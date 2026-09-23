Em trai cập nhật tình hình NSƯT Hoài Linh sau thời gian trở lại

Mới đây, Dương Triệu Vũ đăng tải hình ảnh hội ngộ anh trai Hoài Linh tại đền thờ Tổ trong dịp Giỗ Tổ sân khấu. Khoảnh khắc nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi đây là một trong những lần nam nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng sau thời gian hạn chế chia sẻ hình ảnh cá nhân.

Trong ảnh, Dương Triệu Vũ đứng cạnh Hoài Linh tại không gian đền thờ Tổ. Nam nghệ sĩ diện áo dài màu cam, gương mặt tươi tắn và giữ vẻ gần gũi quen thuộc. Dương Triệu Vũ vui vẻ viết: “May quá cũng về kịp giỗ Tổ nghiệp năm nay. Cả nhà thấy anh Hoài Linh hôm nay có rực rỡ không?”.

Dương Triệu Vũ cùng anh trai Hoài Linh. Ảnh: FBNV

Chia sẻ ngắn của Dương Triệu Vũ cho thấy hai anh em đã có dịp gặp gỡ trong ngày quan trọng của giới nghệ thuật. Nam ca sĩ cũng đăng tải video ghi lại không khí tại đền thờ Tổ, cho biết anh đưa mẹ đến dự lễ Giỗ Tổ cùng Hoài Linh.

Trong những hình ảnh được em trai chia sẻ, Hoài Linh vẫn giữ phong thái giản dị, thân thiện khi gặp gỡ đồng nghiệp. Nam nghệ sĩ cũng trực tiếp tham gia các hoạt động tại đền thờ Tổ trong dịp Giỗ Tổ năm nay.

Đáng chú ý, Hoài Linh đang từng bước trở lại với cả sân khấu lẫn điện ảnh. Ở lĩnh vực sân khấu, nam nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện tại Sân Khấu Mới với nhiều vở diễn trong năm 2026. Anh từng tham gia Ra Giêng Cho Cưới Hôn?, Nội Gián Nạn Dối và Xóm Trọ Lắm Trò. Lịch diễn tháng 9 cũng ghi nhận Hoài Linh góp mặt trong nhiều suất diễn.

Hoài Linh đang từng bước trở lại mạnh mẽ với nghệ thuật.

Ở điện ảnh, dấu mốc đáng chú ý trong hành trình trở lại của Hoài Linh là hai phần Làm Giàu Với Ma. Phần đầu ra mắt năm 2024, giúp bộ phim đạt khoảng 128 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Phần hai Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn tiếp tục vượt mốc 100 tỷ đồng. Tổng doanh thu hai phần đạt hơn 229 tỷ đồng. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ con số này với tài sản cá nhân của Hoài Linh. 229 tỷ đồng là tổng doanh thu phòng vé của hai bộ phim, không phải số tiền nam nghệ sĩ thu về.

Sau thành tích của Làm Giàu Với Ma, Hoài Linh tiếp tục nhận hai dự án điện ảnh trong năm 2026. Đầu tiên là Người Được Chọn, do Mai Thế Hiệp đạo diễn kiêm biên kịch, đồng đạo diễn Nguyễn Tôn Anh Quân. Trong phim, Hoài Linh vào vai thầy Thạch, một nhân vật gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi lễ hầu đồng. Vai diễn được giới thiệu có nhiều biến cố và chiều sâu tâm lý, khác với hình ảnh hài quen thuộc của nam nghệ sĩ.

Dự án còn lại là La Bàn Không Hướng Bắc, phim điện ảnh đầu tay của Quách Beem. Hoài Linh tham gia với một vai khách mời giàu cảm xúc, bên cạnh sự xuất hiện của NSƯT Quyền Linh trong vai trò cố vấn nghệ thuật. Phim đã khai máy và dự kiến ra rạp vào cuối năm 2026.

Như vậy, từ sau giai đoạn hạn chế xuất hiện, Hoài Linh đang trở lại theo cách khá chọn lọc. Nam nghệ sĩ không còn phủ sóng dày đặc như trước nhưng vẫn duy trì sân khấu, đồng thời nhận những vai diễn điện ảnh mới.

NSƯT Hoài Linh lúc làm lễ thờ Tổ. Ảnh: FBNV

Hình ảnh Hoài Linh rạng rỡ trong ngày Giỗ Tổ vì thế tiếp tục thu hút sự chú ý. Sau nhiều năm gắn bó với đền thờ Tổ, nam nghệ sĩ vẫn có mặt trong dịp đặc biệt của giới nghệ thuật và dành thời gian gặp gỡ đồng nghiệp. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi khán giả được nhìn thấy hình ảnh đời thường mới nhất của anh trong thời gian gần đây.