Em Nguyễn Vân Khánh đoạt giải Nhất cuộc thi 'Rung chuông vàng', lan tỏa kiến thức phòng, chống thiên tai

Sự kiện do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Tổ chức CRS tại Việt Nam tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu các cấp, thầy và trò các trường trên địa bàn.

Không khí sôi nổi tại Vòng Chung kết Cuộc thi Rung chuông vàng tại Trường THCS Xuân Diệu.

Phát biểu khai mạc tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thiên tai luôn là một trong những thách thức lớn nhất đối với sự phát triển bền vững của nhân loại.

Tại nước ta, tình hình biến đổi khí hậu và thiên tai diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với nhiều thách thức thiên tai ngày càng gay gắt.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc tại Cuộc thi (em Nguyễn Vân Khánh, Trường THCS Xuân Diệu (giữa) đoạt giải Nhất).

Cuộc thi “Rung chuông vàng” được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh nâng cao ý thức học tập, tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thông qua hệ thống câu hỏi phong phú, gắn với thực tế, cuộc thi sẽ góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp kỹ năng sống, giúp các em biết cách tự bảo vệ mình và chủ động hỗ trợ gia đình, làng xóm khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Thông điệp xuyên suốt công tác phòng, chống thiên tai hiện nay chính là: Đầu tư xây dựng khả năng chống chịu ngay từ bây giờ, chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị sớm, từ xa, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại và tránh phải trả những cái giá quá đắt cho việc khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Ban Tổ chức, đại biểu và các em học sinh chụp hình lưu niệm tại Cuộc thi.

Sau khi phát động từ đầu tháng 9-2026, cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng của 3 trường trên địa bàn phường Mỹ Tho và phường Thới Sơn, bao gồm: THCS Xuân Diệu, THCS Lê Ngọc Hân và TH-THCS Nam Định. Qua các vòng thi, 100 học sinh xuất sắc nhất đã bước vào Vòng Chung kết, thể hiện sự tự tin, thông minh và vốn kiến thức phong phú về phòng, chống thiên tai.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã công bố kết quả và trao giải cho các thí sinh xuất sắc. Giải Nhất cuộc thi là em Nguyễn Vân Khánh, lớp 8/4, Trường THCS Xuân Diệu; giải Nhì là em Nguyễn Ngọc Bích Vân, lớp 8/2, Trường THCS Xuân Diệu; giải Ba là em Trần Phạm Anh Minh, lớp 8/3, Trường THCS Lê Ngọc Hân. Ban Tổ chức cũng đã trao giải Khuyến khích và các giải phụ cho các đơn vị.

Cuộc thi thực sự đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng, góp phần đưa kiến thức phòng, chống thiên tai vào nhà trường, từng bước hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trong mỗi học sinh.