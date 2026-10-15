'Em út vàng' của làng cầu mây Việt Nam

Ngọc Yến (số 4) tung cú dứt điểm đẹp mắt tại ASIAD 20 ngày 3/10. Ảnh: NVCC.

Sáng 3/10, Trần Thị Ngọc Yến (sinh năm 2004) cùng đồng đội bước vào trận chung kết nội dung 4 người nữ môn cầu mây tại ASIAD 20 ở Nhật Bản, đối đầu Thái Lan. Ở hiệp quyết định, nữ chủ công tung cú dứt điểm chính xác, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 2-1, qua đó đoạt huy chương vàng.

"Tôi vỡ òa trong hạnh phúc", Ngọc Yến nói với Tri Thức - Znews khi vừa kết thúc đợt nghỉ ngơi ở quê nhà Đồng Tháp, quay trở lại Hà Nội tập luyện ngày 14/10.

3 năm tập luyện

Thất bại trước Thái Lan ở chung kết giải vô địch thế giới năm 2024 là một trong những dấu mốc mà Ngọc Yến và đồng đội muốn vượt qua. Với các tuyển thủ Việt Nam, mỗi lần chạm trán đối thủ từ xứ chùa Vàng đều là cơ hội để kiểm chứng sự tiến bộ sau quá trình tập luyện.

Năm 2025, đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở chung kết World Cup. Đến ASIAD 20, hai đội tiếp tục gặp nhau trong trận đấu tranh HCV. Ngọc Yến cho biết cô cùng đồng đội đã chuẩn bị khoảng 3 năm cho giải đấu, với mục tiêu giành thành tích cao nhất.

ASIAD là một trong những giải đấu lớn nhất của môn cầu mây. Vì vậy, toàn đội tập trung cho quá trình chuẩn bị, từ hoàn thiện kỹ thuật đến nâng cao thể lực.

"Để cạnh tranh với đối thủ mạnh như Thái Lan, các tuyển thủ không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm thi đấu mà phải duy trì sự ổn định trong từng pha xử lý", Ngọc Yến nói.

Ngọc Yến giơ cao lá cờ Việt Nam sau khi giành chiến thắng trước tuyển Thái Lan tại ASIAD 20 ngày 3/10. Ảnh: Bùi Lượng, NVCC.

Mỗi ngày, cô tập khoảng 6 tiếng, chia đều cho buổi sáng và buổi chiều. Có những ngày, Ngọc Yến tập thêm từ sáng sớm. Sau buổi tập chiều, cô và đồng đội tiếp tục rèn chuyên môn.

Càng gần ngày thi đấu, yêu cầu từ ban huấn luyện càng cao. Mỗi lượt, Yến thực hiện khoảng 10 lần tấn công liên tiếp; khi tăng cường bài tập, số lần được nâng lên 20. Các bài tập cũng chú trọng hơn đến độ chính xác, điểm tiếp xúc cầu và sự chắc chắn trong từng động tác.

Đội tuyển nữ còn tập đấu với các vận động viên nam để làm quen với những pha cầu có tốc độ và sức mạnh cao. Sau lần thất bại trước Thái Lan năm 2024, cả đội tập trung khắc phục điểm yếu, rèn sự ổn định trong từng pha cầu với mục tiêu giành chiến thắng khi tái đấu.

Từng muốn bỏ cầu mây

Năm 11 tuổi, Ngọc Yến bén duyên với cầu mây sau khi vượt qua vòng tuyển chọn tại Trường THCS Thống Linh (Đồng Tháp). Khi ấy, cô bé sinh năm 2004 chưa hình dung mình sẽ có ngày thi đấu ở những giải lớn nhất châu lục. Những buổi tập đầu tiên cũng không hề dễ dàng. Các kỹ thuật khống chế cầu và yêu cầu lặp lại động tác nhiều lần khiến Yến có lúc nản lòng.

"Tôi từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc", Yến nói.

Nhờ sự hướng dẫn, động viên của các huấn luyện viên, cô tiếp tục gắn bó với môn thể thao này. Năm 2015, Yến được tuyển chọn vào đội năng khiếu Đồng Tháp. Qua thời gian tập luyện, cô dần tiến bộ, bộc lộ khả năng tấn công và được định hướng phát triển ở vị trí chủ công.

Ngọc Yến cùng tấm HCV ASIAD 20.

Năm 2020, khi mới 16 tuổi, Yến được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Nhưng 3 năm sau, Yến gặp chấn thương nghiêm trọng khi bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo đầu gối trái trong một tình huống tiếp đất. Chấn thương buộc Yến phải phẫu thuật, tạm gác việc thi đấu để tập trung phục hồi.

Với một vận động viên trẻ đang trên đà phát triển, quãng thời gian xa sân đấu là thử thách không nhỏ. Những buổi tập quen thuộc nhường chỗ cho các bài tập phục hồi. Yến phải kiên trì lấy lại khả năng vận động, từng bước làm quen với cường độ tập luyện và những động tác đòi hỏi sức bật, độ linh hoạt của đầu gối.

"Tôi lo mình không thể thi đấu đỉnh cao nữa, sự nghiệp bị dở dang", nữ vận động viên chia sẻ.

Khi trở lại với cầu mây, Yến chú ý nhiều hơn những chi tiết nhỏ. Cô quyết định cắt tóc ngắn vì sợ ảnh hưởng đến tầm nhìn và động tác khi thi đấu.

"Chỉ vì tóc vướng mà mất điểm thì tiếc lắm, một điểm trên sân rất quý giá", nữ chủ công chia sẻ.

Sau tấm HCV ASIAD 20, Ngọc Yến cho biết tiếp tục cùng đồng đội chuẩn bị cho những giải đấu quốc tế phía trước. Ở tuổi 22, nữ chủ công vẫn còn nhiều cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp.

"Với tôi, HCV ASIAD là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng không phải điểm dừng", Yến cho hay.

Nhận xét về nữ chủ công sinh năm 2004, HLV Trần Thị Vui cho biết bà sớm nhận ra tố chất của Ngọc Yến từ lần đầu gặp khi cô mới 14 tuổi. Theo nữ HLV, Yến là một trong những nhân tố quan trọng của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, ngày càng trưởng thành và bản lĩnh hơn qua các giải đấu quốc tế.