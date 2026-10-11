Em gái trách tôi muốn phá cho gia đình nó tan vỡ, nhưng sau khi biết việc em làm với bố mẹ, tôi quyết định từ mặt em luôn

Tôi là Thuận, chị gái của Yến. Hai chị em tôi đều đã lấy chồng và ở riêng từ nhiều năm nay. Trước đây, dù không sống chung nhưng tôi vẫn nghĩ chị em ruột thì lúc khó khăn phải biết dựa vào nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại phải ngồi trước mặt bố mẹ và nói rằng từ nay tôi không coi Yến là em nữa.

Yến lấy chồng được vài năm thì cuộc sống bắt đầu rối ren. Chồng nó vốn ham chơi, lười làm, tiền kiếm được chẳng bao nhiêu nhưng lại thích tụ tập, nhậu nhẹt. Việc nhà, con cái, chi tiêu gần như đổ hết lên vai Yến. Nhiều lần nhìn em gái vừa đi làm vừa than thở vì chồng, tôi thương nên khuyên nó nên nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi không xúi em bỏ chồng vì chuyện nhỏ nhặt, nhưng một người đàn ông không chịu làm ăn, không có trách nhiệm với vợ con thì sống lâu dài với nhau chỉ càng khổ.

Thế nhưng Yến lại nghĩ hoàn toàn khác. Nó cho rằng tôi ghét chồng nó, tôi muốn gia đình nó tan vỡ vì không muốn em gái có cuộc sống tốt hơn mình. Có lần nó còn nói thẳng rằng tôi làm chị mà chẳng mong em hạnh phúc, thấy em khổ thay vì giúp đỡ em, lại đi khuyên em bỏ chồng.

Tôi nghe xong rất buồn nhưng vẫn cố nhịn. Tôi nghĩ vợ chồng nó có chuyện thì để nó tự giải quyết, tôi không nói nữa.

Ảnh minh họa

Cho đến gần đây, tôi mới biết Yến đã về nhà bố mẹ, kể đủ chuyện khó khăn rồi tìm cách vay tiền của ông bà. Bố mẹ tôi tuổi đã cao, cả đời tiết kiệm được một khoản để dưỡng già. Vậy mà Yến không chỉ vay một lần. Nó còn bày đủ lý do, lúc nói cần tiền trả nợ vì chủ nợ đến tận nhà đập phá đòi tiền, lúc lại nói con ốm, phải đưa đi viện cấp cứu cần tiền gấp... bố mẹ tôi thương con nên rút dần tiền tiết kiệm đưa cho nó.

Sau đó tôi mới phát hiện số tiền ấy không hoàn toàn được dùng cho những việc Yến kể. Một phần bị chồng nó đem đi ăn chơi, một phần Yến dùng vào những khoản chi tiêu mà tôi cho là không cần thiết. Lấy cả sức khỏe của con cái ra để lừa dối bố mẹ khiến tôi không chấp nhận được.

Tôi hỏi thì Yến vẫn cho rằng đó là chuyện của gia đình nó, tiền bố mẹ cho ai là quyền của bố mẹ. Nhưng tôi nhìn mái tóc bạc của bố, nhìn mẹ cứ dè dặt tính toán từng khoản tiền còn lại mà thấy xót.

Hôm ấy, tôi không kìm được nữa. Trước mặt bố mẹ, tôi nói rằng từ nay tôi sẽ coi như mình không còn người em gái này. Không phải vì chuyện Yến lấy chồng thế nào, mà vì nó đã nhiều lần khiến bố mẹ lo lắng, lại còn tìm cách lấy cả khoản tiền dưỡng già của ông bà.

Yến lập tức nổi nóng. Nó nói nếu tôi không muốn nhìn thấy nó nữa thì từ nay tôi cũng đừng về nhà bố mẹ. Tôi không ngờ em dám đuổi tôi ra khỏi căn nhà của bố mẹ.

Tôi không đáp lại. Tôi chỉ nhìn bố mẹ, thấy ông bà ngồi giữa hai đứa con mà buồn bã. Tôi vẫn thương Yến, nhưng tôi biết thương một người không có nghĩa là mình phải tiếp tục im lặng trước những việc họ làm. Tôi nên làm gì với đứa em gái bất kham này đây?