Em Lê Minh Hoàng mồ côi cha mẹ bị tai nạn được bạn đọc giúp hơn 80 triệu đồng

"Nhờ có số tiền của bạn đọc giúp đỡ, gia đình tôi có thêm điều kiện cho Hoàng điều trị bệnh suy thận và phục hồi sau tai nạn.

Số phận của cháu quá bất hạnh, trong lúc khốn khó đã được mọi người giúp đỡ kịp thời. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn Báo VietNamNet, bạn đọc và các y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức", bà Đỗ Thị Thủy (bác ruột của Hoàng) xúc động nói.

Em Lê Minh Hoàng (SN 2002) ở thôn 9, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình là nhân vật trong bài viết: "Thanh niên mồ côi cha mẹ bị suy thận đang nguy kịch vì tai nạn cần giúp đỡ".

Trao tiền bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ em Lê Minh Hoàng

Bố mẹ mất sớm, Hoàng nương tựa ông bà ngoại và anh em họ hàng.

Đang học lớp 12, Hoàng mắc bệnh suy thận và phải lọc máu định kỳ. Từ đó, Hoàng phải đến bệnh viện điều trị thường xuyên.

Ai ngờ tai họa tiếp tục ập đến với Hoàng. Vào chiều 19/9, Hoàng gặp tai nạn chấn thương nặng phải cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức.

Những ngày điều trị tại bệnh viện, Hoàng được hai bác thay nhau chăm sóc. Gia đình đã dồn hết sức để cứu Hoàng nhưng bác sĩ nói chặng đường điều trị sẽ còn kéo dài, trong khi các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm và những khoản phát sinh khác gia đình phải tự lo liệu. Chi phí phát sinh khoảng 2-3 triệu đồng mỗi ngày.

Cảm thương hoàn cảnh khó khăn của Hoàng, nhiều bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay giúp đỡ số tiền 80.323.834 đồng để em có thêm chi phí điều trị.

Sau số tiền này, nếu bạn đọc tiếp tục giúp đỡ Hoàng, Báo VietNamNet sẽ kết chuyển đến gia đình.

Gia đình Hoàng cho biết, sau một thời gian điều trị tại bệnh viện, Hoàng đã được xuất viện về nhà để chăm sóc phục hồi.