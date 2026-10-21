'Em không nghĩ một buổi chơi lại đi xa như thế - hy vọng bản thân có thể làm lại cuộc đời'

Vụ nam sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học tại Hà Nội không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận, mà còn đặt ra những câu hỏi về đạo đức, kỷ cương và vị thế người thầy. Theo chuyên gia, cần nhìn nhận lại cách giáo dục nhân cách, cơ chế kỷ luật học đường và trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc hình thành ý thức tự kiểm soát ở người trẻ.