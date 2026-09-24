Em gái Trấn Thành 'công bố' nữ chính phim Em

Mới đây, Huỳnh Uyển Ân bất ngờ thu hút sự quan tâm khi đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái "CHÍNH THỨC! Công bố nam nữ chính phim EM". Động thái này nhanh chóng khiến nhiều khán giả tưởng rằng cô đang tiết lộ thông tin quan trọng về bộ phim EM của Trấn Thành.

Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là một màn trêu đùa của nữ diễn viên dành cho người hâm mộ. Bức ảnh được Uyển Ân chia sẻ không phải poster hay thông báo chính thức từ ê kíp sản xuất mà là khoảnh khắc đời thường với Pháp Kiều. Cách viết đầy nghiêm túc khiến nhiều khán giả thích thú vì sự hài hước của em gái Trấn Thành.

Huỳnh Uyển Ân khiến khán giả bất ngờ khi bất ngờ "công bố" dàn diễn viên phim EM theo cách không ai ngờ tới.

Bài đăng của Uyển Ân nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ khán giả. Nhiều người vừa bất ngờ vừa bật cười trước cách cô tạo tình huống như một màn công bố diễn viên thật sự. Không ít ý kiến cho rằng sự duyên dáng và tinh thần hài hước này cũng là nét tính cách quen thuộc của nữ diễn viên ngoài đời.

Trong khi Uyển Ân tạo ra một màn "đánh lạc hướng" vui vẻ thì dự án EM của Trấn Thành vẫn đang là một trong những bộ phim điện ảnh được khán giả quan tâm trước mùa phim Tết 2027. Từ khi công bố khởi động dự án, Trấn Thành cùng ê kíp liên tục giữ kín thông tin về nội dung và danh sách diễn viên tham gia.

Khác với những bộ phim trước đó, Trấn Thành lần này đặc biệt chú trọng việc bảo mật hình ảnh hậu trường. Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đều hạn chế để lộ gương mặt diễn viên, khiến khán giả liên tục tìm kiếm manh mối về dàn cast. Chính sự kín tiếng này đã tạo nên nhiều cuộc bàn luận xoay quanh các cái tên có khả năng xuất hiện trong EM.

Dự án EM của Trấn Thành đang nhận được nhiều sự quan tâm khi ê kíp liên tục giữ kín thông tin về bộ phim.

Trước đó, một số gương mặt trẻ như Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy cùng một số nghệ sĩ khác được khán giả dự đoán có thể góp mặt trong bộ phim mới của Trấn Thành. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phía ê kíp vẫn chưa đưa ra danh sách chính thức.

Việc Uyển Ân bất ngờ đăng tải dòng trạng thái càng khiến khán giả chú ý. Dù chỉ là một câu đùa, bài đăng cũng cho thấy sức hút của dự án khi bất kỳ thông tin nhỏ nào liên quan đến EM đều nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm.

Trấn Thành tiếp tục trở lại với vai trò đạo diễn trong EM, dự án được kỳ vọng tiếp nối chuỗi tác phẩm gây chú ý trước đó.

Uyển Ân vốn là gương mặt quen thuộc trong các dự án điện ảnh của Trấn Thành. Cô từng gây chú ý với vai Ngọc Nhi trong Nhà Bà Nữ và tiếp tục xuất hiện trong Mai. Những vai diễn này giúp Uyển Ân có bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp, đồng thời chứng minh cô không chỉ được chú ý bởi danh xưng em gái Trấn Thành.

Trong quá trình làm phim, Trấn Thành nhiều lần cho thấy sự ưu tiên dành cho việc tìm kiếm diễn viên phù hợp với nhân vật. Từ những gương mặt đã có kinh nghiệm đến các nghệ sĩ lần đầu thử sức điện ảnh, Trấn Thành thường lựa chọn dựa trên cảm xúc và khả năng thể hiện nhân vật thay vì chỉ dựa vào độ nổi tiếng.

Với EM, Trấn Thành tiếp tục trở lại vị trí đạo diễn sau những tác phẩm tạo dấu ấn lớn tại phòng vé như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai và Bộ Tứ Báo Thủ. Mỗi dự án của Trấn Thành đều nhận được sự chú ý lớn bởi phong cách khai thác những câu chuyện gần gũi với đời sống và cảm xúc gia đình.

Sức hút của EM tiếp tục tăng nhiệt khi mọi động thái liên quan đến dự án đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận.

Dù chỉ là một màn trêu đùa vui vẻ, bài đăng của Uyển Ân vẫn khiến khán giả thêm phần tò mò về EM. Sự quan tâm dành cho dự án của Trấn Thành ngày càng lớn khi người hâm mộ đang chờ đợi những thông tin chính thức đầu tiên về dàn diễn viên và câu chuyện của bộ phim.