Em trai dùng dao bầu đâm anh ruột tử vong tại nhà ở Huế

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 23 giờ ngày 2-11, Công an phường An Cựu (TP Huế) tiếp nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại địa chỉ 31/59 An Dương Vương, phường An Cựu, khiến một người đàn ông tử vong.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Người trình báo là bà P.T.H. (57 tuổi, hiện trú tại địa chỉ trên). Theo nội dung trình báo, khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, ông Đ. T. D. (SN 1967) và em ruột là ông Đ. Q. T. (SN 1973), cùng trú tại địa chỉ này, xảy ra mâu thuẫn tại khu vực nhà bếp.

Trong lúc xô xát, ông T. lấy một con dao bầu. Hai người sau đó xảy ra giằng co, ông T. đâm trúng ông D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Cựu triển khai các biện pháp cấp bách tại hiện trường, gồm bảo vệ hiện trường, khống chế người bị cho là gây án, trích xuất camera và lấy lời khai những người làm chứng, người liên quan.

Đồng thời, Công an phường báo cáo vụ việc đến Phòng PC01, PC02, PC09 và Viện KSND khu vực 1 - Huế để phối hợp triển khai các biện pháp điều tra ban đầu, làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn, diễn biến vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.