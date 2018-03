Em trai bảo vệ tử vong khi cứu 40 cư dân: Anh còn đeo bộ đàm khi chết

Khi đi đến dãy cuối cùng để nhận diện anh trai, anh Tâm thấy thi thể một người đàn ông trong bộ đồ bảo vệ quen thuộc, bộ đàm còn vắt ngang hông, khói đen lấm lem.

3 người hùng cứu hơn 40 dân Carina: 'Nếu có chết cũng đâu có sao' An và Sang túc trực dưới hầm giữ xe chung cư Carina Plaza. Họ cùng ông Trần Văn An, 43 tuổi, lên phía trên hô hoán mọi người ra ngoài. ÔngTrần Văn An sau đó tử nạn vì ngạt khí.

Tại căn nhà trong con hẻm nhỏ trên đường An Dương Vương, quận 8 (TP.HCM), giữa cái nắng gay gắt, anh Trần Văn Tâm, em trai anh Trần Văn An - người bảo vệ đã không may bị ngạt khói tử vong khi cứu giúp người dân thoát nạn tại chung cư Carina, thay mặt gia đình đứng đón khách đến viếng.

Chết lặng nơi nhà xác

Anh Tâm kể bản thân anh vốn là bảo vệ tại siêu thị ở block A, còn anh trai làm bảo vệ ở chung cư. Khuya 23/3, khi nghe tin chung cư cháy, anh đã gọi điện cho anh trai mình, điện thoại đổ chuông, nhưng không có người nghe.

“Lòng dạ cồn cào, tôi nghĩ không lẽ anh bị kẹt dưới hầm xe hay cầu thang thoát hiểm, nên mới nhờ lực lượng PCCC tìm kiếm giúp nhưng không thấy. Đến sáng, tôi với anh trai thứ 4 tỏa ra các bệnh viện tìm mà vẫn không một tin tức gì”, anh Tâm nhớ lại.

Lúc này, em trai anh An lại quay về chung cư với chút hi vọng mong manh rằng anh trai mình vẫn an toàn. Khi nghe một số người dân báo rằng lúc cháy, anh An đã chạy ra ngoài chặn mọi người không cho vào hầm xe. Rồi người bảo vệ 48 tuổi ấy chạy lên tầng trên tri hô, cứu một gia đình thoát khỏi đám cháy.

Trong lòng anh Tâm vẫn nghĩ nếu cứu được người khác thoát nạn thì anh mình cũng sẽ an toàn.

Nhưng rồi, một cuộc điện thoại từ Công an gọi đến.

Anh Tâm chia sẻ dù đau buồn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để lo hậu sự cho anh trai. Ảnh: Phan Nhơn.

“Họ gọi tôi đến nhà xác Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để nhận diện thân nhân. Tâm trí tôi rối bời. Sau vài phút trấn an, tôi gọi điện về dặn gia đình không báo cho má biết vì bà bị bệnh tim, sợ không chịu được”, anh Tâm nhớ lại.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, nhưng thật tâm anh vẫn mong có phép màu nào đó xảy ra. Thi hài ở bệnh viện kia sẽ không phải là anh trai mình.

Khi đến nhà tang lễ, anh Tâm đứng một hồi lâu rồi mới dám bước chân vào bên trong. Anh lần lượt nhận ra vài thi thể quen mặt ở chung cư. Một người, hai người, rồi ba người,... đều không phải anh An.

Khi đi đến dãy cuối cùng, anh Tâm thấy thi thể một người đàn ông với bộ đồ bảo vệ quen thuộc, bộ đàm còn vắt ngang hông, khói đen lấm lem. Người em trai như chết lặng.

“Nhìn anh trai mình nằm đó, tôi chỉ biết khóc. Tôi không biết làm gì, không biết nên gọi cho ai để báo tin dữ này”, anh Tâm cố bình tĩnh kể lại.

'Chú An sống tình cảm'

Chiều cùng ngày, nhiều người trong công ty bảo vệ của anh An lần lượt đến thắp nén nhang tiễn đưa người đồng nghiệp hiền lành và quả cảm.

Gia An và Thanh Sang, 2 cậu bảo vệ nhỏ tuổi đã cùng anh An tham gia cứu người lặng lẽ ngồi một góc.

Hai tay đan vào nhau, đôi mắt đượm buồn, Gia An kể: “Chú An sống rất tình cảm, thương yêu đồng nghiệp. Chiều trước khi xảy ra vụ cháy chú còn bảo 'mai tao xin nghỉ ngày đi ăn cưới bà con'. Rồi chú nói đùa: 'Nếu đội trưởng không cho chắc tao nghỉ luôn'. Đó là lần cuối chú cháu nói chuyện”.

2 bảo vệ trẻ thắp nén nhang tiễn người đồng nghiệp cùng xả thân cứu nạn nhân trong đêm cháy Carina Plaza. Ảnh: Phan Nhơn.

Hai chàng trai trẻ đứng thật lâu bên di ảnh, cầm nén nhang cúi lạy trước linh cữu người đồng nghiệp lớn tuổi, đôi mắt rưng rưng.

“Ở đó có quá nhiều phụ nữ và trẻ em, mình là thanh niên bỏ đi sao được. Chắc chú An cũng nghĩ như em. Nên mấy chú cháu cùng nhau chạy lên. Nếu lỡ mà mình chết cũng được”, Gia An nói.

Cuộc hội ngộ giữa những người bảo vệ hôm nay thật trái ngang. Mới tối hôm trước còn cùng nhau cứu người, mà giờ người nằm lặng im trong chiếc quan tài lạnh lẽo, người ở lại không khỏi xót xa.

Rạng sáng ngày 23/3 vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM. Ít nhất 13 người thiệt mạng, hơn 90 người phải nhập viện.

Lúc 9h cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp khẩn. Tại cuộc họp, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết nguyên nhân phát cháy từ một xe ở tầng hầm, chưa xác định được khả năng cháy hệ thống điện của xe hoặc không loại trừ việc cài đặt để gây nổ.

