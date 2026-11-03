Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 2/11, ông Đ.T.D. (SN 1967, trú đường An Dương Vương, phường An Cựu) và em ruột là ông Đ.Q.T. (SN 1973, trú cùng địa chỉ) xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu tại tầng 2 ngôi nhà.

Em trai đâm anh ruột tử vong sau mâu thuẫn lúc nhậu. (Ảnh minh hoạ)

Sau đó, khi ông D. xuống tầng 1 lấy đá lạnh, ông T. đi theo rồi vào khu vực bếp lấy một con dao mới mua trước đó, đâm vào người anh trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đến khoảng 22h35 cùng ngày, Công an phường An Cựu tiếp nhận tin báo về vụ việc qua điện thoại trực ban. Ngay sau đó, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, xử lý.

Xác định ông D. đã tử vong, Công an phường An Cựu tiến hành khống chế ông T., bảo vệ hiện trường và báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế cùng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Huế phối hợp giải quyết.

Các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết và thu giữ hung khí liên quan. Đồng thời, cơ quan Công an lấy lời khai những người làm chứng, người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Sau đó, ông T. được đưa về trụ sở Công an TP Huế để làm rõ diễn biến vụ việc và hành vi liên quan.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.