, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4306/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo chương trình, do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi làm Trưởng ban; Đại tá Nguyễn Tấn Tuân - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm Phó Trưởng ban Thường trực; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố là cơ quan thường trực.

Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự và dân quân tự vệ xã Avương hỗ trợ ngày công giúp xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân. Ảnh do đơn vị cung cấp

Theo Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chủ động tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố, đồng thời tổ chức khảo sát và xây dựng kế hoạch ở các cấp. Sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó quân đội giữ vai trò chủ công, là nét nổi bật trong quá trình triển khai.

Thay vì hoàn thành vào ngày 27/7/2027 theo kế hoạch ban đầu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã đề xuất rút ngắn mốc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học về ngày 22/12/2026.

Các mốc triển khai chương trình

Thang thời gian vẽ theo số ngày, từ hội nghị triển khai (11/6/2026) đến mốc hoàn thành theo kế hoạch ban đầu (27/7/2027)

11/6/2026Hội nghị triển khai; rà soát ban đầu 144 trường hợp

10/8/2026Hơn 12.000 lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại giúp dân

22/9/2026Quyết định 4306/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo

20/11/2026Hoàn thành toàn bộ 127 căn nhà, sớm hơn một tháng so với mục tiêu

22/12/2026Mốc hoàn thành do Bộ CHQS thành phố đề xuất rút ngắn

27/7/2027Mốc hoàn thành theo kế hoạch ban đầu

Thanh màu vàng: chặng đã thực hiện. Nguồn: số liệu trong bài.

Lý do của đợt thi đua “nước rút” này rất nhân văn và thực tế: tháng 9 và 10 là thời điểm cao điểm mưa bão kéo dài, việc hoàn thành sớm sẽ giúp các gia đình có chỗ ở an toàn trước mùa bão lũ.

Theo Đại tá Đinh Văn Hưng, tiến độ thực hiện chương trình cần được đẩy mạnh và thần tốc như "Chiến dịch Quang Trung". Ông cũng nhấn mạnh: việc chăm lo cho người có công không thể chỉ dừng lại ở giao tiền rồi để người dân tự xoay xở.

Căn nhà kiên cố của mẹ con bà Hồ Thị Loan (xã Thu Bồn) sau khi được sửa chữa. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Vạn tấm lòng chung sức

Một chương trình an sinh chỉ có thể phát huy hiệu quả khi nguồn lực được bảo đảm. Với chương trình này, cơ chế hỗ trợ được thiết kế theo hai mức, tương ứng với nhu cầu xây mới và sửa chữa. Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" thành phố đã phân bổ tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng; trong đó Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương hỗ trợ hơn 7,73 tỷ đồng, Quỹ "Vì người nghèo" thành phố hỗ trợ hơn 3,31 tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố và đơn vị hỗ trợ đi khảo sát nhà ở của bà Đỗ Thị Hương, xã Hiệp Đức. Ảnh: HỒ QUÂN

Cụ thể, mức hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi căn xây mới và 50 triệu đồng cho mỗi căn sửa chữa, với tổng kinh phí hỗ trợ theo định mức là 10,15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố tặng mỗi hộ 2 triệu đồng từ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp khánh thành, bàn giao nhà. Đây là nguồn hỗ trợ trực tiếp giúp các gia đình giảm gánh nặng tài chính, đồng thời tạo cơ sở huy động thêm nguồn lực từ địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức và người thân.

Dù vậy, mức hỗ trợ từ chương trình chưa bao gồm toàn bộ chi phí hoàn thiện một ngôi nhà. Đối với các hộ có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, việc đối ứng thêm kinh phí, vật liệu và nhân công vẫn là thách thức không nhỏ.

Thực tế tại xã Quế Sơn cho thấy rõ điều đó. Khi hoàn thành 5 căn nhà được giao, tổng kinh phí đầu tư được địa phương báo cáo đạt hơn 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố và các đơn vị, địa phương tặng quà chúc mừng các gia đình ở xã Quế Sơn nhân dịp bàn giao nhà. Ảnh: QUỐC TUẤN

Trong đó, nguồn Quỹ "Vì người nghèo" cấp trên hỗ trợ 500 triệu đồng, nguồn xã hội hóa tại địa phương đạt hơn 100 triệu đồng, phần kinh phí đối ứng của các gia đình là hơn 500 triệu đồng. Như vậy, bên cạnh nguồn vốn chính sách, sự chung tay của cộng đồng và bản thân các gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong việc hoàn thiện các công trình.

Kinh phí hoàn thành 5 căn nhà tại xã Quế Sơn

Tổng kinh phí đầu tư hơn 1 tỷ đồng, theo báo cáo của địa phương

500

500

500 triệu đồngQuỹ "Vì người nghèo" cấp trên

Hơn 100 triệu đồngNguồn xã hội hóa tại địa phương

Hơn 500 triệu đồngKinh phí đối ứng của các gia đình

Độ dài thanh vẽ theo các mức 500 - 100 - 500 triệu đồng (đơn vị trên thanh: triệu đồng).

Tại xã Thu Bồn, địa phương có 21 trường hợp thuộc diện hỗ trợ trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bao gồm 15 căn sửa chữa và 6 căn xây mới.

Ông Dũng cho hay, quá trình triển khai gặp nhiều trở ngại do thời gian thực hiện ngắn, trong khi các gia đình thuộc diện hỗ trợ hầu hết có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tình trạng thiếu nhân công vào mùa xây dựng cùng giá vật liệu tăng cao cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.

Để tháo gỡ khó khăn, địa phương đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các tổ chức chính trị - xã hội huy động nhân lực, vận động thêm vật liệu, kinh phí hỗ trợ các hộ hoàn thiện nhà ở. Do các hộ nằm phân tán, lực lượng quân sự phối hợp cùng công an, đoàn viên thanh niên lập kế hoạch bố trí nhân lực cụ thể cho từng nhà.

Video Phường Ngũ Hành Sơn bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Huỳnh Thị Tiệp.

Hơn 12.000 lượt cán bộ, chiến sĩ chung tay

Nếu nguồn kinh phí tạo tiền đề mua vật liệu và tổ chức thi công, thì nhân lực chính là yếu tố quyết định tiến độ, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa.

Trong suốt quá trình thực hiện chương trình, lực lượng vũ trang thành phố giữ vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ ngày công lao động. Ngày 10/8/2026, trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, hơn 12.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên đã tích cực tham gia giúp dân.

Các phần việc được triển khai cụ thể: tháo dỡ nhà cũ, san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu và trực tiếp hỗ trợ ngày công thi công. Đây là nguồn hỗ trợ có ý nghĩa đặc biệt đối với những gia đình không đủ khả năng tự tổ chức xây dựng.

Các cán bộ, chiến sĩ quân đội và các lực lượng chung tay xóa nhà tạm trên địa bàn thành phố. Ảnh: PV và CTV

Tại các địa bàn miền núi có địa hình phức tạp, giao thông chia cắt, việc vận chuyển vật liệu và huy động nhân công gặp rất nhiều trở ngại. Sự đồng hành của lực lượng vũ trang vì thế vừa hỗ trợ trực tiếp cho từng hộ dân, vừa giúp chính quyền cơ sở tháo gỡ những "điểm nghẽn" trong quá trình thi công.

Cùng với quân đội, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, các hội đoàn thể, doanh nghiệp và người dân cũng tham gia bằng nhiều hình thức: hỗ trợ kinh phí, vật liệu, ngày công và các phần việc hoàn thiện. Chương trình nhờ đó không chỉ là nhiệm vụ của riêng một ngành hay một cấp chính quyền, mà đã trở thành phong trào lan tỏa sức mạnh cộng đồng, nơi mỗi lực lượng đều chung tay đóng góp.

Video Đại tá Nguyễn Tấn Tuân - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chia sẻ về công tác triển khai và nỗ lực hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Một chính sách tri ân đi đến cùng

Ý nghĩa của chương trình hỗ trợ nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại Đà Nẵng vượt xa khỏi những con số xây mới hay sửa chữa.

Nhóm thụ hưởng là những người đang gánh chịu thiệt thòi dai dẳng từ chiến tranh, cuộc sống gặp nhiều khó khăn qua nhiều năm tháng. Một căn nhà kiên cố tuy không giải quyết được mọi gánh nặng, nhưng giúp cởi bỏ nỗi lo thường trực về nơi ở an toàn để sinh hoạt, nghỉ ngơi trước thiên tai, mưa bão. Mỗi mái nhà hoàn thành là một phần việc trọn vẹn, chứa đựng thông điệp sâu sắc về sự tiếp nối nghĩa tình, trách nhiệm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

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“Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến UBND thành phố, các lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương đã giúp gia đình thoát khỏi cảnh sống trong căn nhà mưa dột tứ bề, gió bão nơm nớp lo tốc mái. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, ngôi nhà mới chính là điểm tựa để chúng tôi ổn định cuộc sống”

Ông TRẦN DANH TIẾNXã Thu Bồn

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“Không nghĩ rằng chính sách đã đến với những người yếu thế như chúng tôi nhanh chóng như vậy. Xin cảm ơn Đảng và Nhà nước đã dành một chính sách nhân văn đến với những người mang di chứng do chiến tranh để lại. Xin cảm ơn chính quyền, các lực lượng vũ trang, đoàn thể và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng để hoàn thành căn nhà sớm hơn mong đợi của gia đình”

Ông PHẠM VĂN THẮNGThôn Tịnh Sơn, xã Tam Mỹ

Những con số đáng chú ý

127 hộ cần xóa nhà tạm, nhà dột nát sau các đợt rà soát, điều chỉnh

76 căn: Nhà xây mới

51 căn: Nhà sửa chữa

Hơn 11 tỷ đồng

Tổng kinh phí phân bổ

100 triệu đồng/căn

Mức hỗ trợ xây mới

50 triệu đồng/căn

Mức hỗ trợ sửa chữa

Hơn 12.000 lượt

Cán bộ, chiến sĩ, dân quân, đoàn viên thanh niên và hội viên các đoàn thể tham gia hỗ trợ từ thi công đến vệ sinh, hoàn thiện công trình

Đến ngày 20/11, toàn bộ 127 căn nhà tại 31 xã, phường đã hoàn thành, sớm hơn một tháng so với mục tiêu đề ra (ngày 22/12).

Hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do UBND thành phố tổ chức ngày 20/11. Ảnh: T.CÔNG

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng Giấy khen các tập thể xuất sắc trong thực hiện chương trình. Ảnh: T.CÔNG

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Tại hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do UBND thành phố tổ chức ngày 20/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã biểu dương Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang cùng các tổ chức, cá nhân đã đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện chương trình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo tổng kết, số liệu và hồ sơ chương trình, bảo đảm đầy đủ, chính xác, thống nhất. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp chăm lo tốt hơn cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 4306 đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khen thưởng 11 tập thể và 12 cá nhân.

Nội dung: THÀNH TRÍ - HOÀNG ĐẠO

Trình bày: MINH TẠO

(Bài có sử dụng hình ảnh AI trong thiết kế)