Em Xinh Orange 'bắt tay' 52Hz, VSTRA kể một chuyện tình 'ngược đời'

Sau Cứ Thế, Orange trở lại với Người Xấu kết hợp cùng 52Hz và VSTRA, do producer WOKEUP sản xuất. Bài hát bắt đầu từ sự dè chừng của một người từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm, rồi dần mở ra câu hỏi: Liệu một người bị số đông xem là “xấu” có thể đem lại cảm giác an toàn cho người mình yêu?

Khi giai điệu không kể lể nỗi buồn

Điểm thú vị của Người Xấu nằm ở cách ca khúc đặt phần lời giàu suy tư bên cạnh màu âm thanh tương đối mềm mại. Trên nền R&B kết hợp chất liệu điện tử, câu chuyện không bị đẩy hoàn toàn về phía bi lụy. Người nghe vẫn cảm nhận được những bất an trong tình yêu, nhưng không nhất thiết phải chìm vào bầu không khí nặng nề.

Nguồn: Orange Singer Official.

Phần lời mở đầu bằng nỗi lo của những người xung quanh về việc cô gái có thể yêu nhầm người. Đằng sau lời cảnh báo ấy là những tổn thương cũ, khiến nhân vật không dễ dàng tin tưởng một mối quan hệ mới. Sau đó, ca khúc chuyển hướng khi người được gọi là “xấu” lại trở thành người bước qua lớp phòng vệ ấy, đem đến cảm giác được yêu thương và chở che.

Nguồn: Orange Singer Official.

Thông điệp của ca khúc không quá mới mẻ. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở cách triển khai và phối hợp các chất liệu. Vì thế, sức hút của Người Xấu cần được đặt nhiều hơn vào trải nghiệm nghe và cách các giọng ca truyền tải câu chuyện, thay vì chỉ dừng ở ý tưởng về một tình yêu vượt qua định kiến.

Với Người Xấu, Orange giữ vai trò trung tâm trong việc dẫn dắt mạch cảm xúc, từ sự dè chừng ban đầu đến lựa chọn tin vào cảm nhận của chính mình. 52Hz gợi nhắc sự kết nối giữa hai giọng ca từng có dịp hòa giọng, còn VSTRA bổ sung một sắc thái da diết, nhẹ nhàng hơn cho tổng thể.

“Người Xấu” trong chiếc gương của chính mình

MV mở rộng câu chuyện bằng mô-típ quen thuộc: Nhân vật nam có ngoại hình kỳ dị, bị nhìn nhận như một kẻ phản diện, tuy nhiên cô gái vẫn lựa chọn ở bên anh.

Nguồn: Orange Singer Official.

Cách xây dựng này giúp ý tưởng về định kiến trở nên dễ nhận biết. Tuy nhiên, khi nhân vật nam được tạo hình theo mô-típ phản diện điển hình, MV phần nào dựa vào sự đối lập giữa vẻ ngoài và bản chất để dẫn dắt người xem. Câu chuyện vì vậy dễ tiếp cận, nhưng chưa tạo được nhiều bất ngờ trong cách phát triển nhân vật. Nếu mối quan hệ giữa hai người được thể hiện qua nhiều tình huống cụ thể hơn, lựa chọn yêu thương bất chấp định kiến có thể trở nên thuyết phục hơn về mặt cảm xúc.

Nguồn: Orange Singer Official.

Dẫu vậy, Người Xấu không nhất thiết phải được nhìn như một câu chuyện tình yêu hoàn toàn mới. Điều đáng chú ý hơn là cách Orange tiếp tục thử nghiệm với chủ đề quen thuộc, đặt nó trong một không gian âm nhạc và hình ảnh khác với những bản tình ca nhiều day dứt từng gắn với cô.