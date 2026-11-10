[Emagazine] 'Mài ngọc' cho khát vọng đổi mới sáng tạo quốc gia - Kỳ 1

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) là “mệnh lệnh sống còn” định vị vị thế quốc gia, nhưng để viên ngọc sáng tạo ấy tỏa sáng thực chất giữa nền kinh tế số, bước đi tiên quyết là phải dựng được một bệ đỡ an toàn và thông suốt. Đóng vai trò “huyết mạch” của nền kinh tế trước sức ép từ làn sóng 4.0, AI, Big Data và chuẩn mực ESG, ngành Ngân hàng đang chủ động kiến tạo thể chế linh hoạt, xác lập hạ tầng số liền mạch và dựng hàng rào bảo đảm an toàn cho hệ thống. Đó chính là những ‘nhát mài’ đầu tiên nhưng mang tính nền tảng, tạo điểm tựa vững chắc để kích hoạt dòng chảy vốn ĐMST lan tỏa khắp nền kinh tế.

Trong bối cảnh địa kinh tế và toàn cầu hóa ngày càng định hình lại lợi thế cạnh tranh, cạnh tranh giữa các quốc gia thực chất ngày càng trở thành cạnh tranh giữa các đô thị và vùng đô thị trong thu hút vốn, công nghệ và nhân tài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh, thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, vật liệu mới. Những quốc gia đi trước một bước về khoa học – công nghệ (KHCN), ĐMST sẽ nắm lợi thế cạnh tranh chiến lược và ngày càng tiến nhanh, tiến xa; ai chậm đổi mới sẽ bị bỏ lại phía sau. Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi KHCN, ĐMST và chuyển đổi số (CĐS) là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đổi mới mô hình phát triển, hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm: Đến 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao; đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

"Đây không chỉ là nhu cầu khách quan, mà còn là mệnh lệnh của thời đại, quyết định vị thế dân tộc trong thập kỷ tới. Không một đất nước nào có thể cất cánh với nền KHCN thấp kém, hoạt động ĐMST chậm chạp", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, ĐMST không phải chỉ là những phát minh, công nghệ hiện đại hay doanh nghiệp khởi nghiệp mà bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, nhưng mang lại chuyển đổi lớn. Trong mô hình phát triển mới, KHCN, ĐMST, chuyển đổi số và AI được xác định là động lực chính. Việt Nam phải tạo ra nhiều giá trị hơn bằng tri thức, năng suất và khả năng làm chủ công nghệ, sử dụng thông minh từng nguồn lực và giờ lao động. Đây cũng là điểm cho thấy ĐMST không còn chỉ là một lĩnh vực chuyên môn, mà đang được đặt vào trung tâm của bài toán phát triển quốc gia. Từ đổi mới tư duy đến đổi mới cách tổ chức nguồn lực, nâng cao năng suất và hình thành năng lực cạnh tranh mới cho nền kinh tế, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Một trong những nền tảng chính sách quan trọng tạo thêm động lực cho quá trình này là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết xác định KHCN, ĐMST và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Từ định hướng đó, cách tiếp cận đối với KHCN, ĐMST đang có sự chuyển dịch, từ quản lý nặng về đầu vào sang chú trọng kết quả đầu ra và hiệu quả thực chất; đồng thời tập trung hoàn thiện thể chế, tăng nguồn lực cho R&D, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, thu hút các dự án công nghệ cao và công nghệ chiến lược.

Sau gần 2 năm triển khai, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị. Thể chế, cơ chế, chính sách đã từng bước được hoàn thiện, nhiều điểm nghẽn, nút thắt đã được giải quyết; nhiều cơ chế mới tạo thuận lợi phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã từng bước hình thành. Chuyển đổi số quốc gia có nhiều kết quả tích cực.

Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư; mạng 5G đã phủ sóng rộng khắp trên lãnh thổ với hơn 91% dân số; truyền dẫn cáp quang đã kết nối đến 100% xã, phường. Các nền tảng số dùng chung bước đầu phát huy tác dụng. Cổng Dịch vụ công quốc gia đã công khai hơn 5.100 thủ tục hành chính, tích hợp hơn 3.700 thủ tục, cắt giảm 697 thủ tục và 1.754 điều kiện kinh doanh. Dữ liệu dân cư quốc gia được hoàn thiện; ứng dụng VNeID đã có hơn 71 triệu tài khoản định danh được kích hoạt, từng bước chuyển từ ứng dụng định danh sang nền tảng tích hợp các tiện ích thiết yếu phục vụ người dân.

Trong KHCN, ĐMST đã xác định 10 công nghệ chiến lược gắn với 30 sản phẩm công nghệ chiến lược và 20 bài toán lớn của quốc gia. Các viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học trong và ngoài nước đã tích cực trong nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng; mô hình liên kết 3 Nhà bước đầu phát huy tác dụng, đưa sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn.

Một số doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu làm chủ công nghệ, có sản phẩm đưa ra thị trường, có sản phẩm xuất khẩu ra khu vực và thế giới. Thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng AI trong một số lĩnh vực đã tạo ra hiệu quả kinh tế - xã hội cụ thể.

Từ kết quả nổi bật này và nền tảng vững chắc trong những năm gần đây, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cũng từng bước được hình thành và phát triển, Việt Nam ngày càng được ghi nhận về năng lực đổi mới sáng tạo trên trường quốc tế. Báo cáo Chỉ số ĐMST toàn cầu 2026 do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) vừa công bố, Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia, nền kinh tế. Nhìn trong hành trình dài hơn, vị trí hiện nay cho thấy bước tiến đáng kể của Việt Nam trên bản đồ ĐMST thế giới. Từ năm 2016 - 2026, tăng 16 bậc, từ vị trí thứ 59 lên vị trí thứ 43. Điều đáng nói, không chỉ tăng thứ hạng tổng thể, cơ cấu kết quả Chỉ số ĐMST - GII 2026 còn cho thấy Việt Nam có hai chỉ số đứng đầu thế giới, gồm tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo.

Cùng với đó, có ba chỉ số khác cũng nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu gồm: Tỷ trọng nhập khẩu công nghệ cao, xếp thứ 3; số lượng ứng dụng điện thoại thông minh được phát triển và sử dụng, xếp thứ 5; tốc độ tăng năng suất lao động, xếp thứ 6. Đặc biệt, Việt Nam tiếp tục được WIPO ghi nhận là một trong những nền kinh tế có thành tích ĐMST cao hơn so với mức độ phát triển.

Trong 16 năm liên tiếp, kết quả ĐMST của Việt Nam vượt mức kỳ vọng tương ứng với trình độ phát triển; năm 2026, Việt Nam nằm trong nhóm 3 quốc gia được ghi nhận nổi bật ở khía cạnh này cùng Trung Quốc và Ấn Độ.

Những con số trên cho thấy hiệu quả chuyển hóa từ nguồn lực đầu vào sang đầu ra ĐMST đang được cải thiện. Đây cũng là điểm đáng chú ý khi đầu ra ĐMST của Việt Nam năm 2026 xếp thứ 35 thế giới, cao hơn đáng kể so với thứ hạng chung.

“Một quốc gia đổi mới được hình thành từ những con người biết đổi mới và những tổ chức tạo điều kiện cho đổi mới. Những khát vọng lớn chỉ có thể trở thành hiện thực bằng những công việc cụ thể, được thực hiện bền bỉ và tạo ra kết quả ngay từ hôm nay”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Trên bình diện ấy, giữ vai trò huyết mạch của nền kinh tế, ngành Ngân hàng xác định không chỉ tiên phong đổi mới mà còn chủ động tạo sức lan tỏa sâu rộng, biến khát vọng thành hành động cụ thể thông qua những kết quả ĐMST thực chất. Khẳng định quyết tâm này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Tiến Dũng cho biết, quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, ngành Ngân hàng đã sớm cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hành động: kiện toàn Ban Chỉ đạo về KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06; ban hành Chiến lược CĐS ngành Ngân hàng đến năm 2030; đẩy mạnh rà soát, sửa đổi các quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc cho thanh toán số, ngân hàng số, cho vay bằng phương tiện điện tử, đi đôi với cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Qua thời gian triển khai, ngành Ngân hàng đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng trên bốn phương diện.

Một là, thể chế cho ĐMST trong hoạt động ngân hàng từng bước được hoàn thiện theo hướng kiến tạo, quản lý dựa trên rủi ro, tạo không gian thử nghiệm an toàn cho các mô hình kinh doanh mới.

Hai là, hạ tầng thanh toán và dữ liệu của Ngành tiếp tục được hiện đại hóa. Thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh cả về số lượng và giá trị giao dịch; tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán đạt mức cao; thanh toán xuyên biên giới qua mã QR được mở rộng với nhiều nước trong khu vực; dịch vụ ngân hàng được kết nối, liên thông với dịch vụ công và nhiều lĩnh vực thiết yếu.

Ba là, an ninh, an toàn được bảo đảm như điều kiện tiên quyết của đổi mới. Việc làm sạch dữ liệu khách hàng, đối chiếu sinh trắc học, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ thông tin cảnh báo trong toàn hệ thống đã góp phần ngăn chặn hiệu quả nhiều vụ việc gian lận, lừa đảo, bảo vệ tài sản của người dân.

Bốn là, năng lực đổi mới trong Ngành được nâng lên rõ rệt. Nhiều ngân hàng đã chuyển từ sáng kiến đơn lẻ sang tổ chức đổi mới bài bản, hình thành đơn vị chuyên trách, ứng dụng AI, dữ liệu lớn và công nghệ mới trong quản trị, điều hành và phát triển sản phẩm. Hai cơ sở đào tạo trực thuộc NHNN ngày càng khẳng định vai trò cung cấp tri thức, nguồn nhân lực và tư vấn chính sách cho Ngành.

Theo dõi từ thực tiễn, một chuyên gia khẳng định, ĐMST trong ngành Ngân hàng những năm qua thể hiện rõ nhất ở, thanh toán số và cách ngân hàng vận hành hiện đại, bảo đảm an toàn hệ thống. Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) phân tích, trong kỷ nguyên số, thanh toán không còn là công đoạn ở cuối chu kỳ mua bán mà là mắt xích kết nối các hoạt động của nền kinh tế số Việt Nam.

Trong chu trình vận hành đó, thanh toán số đóng vai trò gắn kết ngân hàng, doanh nghiệp, cơ quan cung cấp dịch vụ công với người dân; nhà cung cấp với khách hàng; giúp hoàn tất giao dịch, luân chuyển dòng tiền, giảm thao tác và chi phí cho người sử dụng, xã hội. Muốn có trải nghiệm liền mạch này đòi hỏi hạ tầng thanh toán có khả năng liên thông, xử lý giao dịch ổn định và đáp ứng tối đa nhu cầu mở rộng.

Chính vì vậy, bài toán đặt ra của ĐMST ngành Ngân hàng lúc này là phải thúc đẩy các tiêu chuẩn chung và khả năng tương thích. Nếu mỗi đơn vị sử dụng một chuẩn kết nối, cấu trúc dữ liệu và quy trình xử lý riêng sẽ làm tăng chi phí tích hợp cho toàn xã hội, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ.

Với định hướng đưa thanh toán số đi sâu vào đời sống kinh tế - xã hội, kiến tạo một hệ sinh thái số an toàn, tiện ích, ông Phạm Anh Tuấn cho biết, giải pháp trọng tâm là phát triển giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API). Thông qua Open API, các bên tham gia có thể kết nối những chức năng, dữ liệu được phép theo phạm vi xác định, có kiểm soát một cách an toàn.

Việc mở kết nối này phải gắn chặt với cơ chế phân quyền, giám sát và trách nhiệm của từng bên; đảm bảo dữ liệu của khách hàng chỉ được khai thác trên cơ sở pháp lý phù hợp, đúng mục đích, đúng thẩm quyền và trong phạm vi cần thiết. Cùng với khả năng kết nối, hạ tầng cần phải bảo đảm tính liên tục của dịch vụ. Khi nhiều hoạt động kinh tế cùng phụ thuộc vào thanh toán số, sự cố tại một khâu có thể ảnh hưởng đến nhiều bên. Các đơn vị cần chú trọng năng lực dự phòng, phục hồi, kiểm thử, phối hợp và phương án ứng phó khi hệ thống hoặc đối tác kết nối gặp sự cố. Chất lượng hạ tầng phải được thể hiện ở khả năng phục vụ ổn định cả trong thời điểm giao dịch tăng cao.

Thực tiễn từ các ngân hàng thương mại cho thấy, yêu cầu về chuẩn hóa Open API và mở rộng hạ tầng số không dừng lại ở định hướng chính sách, mà đã và đang được hiện thực hóa sinh động qua những lời giải công nghệ mang lại giá trị thực tế. Bức tranh ĐMST của hệ thống ngân hàng hiện hữu rõ nét qua hai mắt xích chiến lược.

Ở góc độ đầu tiếp cận khách hàng, mô hình phòng giao dịch tự động LiveBank 24/7 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đánh dấu bước đột phá trong việc tháo gỡ “điểm nghẽn” về không gian và thời gian của ngân hàng truyền thống. Bằng sự kết hợp giữa công nghệ sinh trắc học, nhận dạng ký tự quang học (OCR) trên căn cước công dân gắn chip và hệ thống tương tác từ xa, LiveBank xóa bỏ hoàn toàn khái niệm giờ hành chính. Khách hàng có thể thực hiện trọn vẹn chu trình mở tài khoản eKYC, nhận thẻ vật lý tức thì hay giao dịch tiền mặt hạn mức lớn chỉ trong vài phút. Quan trọng hơn về mặt bài toán kinh tế, tỉ suất đầu tư và chi phí vận hành một điểm giao dịch tự động chỉ tương đương một phần nhỏ so với một chi nhánh vật lý truyền thống, vừa giúp nhà băng tối ưu hóa tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR), vừa biến mạng lưới này thành các “vệ tinh số” thu hút mạnh mẽ nguồn tiền gửi không kỳ hạn (CASA).

Không dừng lại ở đó, trong tầng sâu kiến trúc công nghệ, dự án BIDV Open API của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) lại minh chứng cho một bước chuyển mang tính nền tảng: dịch chuyển từ tư duy “sở hữu điểm đến” sang mô hình “ngân hàng mở” (Open Banking). Thông qua hệ thống giao diện lập trình ứng dụng chuẩn hóa, BIDV đã biến các năng lực tài chính cốt lõi—từ thanh toán, thu hộ, quản lý dòng tiền đến cấp tín dụng—thành các module dịch vụ sẵn sàng nhúng trực tiếp vào hệ sinh thái của bên thứ ba, như phần mềm quản trị doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử hay cổng dịch vụ công. Tài chính số giờ đây trở nên “vô hình” nhưng hiện diện trong mọi dòng chảy giao dịch thường nhật của nền kinh tế, rút ngắn tối đa thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và mở ra nguồn thu dịch vụ ngoài lãi bền vững.

Tuy nhiên, mở rộng hạ tầng cũng phải gắn với khả năng sử dụng thực tế. Có tài khoản thanh toán là bước khởi đầu, người dân còn cần điểm chấp nhận thanh toán, hướng dẫn dễ hiểu và dịch vụ phù hợp với điều kiện của mình. Đối với người cao tuổi, người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, cần quan tâm đến thao tác đơn giản, chi phí hợp lý và kênh hỗ trợ khi gặp khó khăn. Với hộ kinh doanh, việc tiếp nhận thanh toán phải dễ triển khai và thuận tiện trong việc quản lý doanh thu.

Đồng thời, hạ tầng thanh toán cần mở rộng thông qua kết nối bán lẻ xuyên biên giới; trong đó có hợp tác, kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR với các quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc mở rộng này gắn với nhu cầu thực tế và mức độ sẵn sàng của từng thị trường; làm rõ trách nhiệm quyết toán, quản lý rủi ro, thông tin tỷ giá, phí và cơ chế xử lý tra soát. Hiệu quả cần được nhìn nhận qua mức độ sử dụng và lợi ích mang lại cho người dân và doanh nghiệp, ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Là ngân hàng thương mại có mạng lưới lớn nhất trong hệ thống tổ chức tín dụng tại Việt Nam, bài toán ĐMST của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) không chỉ là nâng cấp công nghệ, mà là đưa dịch vụ số đến đa dạng các tập khách hàng, có kỹ năng số và hạ tầng viễn thông không đồng đều.

Cùng với đó, ông Đồng Đức Giang, Giám đốc Trung tâm Thẻ, Agribank cho biết, việc ứng dụng công nghệ, khai thác thông tin từ căn cước công dân góp phần đơn giản hóa quy trình tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Bên cạnh đó, Agribank mở rộng thanh toán QR tại các chợ dân sinh, hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp triển khai thanh toán số mà không phải đầu tư thêm nhiều thiết bị.

Đáng chú ý, ngân hàng đẩy mạnh số hóa thanh toán trong chuỗi giá trị nông nghiệp, kết nối hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Cùng với phát triển công nghệ, ngân hàng tăng cường tiếp cận trực tiếp người dân, hướng dẫn giao dịch và cảnh báo nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng. Bởi khi hạ tầng thanh toán được mở rộng, dịch vụ đa dạng, tiện lợi và người dân được trang bị kiến thức sử dụng an toàn, thanh toán số sẽ từng bước trở thành thói quen. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tài chính toàn diện, phát triển kinh tế số theo hướng an toàn và bền vững - mục tiêu chính của quá trình ĐMST ngành Ngân hàng.

Trong khi đó, hoạt động ĐMST tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) không dừng ở đổi mới dịch vụ thanh toán trên ứng dụng, mà chuyển từ ‘một chạm’ hướng tới ‘không biên giới’.

Bà Đoàn Hồng Nhung, Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank khẳng định ngân hàng luôn theo đuổi định hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Trong nhiều năm qua, Vietcombank luôn nỗ lực đầu tư vào giải pháp công nghệ đi đầu, từ những chiếc thẻ ATM đầu tiên, hệ thống ATM, rồi Internet Banking, Mobile Banking, đến thanh toán qua phương tiện di động Mobile Payment, Apple Pay. Đặc biệt, tại Việt Nam, phương thức thanh toán thông qua QR code đã phát triển nhanh trên nền tảng VietQR, ngân hàng số và thói quen thanh toán di động.

Trên cơ sở đó, việc đưa trải nghiệm sử dụng QR ra các thị trường nước ngoài trở thành một chiến lược đổi mới xuất phát từ nhu cầu khách hàng của Vietcombank. Ngày 3/4/2026, Vietcombank cùng NAPAS và Ant International công bố dịch vụ cho phép du khách Trung Quốc dùng ví Alipay quét mã VietQRGlobal tại Việt Nam; Vietcombank là ngân hàng quyết toán của hệ thống. Sau đó, ngân hàng công bố hợp tác với Alipay+ để khách hàng cá nhân thanh toán QR bằng ứng dụng VCB Digibank tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện nay, mạng lưới này đã mở rộng lên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khi thanh toán xuyên biên giới ngày càng phát triển, dòng tiền và dữ liệu giao dịch phải đi qua nhiều ngân hàng, tổ chức trung gian và hệ thống thanh toán thuộc các quốc gia khác nhau, có nhiều thách thức phát sinh.

Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, NHNN cho biết, việc liên thông giữa các quốc gia khác nhau là một hệ thống lớn, chỉ cần một mắt xích nhỏ có vấn đề cũng có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng. Thách thức còn đến từ sự bất đồng bộ giữa tiêu chuẩn của những quốc gia khác nhau. Chính vì vậy trong quá trình ĐMST phát triển hạ tầng thanh toán của ngành Ngân hàng, việc đảm bảo an toàn thông tin khi thanh toán xuyên biên giới là điều quan trọng.

Theo đó, NHNN đã thực hiện chuẩn hóa dữ liệu, chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán theo đúng tiêu chuẩn. Thông tư số 50/2024/TT-NHNN ngày 31/10/2024 quy định cụ thể về yêu cầu an toàn, bảo mật đối với việc xác thực khách hàng khi giao dịch trực tuyến. Cơ chế xác thực được thiết lập tương ứng với loại giao dịch và mức độ rủi ro.

Ngoài ra, NHNN cũng phối hợp với Bộ Công an trong công tác chống lừa đảo, triển khai đến các ngân hàng trong việc phối hợp điều tra lừa đảo, gian lận thanh toán; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường các lớp xác thực tại những khâu có nguy cơ cao như mở tài khoản, đăng nhập trên thiết bị mới, thay đổi phương thức xác thực; giám sát giao dịch bất thường, kịp thời liên hệ xác minh với khách hàng; đồng thời hiển thị cảnh báo khi khách hàng chuyển tiền tới tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo. Thường xuyên truyền thông, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo mới qua ứng dụng ngân hàng, tin nhắn, website và tại điểm giao dịch.

Trước tốc độ tăng trưởng từ kinh tế số, quá trình ĐMST của ngành Ngân hàng không chỉ dừng lại ở thiết lập hạ tầng thanh toán hiện đại và bảo vệ người dùng trong môi trường số. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng khẳng định, “Kết nối hạ tầng là điểm khởi đầu, còn kết nối kinh tế mới là mục tiêu cần hướng tới. Câu chuyện hôm nay không chỉ là câu chuyện về một công nghệ hay một mã QR. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để những kết nối thanh toán đó tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế”.