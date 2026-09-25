Em nhỏ kể chuyện dưới trăng bằng thơ và tranh

Những vầng trăng mang câu chuyện riêng

Mỗi tác giả nhí tham gia cuộc thi làm thơ và vẽ tranh Trung thu “Kể chuyện dưới trăng” mang đến một góc nhìn riêng, với những liên tưởng trong trẻo và giàu cảm xúc. Qua cách cảm nhận của trẻ thơ, Trung thu không chỉ có trăng, đèn lồng, bánh nướng, bánh dẻo mà còn gắn với những người thân yêu và ký ức gia đình.

Em Nguyễn An Nhi, học sinh lớp 4, mang đến câu chuyện “Mảnh ghép đêm trăng”, trong đó những việc làm tốt được các bạn nhỏ góp nhặt như những mảnh ghép gửi lên trời:

Đêm Trung thu đến rồi

Chúng em mang nụ cười

Cùng bao nhiêu mảnh ghép.

Nguyễn An Nhi, lớp 4C1, Trường Hanoi Westminster School

Với “Trăng rằm quê nội”, em Trần Trúc Linh, học sinh lớp 6, dành tình cảm cho người ông đang sống một mình. Trong đêm Trung thu, ông vui hơn khi được đón các cháu nhỏ, đọc cổ tích và kể chuyện cho các cháu nghe:

Tiếng cười tuổi thơ cháu

Bên ngày tháng già nua

Mùa thu cứ ngọt mãi

Như mật trên cây hồng.

Còn với Nguyễn Kiều Linh, 10 tuổi, vầng trăng lại hiện lên từ những trái bưởi tròn căng trong khu vườn do bà chăm sóc. Trong “Vầng trăng của bà”, hình ảnh trái bưởi trở thành cách liên tưởng ngộ nghĩnh, thân thương về Trung thu:

Bà cười móm mém

Giữa một vườn trăng.

Những ký ức Trung thu của thế hệ trước cũng được kể lại qua góc nhìn của trẻ nhỏ. Trong tác phẩm “Trung thu xưa… mẹ kể”, Phạm Đình Gia Huy, học sinh lớp 4, hình dung về mùa Trung thu của mẹ qua những vật dụng giản dị và hình ảnh ông bà cùng làm đèn:

Ông ngồi vót nan tre

Bà dán giấy hồng đỏ

Thêm ngôi sao nhỏ xinh

Chiếc đèn lồng xuất hiện…

Với thí sinh nhỏ tuổi nhất, Vũ Ái Châu, 5 tuổi, Trung thu là khoảnh khắc cả gia đình cùng chờ bố trở về để phá cỗ. Những câu thơ ngắn, giản dị thể hiện niềm vui đoàn tụ của em:

Đêm rằm Trung thu

Cả nhà chờ bố

Cùng ngồi phá cỗ

Vui quá là vui.

Trần Nguyễn An Nhiên, lớp 4.15 Trường TH-THCS Hoà Bình

Khi vầng trăng lưu giữ tình thân

Không chỉ kể về những khoảnh khắc đoàn viên, một số tác phẩm còn gửi gắm tình cảm của các em dành cho những người thân đã đi xa. Qua hình ảnh vầng trăng, ký ức về ông, về cha vẫn hiện diện trong thế giới tuổi thơ.

Nguyễn Đình Bá Duy, học sinh lớp 3, không mong những món quà Trung thu mà chỉ ước có ông ở bên:

Không cần quà bánh ông mua

Chỉ ước ông ở một ngày cùng em.

Đỗ Minh Nguyệt - lớp 4A6 Trường Liên cấp THCS, Tiểu học tư thục Ngôi sao Hà Nội

Trong khi đó, Đỗ Minh Nguyệt, học sinh lớp 4, cũng chọn hình ảnh trăng tròn để nói về tình cảm ông cháu. Với em, mỗi mùa trăng sáng là một lần người ông trở về trong ký ức:

Mỗi mùa trăng sáng

Ông về trong em.

Tình cảm dành cho người cha được Bùi Hiền Anh, học sinh lớp 5, thể hiện trong tác phẩm “Mặt trăng”. Giữa không khí Trung thu đoàn tụ, sự thiếu vắng người cha trở thành điểm nhấn cảm xúc:

Đèn hoa rực rỡ xóm làng

Trung thu đoàn tụ nhưng mà thiếu ba

Ba là ngọn lửa sáng ngời

Hy sinh vì nghĩa cho đời an yên

Bé Bùi Hiền Anh, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Bạch Mai

Những câu thơ của các tác giả nhí không cầu kỳ về ngôn từ nhưng chứa đựng những quan sát và cảm xúc rất riêng. Có em nhìn thấy vầng trăng trong khu vườn của bà, có em tìm thấy ông trong ánh trăng, có em nhớ bố giữa đêm phá cỗ. Từ những điều quen thuộc ấy, Trung thu hiện lên gần gũi qua thế giới của trẻ thơ.

“Kể chuyện dưới trăng” là cuộc thi làm thơ và vẽ tranh Trung thu do Nhã Nam phối hợp cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức lần đầu tiên. Với đề bài “Em hãy vẽ một bức tranh Trung thu và lồng vào đó những câu thơ của chính mình”, cuộc thi đã nhận được hơn 400 tác phẩm sau một tuần phát động.

Theo Ban tổ chức, 5 tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được đăng trên Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Các tác phẩm lọt vào top 20 sẽ được triển lãm và trao giải tại Tòa soạn báo vào ngày 27/9/2026.

Từ những câu chuyện nhỏ dưới ánh trăng, các em đã lưu giữ những điều tưởng như bình dị nhất của tuổi thơ: một nụ cười, một trái bưởi, chiếc đèn lồng, một bữa phá cỗ hay bóng dáng người thân. Qua đó, “Kể chuyện dưới trăng” không chỉ là sân chơi sáng tạo mà còn mở ra một cách để trẻ em kể lại Trung thu bằng chính ký ức và cảm xúc của mình.