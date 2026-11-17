Mới đây, Moon Geun Young và Cha Tae Hyun khiến khán giả xúc động khi không giấu được nước mắt trên sóng truyền hình. Cả hai cùng nhớ đến cố diễn viên Kim Joo Hyuk khi nghe lại ca khúc từng gắn liền với những kỷ niệm đáng nhớ về người đồng nghiệp quá cố.

Moon Geun Young và Cha Tae Hyun bật khóc nức nở.

Cụ thể, trong một chương trình âm nhạc, hai thí sinh lựa chọn thể hiện ca khúc When the Time Passes (tạm dịch: Khi thời gian trôi qua) của nam ca sĩ Choi Ho Seop.

Trước khi phần trình diễn bắt đầu, nữ diễn viên Moon Geun Young bất ngờ chia sẻ câu chuyện đặc biệt liên quan đến bài hát. Cô cho biết đây không đơn thuần là ca khúc của Choi Ho Seop mà còn gợi nhắc về Kim Joo Hyuk, người cô vô cùng kính trọng và yêu quý.

Theo Moon Geun Young, trong bộ phim When Romance Meets Destiny (2005), Kim Joo Hyuk từng thể hiện ca khúc này. Mỗi khi nhớ người anh quá cố, cô thường tìm lại đoạn video trên YouTube để xem. Nữ diễn viên cũng tiết lộ Kim Joo Hyuk là nghệ sĩ đầu tiên cô gặp sau khi bắt đầu theo đuổi nghiệp diễn. Khi ấy, cô mới học trung học cơ sở. Sau đó, cả hai có khoảng 20 năm làm việc chung dưới một công ty quản lý.

Trong ký ức của Moon Geun Young, Kim Joo Hyuk không chỉ là một tiền bối thân thiết mà còn là người luôn dành cho cô sự quan tâm và những lời khuyên chân thành. Nữ diễn viên đặc biệt nhớ câu nói mà anh thường dành cho mình: "Anh luôn đứng về phía em". Theo cô, đó là sự động viên vô điều kiện, không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại.

Nhắc đến người anh đã khuất, Moon Geun Young xúc động cho biết sắp tới sẽ là dịp tưởng niệm 9 năm ngày mất của Kim Joo Hyuk. Cô hy vọng tiết mục lần này có thể phần nào xoa dịu nỗi nhớ và khoảng trống trong lòng mình.

Moon Geun Young xúc động khi nhớ đến cố diễn viên Kim Joo Hyuk. (Ảnh từ Koreaboo)

Không chỉ Moon Geun Young, Cha Tae Hyun cũng không giấu được sự xúc động khi nghe lại giai điệu quen thuộc. Nam diễn viên từng có khoảng thời gian đồng hành cùng Kim Joo Hyuk trong chương trình thực tế 2 Days & 1 Night. Anh trìu mến gọi người đồng nghiệp quá cố là "anh Gu Taeng".

Cha Tae Hyun cho biết trong một dịp tưởng niệm Kim Joo Hyuk, đoạn video ghi lại cảnh cố diễn viên hát ca khúc này cũng từng được phát lại. Nam diễn viên tiết lộ đã khoảng 5 lần đến viếng mộ người anh thân thiết. Dù thời gian trôi qua, những kỷ niệm vẫn thường bất chợt ùa về khiến anh không khỏi nghẹn ngào.

Khi hai thí sinh cất giọng, Cha Tae Hyun không thể kìm nén nước mắt, trong khi Moon Geun Young cũng đỏ hoe mắt. Sau tiết mục, nam diễn viên thừa nhận anh thậm chí không thể tiếp tục theo dõi màn trình diễn vì quá xúc động. Anh gửi lời cảm ơn hai thí sinh vì đã giúp mình nhớ về Kim Joo Hyuk.

Moon Geun Young cũng bày tỏ lòng biết ơn, cho rằng nhờ phần thể hiện đầy cảm xúc của hai thí sinh, cô có thể nhớ về người anh quá cố bằng những cảm xúc ấm áp hơn. Nữ diễn viên trân trọng sự chỉn chu trong từng nốt nhạc, từng câu hát mà cả hai dành cho tiết mục.

Kim Joo Hyuk qua đời vào năm 2017 sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên từng khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng. 9 năm trôi qua, cố diễn viên vẫn được nhiều nghệ sĩ nhớ đến như một người đồng nghiệp tử tế, gần gũi và đáng trân trọng.