'Em gái quốc dân' Kim Yoo Jung thay đổi

Tờ Sports Donga đưa tin ngày 16/10, Kim Yoo Jung chia sẻ loạt ảnh mới lên Instagram mà không đăng kèm chú thích. Trong ảnh, nữ diễn viên diện nhiều thiết kế váy khác nhau, từ dáng cúp ngực tới crop top, tôn vòng eo thon gọn và đường nét thanh lịch.

Khác với hình ảnh trong trẻo quen thuộc, nữ diễn viên gây ấn tượng bởi diện mạo trưởng thành cùng thần thái cuốn hút.

Kim Yoo Jung khoe diện mạo với mái tóc ngắn cá tính. Ảnh: @you_r_love.

Hiện Kim Yoo Jung tham gia bộ phim truyền hình 100 Days of Deception của đài tvN. Tác phẩm còn có sự góp mặt của Park Jin Young, Kim Hyun Joo, Lee Moo Saeng và Jin Seon Kyu.

Lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1932, thời kỳ Hàn Quốc nằm dưới ách đô hộ, phim xoay quanh Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung), một nữ móc túi kiêm lừa đảo tài giỏi. Cô mơ ước kiếm đủ tiền để rời Joseon, bắt đầu cuộc sống mới ở nước ngoài.

Để thực hiện mục tiêu, Lee Ga Kyung nhận lời làm thông dịch viên bí mật tại chính quyền thuộc địa trong 100 ngày. Tại đây, cô gặp Kim Tae Woong, còn được biết đến với tên Sato Hideo, một thông dịch viên xuất sắc.

Nữ diễn viên được nhận xét trưởng thành, quyến rũ hơn trong loạt ảnh mới. Ảnh: @you_r_love.

Khi những bí mật và lòng trung thành trong bộ máy chính quyền thuộc địa dần hé lộ, cả hai bị cuốn vào vòng xoáy gián điệp, hiểm nguy và cuộc đấu tranh giành độc lập của người Hàn Quốc.

Theo số liệu được công bố bởi tờ News1, tập đầu tiên của phim đạt tỷ suất người xem 5,3%, sau đó tăng lên 7,6% ở tập thứ hai. Tập 3 dự kiến lên sóng ngày 17/10.

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, là diễn viên Hàn Quốc. Đóng phim từ nhỏ, cô được mệnh danh "em gái quốc dân" của khán giả Hàn Quốc.

Cô bắt đầu gây chú ý rộng rãi khi tham gia bộ phim truyền hình Mặt trăng ôm mặt trời năm 2012. Ngoài ra, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm như Huyền thoại Iljimae, Dong Yi, Secret Door, The Chaser, Commitment... Cô cũng được khán giả biết đến qua bộ phim Mây họa ánh trăng đóng cùng Park Bo Gum.

Năm 2017, Kim Yoo Jung đứng thứ 8 trong danh sách Những người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc do Forbes công bố. Khi đó, ở tuổi 18, cô trở thành người trẻ nhất từng lọt vào top 10 của bảng xếp hạng này.

Kim Yoo Jung được đánh giá cao ở kỹ năng diễn xuất. Cô có lối diễn tự nhiên, đa dạng và linh hoạt.