Em ruột có động thái mới liên quan đến NSƯT Hoài Linh

Mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ đăng tải hình ảnh chụp cùng anh trai - NSƯT Hoài Linh kèm dòng trạng thái hài hước: “Cả nhà thấy hai anh em hóa trang thế này đi chơi Halloween có được không?”. Khoảnh khắc hai nghệ sĩ cùng xuất hiện trong diện mạo khác lạ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả thích thú trước màn hóa trang của hai anh em. Một số bình luận: “Sao hóa trang nhìn không sợ mà buồn cười nhỉ”, “Chúc hai anh em lễ hội vui nhộn, chúc sức khỏe nhé”. Những lời nhắn gửi cho thấy công chúng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến NSƯT Hoài Linh, nhất là sau quãng thời gian nam nghệ sĩ ít xuất hiện trước truyền thông.

Dương Triệu Vũ và anh trai Hoài Linh hoá trang Halloween.

Ở tuổi 57, NSƯT Hoài Linh hiện duy trì cuộc sống khá kín tiếng. Thay vì xuất hiện dày đặc trên truyền hình như trước, nam nghệ sĩ tập trung cho những hoạt động nghệ thuật phù hợp và dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Những hình ảnh được người thân chia sẻ trên mạng xã hội thường trở thành chủ đề được khán giả chú ý. Trước đó, Dương Triệu Vũ từng đăng tải khoảnh khắc anh trai chăm sóc khu vườn tại nhà ở Mỹ, nhận được nhiều lời hỏi thăm về cuộc sống hiện tại.

NSƯT Hoài Linh từng có thời gian hạn chế xuất hiện trong các chương trình giải trí. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không rời bỏ nghệ thuật. Năm 2024, ông trở lại màn ảnh rộng với vai ông Đạo trong Làm Giàu Với Ma. Nhân vật người cha làm nghề đạo tì, luôn yêu thương và lo lắng cho con trai do Tuấn Trần thủ vai, giúp NSƯT Hoài Linh có thêm một vai diễn giàu cảm xúc. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 128 tỷ đồng tại phòng vé.

NSƯT Hoài Linh.

Năm 2025, NSƯT Hoài Linh tiếp tục góp mặt trong Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn. Tác phẩm thu về khoảng 101 tỷ đồng, giúp hai phần phim mang lại tổng doanh thu hơn 229 tỷ đồng. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng từng tham gia nhiều phim điện ảnh như Nắng (gần 64 tỷ đồng), Tía Tui Là Cao Thủ (khoảng 50 tỷ đồng), Nàng Tiên Có 5 Nhà (khoảng 30 tỷ đồng), Dạ Cổ Hoài Lang (khoảng 22 tỷ đồng) và Mặt Nạ Máu (hơn 10 tỷ đồng).

Trong năm 2026, NSƯT Hoài Linh tiếp tục có hai dự án điện ảnh đáng chú ý. Đầu tiên là Người Được Chọn, do Mai Thế Hiệp đạo diễn, trong đó nam nghệ sĩ đảm nhận vai thầy Thạch - nhân vật gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu và văn hóa hầu đồng. Phim khai thác những biến cố, mâu thuẫn nội tâm của nhân vật, đồng thời giới thiệu nét văn hóa dân gian đến khán giả qua ngôn ngữ điện ảnh.

Bên cạnh đó, NSƯT Hoài Linh còn tham gia La Bàn Không Hướng Bắc của đạo diễn Quách Beem với vai khách mời. Phim có sự góp mặt của Quyền Linh, khai thác hành trình của người trẻ trước áp lực gia đình, tình yêu và những lựa chọn trong cuộc sống. Việc liên tiếp góp mặt trong các dự án mới cho thấy NSƯT Hoài Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và điện ảnh.

Từ hình ảnh danh hài quen thuộc đến những vai diễn có chiều sâu tâm lý, NSƯT Hoài Linh đã trải qua nhiều chặng đường trong sự nghiệp. Ở thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ không còn xuất hiện dày đặc nhưng mỗi lần được em trai hoặc đồng nghiệp chia sẻ hình ảnh, ông vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.