Em trai tiết lộ con người thật của NSƯT Hoài Linh

Dương Triệu Vũ mới đây đăng tải hình ảnh đi cùng anh trai đến phòng khám kèm lời chia sẻ hài hước: “Ai tin được không chứ anh tui tuổi này rồi đó mà đi nha sĩ cũng phải có các em đi kèm”. Khoảnh khắc đời thường nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi NSƯT Hoài Linh vốn khá kín tiếng trong những năm gần đây.

Không xuất hiện trên mạng xã hội với tần suất dày đặc như trước, NSƯT Hoài Linh chủ yếu được khán giả cập nhật thông tin thông qua những người thân trong gia đình. Những hình ảnh do Dương Triệu Vũ chia sẻ vì thế thường nhận được sự chú ý.

Dương Triệu Vũ cùng anh trai đến phòng khám.

Mối quan hệ giữa hai anh em Hoài Linh và Dương Triệu Vũ cũng từng được nhắc đến nhiều lần. Dương Triệu Vũ là em út trong gia đình, trong khi Hoài Linh là người con thứ tư. Theo chia sẻ của Dương Triệu Vũ, thời trẻ anh từng khá e dè trước người anh nổi tiếng vì NSƯT Hoài Linh vốn khó tính và cầu toàn. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ vẫn thường theo dõi, góp ý và quan tâm đến con đường nghệ thuật của em trai.

Sau khi bố qua đời năm 2021, mối quan hệ giữa hai anh em được Dương Triệu Vũ cho biết trở nên gần gũi hơn. Anh từng tiết lộ Hoài Linh cởi mở hơn trước, thường trò chuyện với em trai về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Đây cũng là giai đoạn NSƯT Hoài Linh giảm đáng kể việc xuất hiện trên truyền hình, hạn chế gameshow và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân.

Cuộc sống hiện tại của NSƯT Hoài Linh vì thế có nhiều thay đổi so với thời điểm nam nghệ sĩ phủ sóng dày đặc trên sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Ông vẫn làm nghề nhưng lựa chọn xuất hiện có chọn lọc hơn.

Dù hạn chế xuất hiện, NSƯT Hoài Linh tiếp tục con đường nghệ thuật. Từ sân khấu hài, ông từng bước mở rộng sang truyền hình và điện ảnh, góp mặt trong nhiều phim rạp như Võ lâm truyền kỳ, Nụ hôn thần chết, Hello cô Ba, Nhà có 5 nàng tiên, Quý tử bất đắc dĩ, Tía tui là cao thủ, Nắng và Dạ cổ hoài lang.

Trong số những tác phẩm nổi bật, Nhà có 5 nàng tiên đạt khoảng 60 tỷ đồng, Tía tui là cao thủ vượt 50 tỷ đồng và Nắng đạt khoảng 64 tỷ đồng tại phòng vé. Những con số này cho thấy các phim có Hoài Linh tham gia từng tạo được sức hút đáng kể với khán giả, đặc biệt ở giai đoạn phim Việt khai thác mạnh dòng hài, gia đình.

NSƯT Hoài Linh.

Một dấu mốc khác đến với NSƯT Hoài Linh khi anh trở lại màn ảnh rộng trong Làm giàu với ma. Bộ phim phát hành năm 2024 đạt khoảng 128 tỷ đồng. Phần hai Làm giàu với ma 2 tiếp tục cán mốc khoảng 101 tỷ đồng vào năm 2025. Đây là doanh thu phòng vé của hai tác phẩm, không đồng nghĩa với thu nhập của nam nghệ sĩ.

Sang năm 2026, NSƯT Hoài Linh tiếp tục có nhiều dự án mới. Đáng chú ý là Người Được Chọn, trong đó ông đảm nhận vai thầy Thạch, nhân vật gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ hầu đồng. Bộ phim dự kiến ra rạp từ ngày 6/11/2026.

Bên cạnh đó, NSƯT Hoài Linh còn góp mặt trong La Bàn Không Hướng Bắc, dự án điện ảnh đầu tay của Quách Beem. Nam nghệ sĩ đảm nhận vai khách mời mang màu sắc cảm xúc, trong khi Quyền Linh giữ vai trò cố vấn nghệ thuật. Phim được quay tại Côn Đảo, TP.HCM và một số địa phương, dự kiến ra rạp vào cuối năm 2026.

Ở tuổi 57, NSƯT Hoài Linh đang có một nhịp hoạt động khác trước. Nam nghệ sĩ không còn xuất hiện dày đặc nhưng vẫn duy trì sân khấu và điện ảnh, đồng thời thử sức với những vai diễn có màu sắc khác với hình ảnh hài quen thuộc. Từ những chia sẻ của Dương Triệu Vũ đến các dự án mới trong năm nay, cuộc sống và hành trình làm nghề của Hoài Linh vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả.