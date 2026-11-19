ĐNO - Hai chị em Brao Thị Bích Khuyên (sinh năm 1997) và Brao Thị Bích Khôn (sinh năm 2003), trú thôn Công Tơ Rơn, xã La Dêê chọn nghề giáo như một cách trở về với quê hương. Từ những bản làng còn gian khó, hai cô giáo trẻ mang theo tri thức, tình yêu thương và tiếp sức cho những ước mơ của trẻ em vùng cao.

Với hai chị em Bích Khuyên và Bích Khôn, tuổi thơ in dấu những bước chân đi bộ hàng giờ vượt rừng đến trường, những ngày tháng ba mẹ chắt chiu từng đồng để nuôi bốn cô con gái ăn học.

Ngày ấy, những ngày mưa, đường trơn trượt, quãng đường dường như dài hơn nhưng chưa bao giờ sự nhọc nhằn làm nản chí đến lớp trong các em.

Sinh ra trong gia đình có bốn chị em gái, Khuyên và Khôn sớm thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ. Có thời điểm, ba chị em cùng học đại học, trong khi người em út đang học phổ thông, tiền học, tiền ăn ở, đi lại trở thành gánh nặng không nhỏ. Cha mẹ phải chắt chiu, có lúc vay mượn để các con không phải dang dở việc học.

Khuyên nhớ lại, hoàn cảnh gia đình khiến cô sớm ý thức giá trị của việc học. Mỗi ngày được đến trường đều gắn với sự vất vả, hy sinh của đấng sinh thành. Vì vậy, cô luôn tự nhắc mình phải không ngừng học tập, để có cơ hội làm người có ích cho xã hội.

Với Khôn, khát vọng trở thành cô giáo còn bắt nguồn từ giấc mơ dang dở của mẹ. Vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ chỉ được học đến lớp 3 rồi phải nghỉ học, khép lại ước mơ một ngày được đứng trên bục giảng.

Từ nhỏ, Khôn đã được ba mẹ động viên, đặc biệt, mẹ luôn hy vọng con gái có thể đi tiếp con đường học vấn mà mình từng dở dang trong giấc mơ là mang con chữ đến với học trò.

Ngay từ những năm tiểu học, Khôn đã thích chia sẻ kiến thức với bạn bè. Mỗi khi hiểu một bài học, cô thường vui vẻ giảng lại cho bạn. Niềm vui khi thấy người khác hiểu bài dần nuôi dưỡng tình yêu với công việc truyền đạt kiến thức.

“Em hiểu rằng, không phải mọi đứa trẻ vùng cao nào cũng có cơ hội đến trường. Em muốn sau này có thể mang những điều mình học được trở về, giúp các em nhỏ tự tin hơn vào bản thân”, Khôn bộc bạch.

Nếu Khuyên đến với nghề giáo từ mong muốn có tri thức để trở về giúp đỡ học sinh quê nhà thì với Khôn, ước mơ ấy còn bắt nguồn từ tình yêu trẻ nhỏ và niềm vui sẻ chia những điều mình biết.

Để chạm tay vào giảng đường đại học, Khuyên và Khôn đều trải qua những năm tháng học tập miệt mài, vượt qua áp lực kinh tế gia đình và không ít lần đối diện với khó khăn.

Năm 2015, Khuyên trúng tuyển vào Trường Đại học Quảng Nam. Niềm vui bước vào giảng đường cũng đi cùng nỗi lo về kinh phí học tập, sinh hoạt. Khi ba chị em cùng học đại học, mọi khoản chi tiêu đều phải được tính toán cẩn thận. Xa nhà, Khuyên tập tự sắp xếp cuộc sống, tiết kiệm và quản lý thời gian để hoàn thành việc học.

Trong những năm đại học, Khuyên chủ động tìm hiểu bài, trao đổi với bạn bè, thầy cô để bổ sung kiến thức còn thiếu; đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp, trình bày và làm việc nhóm.

Năm 2020, Khuyên tốt nghiệp đại học và bắt đầu công tác tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS La Dêê. Đến năm 2022, cô được tuyển dụng vào biên chế. Hành trình từ cô học trò miền núi đến người giáo viên đứng lớp đã mở ra một chặng đường mới.

Còn với Khôn, con đường chinh phục giảng đường ghi dấu bằng những nỗ lực đặc biệt trong giai đoạn ôn thi đại học. Yêu thích tiếng Anh từ những năm phổ thông, cô sớm xác định mục tiêu theo học ngành Sư phạm Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

Có tên trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, Khôn chủ động tìm tài liệu, hỏi thầy cô những nội dung chưa hiểu và dành nhiều thời gian rèn luyện môn học yêu thích. Có những đêm cô học đến 12 giờ, rồi hơn 3 giờ sáng đã thức dậy ôn bài. Ngay cả giờ nghỉ trưa, Khôn cũng tranh thủ theo dõi thầy cô sửa đề, ghi lại lỗi sai để luyện tập thêm.

“Có những lúc em nhìn ba mẹ vất vả, cũng từng nghĩ hay là mình nghỉ học để ba mẹ đỡ cực. Nhưng ba mẹ luôn động viên, bảo các con cứ cố gắng học tập, gia đình sẽ đồng hành hết sức có thể. Em hiểu rằng cách thiết thực nhất để đáp lại sự hy sinh của ba mẹ là tiếp tục học tập, kiên trì đến cùng, chứ không phải dừng bỏ”, Khôn chia sẻ.

Nỗ lực ấy được đền đáp khi Khôn trúng tuyển ngành Sư phạm Tiếng Anh. Bước vào đại học, Khôn đặt mục tiêu đạt kết quả tốt qua từng học kỳ, tích cực tham gia các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa để rèn kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm. Để có thêm chi phí sinh hoạt, cô nhận dạy gia sư. Công việc này cũng giúp Khôn có thêm trải nghiệm thực tế trong việc truyền đạt kiến thức.

Những năm tháng đại học, Khôn có cơ hội được học tập và trưởng thành từ nhiều bài giảng tâm huyết của thầy cô. Trong đó, TS. Lê Thị Giao Chi, giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ, là người để lại trong Khôn nhiều ấn tượng sâu sắc.

Không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn, cô còn giúp Khôn cách giao tiếp và thái độ chuẩn mực của một người làm nghề giáo. Từ những điều giản dị ấy, Khôn dần nhận ra rằng, bên cạnh kiến thức, sự kiên nhẫn và một lời động viên đúng lúc đôi khi có thể trở thành động lực giúp học sinh thêm tự tin, vững vàng trong học tập.

Năm 2025, Khôn tốt nghiệp đại học. Tháng 9 cùng năm, cô bắt đầu công việc giảng dạy theo hợp đồng tại Trường Phổ thông dân tọc bán trú THCS Phước Chánh. Sau một năm, Khôn trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và được phân công về giảng dạy tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Avương.

Với Khuyên, những ngày đầu đứng lớp tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS La Dêê là khoảng thời gian nhiều trải nghiệm. Từ kiến thức ở giảng đường đến thực tế giảng dạy có những khoảng cách nhất định. Không phải học sinh nào cũng tiếp thu bài cùng lúc, mạnh dạn phát biểu hay có điều kiện học tập như nhau.

Là người con của bản làng, Khuyên hiểu phần nào tâm lý và những khó khăn mà học sinh đang đối diện. Cô nhận ra sự rụt rè của một số em đôi khi không phải vì thiếu khả năng mà do chưa đủ tự tin thể hiện suy nghĩ.

Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, Khuyên luôn cố gắng gần gũi, lắng nghe và tạo cơ hội để học sinh mạnh dạn hơn. Với những em học yếu, cô dành thời gian hướng dẫn thêm, chia nhỏ nội dung để các em dễ tiếp thu. Những học sinh còn hạn chế trong giao tiếp tiếng Việt được khuyến khích luyện nói từng ngày.

Các tiết ngoại khóa của cô Khuyên luôn gây hứng thú cho đông đảo học sinh vùng cao.

Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc có dấu hiệu chán học, cô chú trọng trò chuyện, tìm hiểu nguyên nhân để động viên phù hợp. Cô cũng tham gia quyên góp, hỗ trợ học sinh trong khả năng của mình, phối hợp với gia đình và đồng nghiệp để giúp các em duy trì việc học.

Với cô, niềm vui nghề giáo không nhất thiết phải bắt đầu từ những thành tích lớn. Có khi chỉ là một học sinh vốn rụt rè nay mạnh dạn giơ tay phát biểu, một em học yếu đã hiểu bài hay một tập thể biết cố gắng cùng nhau.

Các em học sinh là người đồng bào sinh hoạt giữa giờ.

Khuyên vẫn nhớ lần lớp đạt hạng nhất trong đợt thi đua tháng. Các em vui sướng chạy đến ôm cô, ríu rít khoe thành tích. Khoảnh khắc giản dị ấy khiến cô xúc động bởi phía sau kết quả là sự cố gắng của cả tập thể.

Những hình ảnh học trò đội mưa, đi bộ đường xa đến lớp cũng thường gợi Khuyên nhớ về tuổi thơ. Cô nhìn thấy trong các em hình ảnh của chính mình ngày trước, từng vượt qua những đoạn đường dài với mong muốn được học chữ.

Với Bích Khôn vừa bước vào nghề với nhiều háo hức xen lẫn những thử thách đầu tiên. Những ngày đầu công tác tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Avương giúp cô nhận ra thực tế giáo dục vùng cao có nhiều điều không thể học hết qua giáo trình.

Cô giáo Bích Khôn (bên phải) đồng hành, hỗ trợ các em học sinh vượt qua khó khăn để vươn lên trong học tập.

Khôn cho rằng lợi thế của một giáo viên từng lớn lên trong môi trường vùng núi xa xôi là khả năng đồng cảm với học trò. Cô hiểu những khó khăn của gia đình, sự rụt rè trong giao tiếp và cả những trở ngại mà các em phải vượt qua để duy trì việc học.

Đặc biệt, với môn tiếng Anh, Khôn mong muốn giúp học sinh tiếp cận kiến thức theo cách gần gũi, dễ hiểu. “Em mong các em hiểu rằng dù xuất phát từ một bản làng xa xôi, các em vẫn có quyền mơ ước và có khả năng vươn xa. Em không mong tất cả phải đạt thành tích thật cao, mà mong mỗi em có thể phát triển theo khả năng, tự tin vào giá trị của chính mình”, Khôn bộc bạch.

Các em học sinh là người đồng bào tại điểm Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Avương. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hai chị em, hai chặng đường nghề nghiệp khác nhau nhưng cùng tiếp nối một ước mơ. Khuyên đã có những năm tháng miệt mài với học trò tại La Dêê; Khôn vừa bắt đầu hành trình gieo chữ ở Avương.

Từ những bước chân đi bộ hàng giờ đến trường, hai cô gái đã đi qua một hành trình dài để trở thành người truyền đạt tri thức, và quan trọng hơn là đã gieo niềm tin, nghị lực vươn lên cho những đứa trẻ vùng cao.

Nội dung: NGỌC PHÚ; Trình bày: QUỐC CƯỜNG