Em nhỏ hào hứng trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu truyền thống ở phố cổ Hà Nội

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa với chủ đề “Lưu trăng phố cổ 2026” do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức.

Đến với không gian trưng bày, công chúng và các em nhỏ như được trở về với cội nguồn văn hóa nông nghiệp lúa nước - nền tảng hình thành nên nhiều phong tục, lễ hội dân gian và đời sống tinh thần của người Việt.

Tại đây, các bạn nhỏ được trực tiếp tìm hiểu lịch sử, quy trình và tự tay thực hành làm đèn Trung thu, vẽ mặt nạ giấy bồi hay ghép bộ đồ chơi Trí Uẩn…

Bé Nguyễn Gia Hân (học sinh Trường Tiểu học Hoàn Kiếm) hào hứng chia sẻ: “Con rất thích khi được tham gia các hoạt động ở đây. Chúng con được thỏa sức sáng tạo những món đồ chơi Trung thu truyền thống và học thêm nhiều điều mới mẻ mà trước đây chỉ thấy qua sách vở”.

“Cùng nhau làm những món đồ chơi Trung thu giúp các bạn trong lớp gắn kết, hiểu nhau hơn”, Gia Hân chia sẻ thêm.

Các em nhỏ thích thú trải nghiệm trang trí mặt nạ giấy bồi.

Đưa học sinh đến trải nghiệm thực tế, cô giáo Hoàng Thị Thu Trang (Trường Tiểu học Hoàn Kiếm) cho biết: “Đây là một tiết học ngoại khóa được nhà trường đưa vào thực tế để các con có thêm cơ hội khám phá nét đẹp văn hóa dân tộc. Sân chơi bổ ích này giúp các em vừa thỏa sức sáng tạo, vừa phát triển toàn diện hơn cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Giới thiệu về bộ đồ chơi Trí Uẩn cho các em nhỏ.

Các bạn nhỏ chăm chú tư duy, khám phá cách ghép hình với bộ đồ chơi Trí Uẩn.

Tranh thủ lưu lại hình ảnh đẹp trong không gian tràn ngập sắc màu Trung thu phố cổ.