Phạm Thừa Thừa đang gây chú ý khi góp mặt trong bộ phim Trên cả Rực Rỡ, khai máy ngày 16/11. Lần này, em trai Phạm Băng Băng vào vai Cao Hải Thành, người nắm giữ bí mật của nữ minh tinh Châu Thiên Na do Tôn Thiên thủ vai.

Phạm Thừa Thừa trong tạo hình Cao Hải Thành tại phim mới

Châu Thiên Na có sự nghiệp mà nhiều người mơ ước, nhưng cuộc sống phía sau ánh hào quang lại chẳng mấy êm đẹp. Khi lớp nghệ sĩ trẻ liên tục xuất hiện, vị thế của cô bắt đầu chịu sức ép. Chưa dừng lại ở đó, cuộc hôn nhân với Lương Triệt (Kim Thế Giai) cũng đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Đúng lúc nữ minh tinh tưởng chừng không còn kiểm soát được cuộc sống, Cao Hải Thành bất ngờ trở về. Anh biết một bí mật liên quan đến Châu Thiên Na, nhưng thay vì được giới thiệu như người muốn lợi dụng điều đó, nhân vật lại mang theo mong muốn âm thầm bảo vệ cô.

Đây cũng là chi tiết khiến vai diễn mới của Phạm Thừa Thừa trở nên đáng chú ý. Một người nắm giữ bí mật của nữ minh tinh, đồng thời muốn bảo vệ cô, rõ ràng có nhiều điều để kể hơn một nhân vật chỉ xuất hiện nhằm đẩy câu chuyện đi tiếp.

Dù vậy, đoàn phim vẫn chưa công bố bí mật mà Cao Hải Thành đang nắm giữ. Mối quan hệ giữa anh và Châu Thiên Na vì thế còn nhiều điều chưa được giải đáp.

Trên cả Rực Rỡ do Trần Sướng đạo diễn, quy tụ Phạm Thừa Thừa, Tôn Thiên, Kim Thế Giai và Đường Nghệ Hân. Bộ phim khai thác cuộc sống của những người hoạt động trong giới giải trí, nơi thành công trên sân khấu không đồng nghĩa với hạnh phúc phía sau hậu trường.

Sau những thông tin đầu tiên về nhân vật, điều đáng chờ đợi ở Phạm Thừa Thừa không chỉ là tạo hình mới, mà còn là cách anh thể hiện một Cao Hải Thành vừa có điều che giấu, vừa có người muốn bảo vệ.