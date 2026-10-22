Em trai của Suda Masaki giảm 14kg trong 3 tháng để vào vai sinh viên đại học

Araki Sugou (27 tuổi), em trai của nam diễn viên kiêm ca sĩ Suda Masaki (33 tuổi) hiện đang góp mặt trong bộ phim truyền hình Ore-tachi no Hakone Ekiden (đài Nippon TV) và từng bước khẳng định sự nghiệp diễn xuất của mình. Được biết, để hóa thân vào vai một vận động viên điền kinh là sinh viên đại học trong tác phẩm này, anh đã thực hiện một cuộc giảm cân ngoạn mục với số lượng cân nặng đáng kể.

Trong chương trình The! Sekai Gyouten News (đài Nippon TV) Araki Sugou tiết lộ để chuẩn bị cho vai diễn vận động viên sinh viên hướng tới giải chạy "Hakone Ekiden" trong bộ phim truyền hình Oretachi no Hakone Ekiden (bắt đầu phát sóng từ ngày 10/10 trên đài Nippon TV), Sugou đã giảm hơn 14 kg trong khoảng 3 tháng.

Từ cân nặng ban đầu là 75,6kg với tỷ lệ mỡ cơ thể 22,6%, anh đã giảm xuống còn 61kg và tỷ lệ mỡ cơ thể chỉ còn 10% nhờ vào việc kiểm soát chế độ ăn uống nghiêm ngặt, chạy bộ và tập luyện cơ bắp.

Phương pháp ăn uống mà Sugou áp dụng là để dạ dày trống rỗng trong 16h. Anh kết thúc bữa tối vào lúc 17h và không ăn gì cho đến 9h sáng hôm sau. Lịch trình này đã giúp cân nặng của anh tự nhiên giảm xuống.

Tại phim trường khắc nghiệt, anh phải chạy liên tục hàng cây số từ sáng sớm đến tận hoàng hôn. Dù có những lúc tưởng chừng như gục ngã, anh vẫn hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Trước sự thay đổi đầy ấn tượng này, ông Eiji Daigo (thuộc đội Ekiden, ĐH Kanagawa), người đảm nhận vai trò giám sát và hướng dẫn kỹ thuật điền kinh, đã dành lời khen ngợi khi chứng kiến Sugou chạy trên phim trường: "Cậu ấy thực sự trông giống như một vận động viên tham gia giải Hakone vậy". Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ ​​năm 2022, Sugou từng gây chú ý nhờ ngoại hình giống hệt Suda Masaki, nhưng anh cũng được biết đến là người luôn hết mình, sẵn sàng lăn xả để hóa thân vào nhân vật.

Trong bộ phim truyền hình Densetsu no Head Sho (phát sóng trên đài TV Asahi vào tháng 7/2024), anh đã tăng khoảng 6kg để vào vai một tên côn đồ có vẻ ngoài bặm trợn, vạm vỡ. Còn với vai diễn hiện tại, Isayama Tenma, sinh viên năm thứ tư, ĐH Công nghệ Shinagawa, anh hóa thân thành một thành viên của "đội liên quân sinh viên" (tập hợp những vận động viên không giành được suất tham dự giải Hakone Ekiden). Đây là một nhân vật hồn nhiên, đáng yêu, hoạt ngôn và luôn là người khuấy động bầu không khí trong nhóm.

Đảm nhận trọng trách chạy ở chặng đầu tiên (chặng 1), anh đã phải chạy hết tốc lực giữa một nhóm gồm 20 vận động viên điền kinh thực thụ. Trong các buổi quay ngoại cảnh, anh phải thực hiện liên tục bài tập chạy 600m trong khoảng 2 phút, lặp đi lặp lại từ sáng đến chiều. Trong một tác phẩm đề cao tính chân thực khắc nghiệt như vậy, cách tiếp cận hoàn toàn trái ngược (180 độ) so với vai diễn côn đồ trước đó, đã cho thấy tinh thần làm nghề đầy tâm huyết của anh. Được truyền cảm hứng từ hai người anh trai, Sugou đang dần khẳng định dấu ấn riêng biệt của mình, với tư cách là một diễn viên, thay vì chỉ được biết đến với danh xưng “em trai của Suda Masaki”.